GOAT aileleri! Al-Nassr'ın süperstarı, oğlu Junior'la takım arkadaşı olmayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo'nun "rüyasını" gerçekleştirmek LeBron James'e göre "daha kolay"
Ronaldo hâlâ kupaların ve rekorların peşinde
41 yaşındaki Ronaldo, süperstarlığa giden yolda ilk adımlarını attığı dönemde aklını meşgul eden hedeflerden tamamen farklı hedefler belirliyor. O zamanlar her şey kupaları kazanmak ve tarih kitaplarını yeniden yazmakla ilgiliydi.
Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun peşindeyken ve 2026 Dünya Kupası'na doğru ilerlerken daha fazla rekor kırılırken, bu iki hedef hala geçerliliğini koruyor, ancak bu ebedi forvet, bakış açısında biraz daha bencil olma hakkını kazandı.
Ronaldo, oğluyla birlikte oynayarak LeBron'un izinden gidebilir mi?
Eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus forveti, emekliliği düşünmeden önce 1.000 resmi gol barajına ulaşmak istediğini hiç saklamadı. Bu olağanüstü hedefe hızla yaklaşıyor.
Ronaldo, Haziran ayında 16 yaşına girecek olan Junior ile birlikte forma giyme fırsatını da memnuniyetle karşılayacaktır. Yetenekli genç oyuncu, babasının peşinden Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu dolaşarak çeşitli akademi sistemlerinde kendini göstermiştir.
Al-Nassr'ın, genç oyuncuyu A takımına yükseltmeye hazır olduğu ve onun Portekiz genç milli takımında uluslararası alanda başarıya ulaştığını gördüğü öne sürülüyor.
Yıllar boyunca babaların çocuklarıyla veya çocuklarına karşı yarıştığı pek çok örnek var, ancak bunlardan çok azı Ronaldo'nun bu başarıyı elde etmesi kadar büyük yankı uyandırdı. Basketbol ikonu James, oğlu Bronny ile birlikte LA Lakers'ta bu başarıyı çoktan elde etti ve CR7, tüm zamanların en büyük oyuncularından birinden ilham aldı.
Cristiano Jr, Al-Nassr'da bir yıldız oyuncu olacak mı?
Junior ile aynı sahada oynamak Ronaldo için ne anlama gelir diye sorulan Saha – bir zamanlar Old Trafford’da Portekizli yıldızla aynı soyunma odasını paylaşmış olan isim – Wiz Slots ile yapılan özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Futbolda bunu başarmak, NBA’ye kıyasla muhtemelen daha kolaydır; çünkü bu ligde oynama izni olan oyuncu sayısı daha fazla.
“Cristiano gibi bir isme sahip olmak, bazı konularda söz sahibi olmanı sağlar. Çok heyecanlanırdım çünkü bu fırsatı yakalamak, oğlunun profesyonel olması her ebeveynin hayali. Bu zaten başlı başına bir başarı ve bu da pastanın üzerindeki çilek olurdu.
“Eminim ki bu an geldiğinde herkes bunu takdir edecektir çünkü bence onun adanmışlığı oğluna doğru yolu göstermiştir ve bunu görmek harika. Başarılı olmanın sebebi, her türlü fırsatın bulunduğu zengin bir ortamda yaşamış olman değildir. Bu yüzden Junior’a büyük saygı duyulduğunu düşünüyorum.”
Transfer dedikoduları: Efsane Ronaldo'nun önünde bir transfer daha var mı?
Dünya futbolunun en yüksek ücretli sözleşmesine sahip olan Ronaldo’nun Al-Nassr ile olan sözleşmesinin bitmesine hâlâ bir yıl var. Önümüzdeki 12 ay, ona Junior’ı profesyonel futbol dünyasına kazandırma fırsatı sunabilir.
Kariyerlerinin hangi yöne gideceği henüz belli değil. CR7'nin 40'lı yaşlarının ortalarına kadar oynamasına olanak tanıyacak bir başka transferle ilgili pek çok spekülasyon var. Bu transferle birlikte, yol boyunca bir başka büyük turnuvaya damga vurabilir ve MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile olan sözleşmesi 2028'de sona erdiğinde 41 yaşında olacak ezeli rakibi Lionel Messi'yi geride bırakabilir.