ESPN'e konuşan Mac Allister, kadronun uğurlu yıldızlarına duyduğu büyük takdiri anlattı. "Messi için söylenecek sözler her zaman aynı: minnettarlık ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğinin farkında olmak" dedi. "Onunla geçirdiğimiz zamanın tadını fazlasıyla çıkardık. Bize kazanmamızda yardımcı olduğu her şey için de ona minnettarız. Bunun çok duygusal bir an olacağı kesin."

Orta saha oyuncusu, kaptanları sahneden çekildiğinde milli takımın taktiksel olarak uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. "Yeni oyuncuların takıma katılmasıyla farklı bir süreç olacak" diye konuştu. "Dünyanın en iyi oyuncusunun, tüm farkı yaratan ismin artık orada olmayacağını fark etmeye başlamamız ve takım olarak daha da güçlenmemiz gerekiyor."

Messi'nin Ballon d'Or'u kazanma ihtimali sorulduğunda Mac Allister, takım arkadaşına güvenini net şekilde ortaya koydu. "Arjantinliler olarak Messi'nin bunu kazanmasını çok isteriz. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ve neden bu ödülü almaması gerektiğini anlamıyorum" diye ekledi. "Hepimiz biliyoruz ki Leo her zaman bireysel başarıların önüne takımı koydu, bu yüzden onun için çok büyük bir mesele olmaz."



