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GOAT için bir Ballon d'Or daha! Alexis Mac Allister, Arjantin tılsımlı kaptanı Lionel Messi'nin ardından hayata hazırlanırken onun daha fazla bireysel zafer kazanmasını destekledi
Leo sonrası hayata hazırlanıyor
Messi, görkemli milli takım kariyerinin sonuna yaklaşıyor ve bu da Arjantin'i, tarihlerinin en büyük oyuncusunun yerini doldurmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya bırakıyor. 39 yaşındaki forvet, 2022 Dünya Kupası kazananı adına çıktığı 207 maçta attığı 125 golle, ülkesinin tüm zamanlarda en fazla forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu olarak ayrılacak.
Mac Allister, kaptanının arkasında bırakacağı devasa boşluğun farkında olduğunu belirtirken, efsanevi forvet resmen kenara çekildiğinde milli takımın zorlu bir yeni döneme hazırlanması gerektiğini vurguladı.
- AFP
Ballon d'Or desteği ve kadro gerçeği
ESPN'e konuşan Mac Allister, kadronun uğurlu yıldızlarına duyduğu büyük takdiri anlattı. "Messi için söylenecek sözler her zaman aynı: minnettarlık ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğinin farkında olmak" dedi. "Onunla geçirdiğimiz zamanın tadını fazlasıyla çıkardık. Bize kazanmamızda yardımcı olduğu her şey için de ona minnettarız. Bunun çok duygusal bir an olacağı kesin."
Orta saha oyuncusu, kaptanları sahneden çekildiğinde milli takımın taktiksel olarak uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. "Yeni oyuncuların takıma katılmasıyla farklı bir süreç olacak" diye konuştu. "Dünyanın en iyi oyuncusunun, tüm farkı yaratan ismin artık orada olmayacağını fark etmeye başlamamız ve takım olarak daha da güçlenmemiz gerekiyor."
Messi'nin Ballon d'Or'u kazanma ihtimali sorulduğunda Mac Allister, takım arkadaşına güvenini net şekilde ortaya koydu. "Arjantinliler olarak Messi'nin bunu kazanmasını çok isteriz. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ve neden bu ödülü almaması gerektiğini anlamıyorum" diye ekledi. "Hepimiz biliyoruz ki Leo her zaman bireysel başarıların önüne takımı koydu, bu yüzden onun için çok büyük bir mesele olmaz."
Anfield'da sözleşme belirsizliği
Milli takım görevinin dışında kalan Mac Allister, kulüp kariyeriyle ilgili belirsizlik yaşıyor. Orta saha oyuncusu daha önce, özellikle orta saha arkadaşları Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai'ye yeni sözleşmeler verildikten sonra, Liverpool'ın kendisine sözleşme uzatma teklifi sunmamış olmasının hayal kırıklığını yaşadığını kabul etmişti.
Yaz aylarında Anfield'dan ayrılma fırsatlarını geri çevirmesine rağmen, bir sonraki adımı konusunda hâlâ emin değil. Mac Allister, "Henüz kesin bir karar yok. Sözleşmemde hâlâ iki yılım var" dedi. "Dediğim gibi, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu sürede çok şey olabilir; birçok seçenek var."
Merseyside'daki dönemi konusunda olumlu bir bakış açısını koruyan oyuncu, şunları ekledi: "Umarım daha uzun yıllar olur ama sadece iki yıl olacaksa da bunların tadını ailemle çıkarmam gerekecek, çünkü dünyanın en iyi kulüplerinden birinde olduğuma hiç şüphem yok."
- IPS
Yeniden yurt içi mücadelelere dönülüyor
Mevcut milli aranın sona ermesinin ardından Mac Allister odağını yeniden kulüp futboluna çevirecek. Liverpool, 11 Ekim'de Anfield'da kritik bir karşılaşmada Manchester City'yi ağırlayacak. Orta saha oyuncusu, sözleşmesiyle ilgili endişeleri bir kenara bırakıp iç saha görevlerine dönüşünde güçlü bir performans sergilemek isteyecek.
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