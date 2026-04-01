GOAL England Squad GFXGetty/GOAL
GOAL'un ideal İngiltere 2026 Dünya Kupası kadrosu: Trent Alexander-Arnold ve Ollie Watkins kadroda yer aldı - ancak Phil Foden ve Jordan Henderson'a yer yok

İngiltere için 2026 Dünya Kupası'na giden yol neredeyse sona erdi. Üç Aslanlar bir sonraki toplanışlarında, 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacakları turnuva açılış maçı öncesinde, ABD'de Kosta Rika ve Yeni Zelanda ile iki hazırlık maçı yapacak. Takım, kupayı kazanma favorilerinden biri olarak sahaya çıkacak; Thomas Tuchel ve oyuncuları üzerinde, 60 yıllık kederli bekleyişi nihayet sona erdirme baskısı var.

Tuchel'in Dünya Kupası için nihai kadrosunu nasıl belirleyeceği tam olarak belli değil, ancak Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçları, bazı oyuncular için en azından uluslararası sahnede kendilerini gösterebilecekleri son fırsat olmuştu. Bu nedenle, İngiltere teknik direktörü bu yaz hangi 26 oyuncuyu kadroya alacağı konusunda kesin bir fikre sahip olmalı.

Peki, şu anda Dünya Kupası için İngiltere kadronuz nasıl olurdu? Bu, son günlerde 10 GOAL yazarı ve editörünün (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh ve James Westwood) üzerinde kafa yorduğu bir soruydu. Her biri, Tuchel'in yerinde olsaydı Kuzey Amerika'ya götürmek isteyeceği 26 oyuncuyu ayrı ayrı belirledi.

Sonuçları topladık ve GOAL'un ideal İngiltere Dünya Kupası kadrosunu oluşturduk - peki doğru mu tahmin ettik? Aşağıdaki seçkileri inceleyin ve sayfanın altındaki yorumlar bölümünde bize görüşlerinizi bildirin...

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Kaleciler

    GOAL'un seçimi: Jordan Pickford, Dean Henderson ve James Trafford.

    Jordan Pickford'un geçmişte şüphecileri olmuş olabilir, ancak Everton kalecisi büyük turnuvalarda İngiltere'yi nadiren hayal kırıklığına uğrattı ve 10 oy verenimizin tamamının onu kadrolarına dahil etmesi hiç de şaşırtıcı değil.

    Crystal Palace kalecisinin muhteşem iki sezonunun ardından Dean Henderson'ı Pickford'un birincil yedeği olarak seçmek de oybirliğiyle alınan bir karardı. Oy verenlerin sekizi ise, Gianluigi Donnarumma'nın gelişinin ardından bu sezon Etihad Stadyumu'nda fazla süre almamasına rağmen, James Trafford'un yeteneğinden etkilenerek Manchester City oyuncusunu üçüncü tercihleri olarak kadrolarına dahil ettiler.

    • Reklam
  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kanat bekleri

    GOAL'un seçimi: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Reece James ve Nico O'Reilly.

    Mart ayı milli maç arası öncesinde tartışmaların çoğu, Tuchel'in kadrosunu 35 oyuncuya genişletmesine ve sağ bek pozisyonunda sakatlık sorunlarıyla uğraşmasına rağmen Trent Alexander-Arnold'u kadroya almaması üzerine odaklanmıştı. Bu durum, Tuchel'in göreve gelmesinden bu yana İngiltere milli takımında sadece 26 dakika forma giyen Real Madrid oyuncusunun, İspanya'nın başkentinde sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirdiği için form ve kondisyonuyla İngiltere teknik direktörünü ikna edemediğini gösteriyor.

    Ancak oy verenlerimizin yedisi, Alexander-Arnold'un yaratıcılığının ve pas menzilinin bu yaz faydalı olabileceğine inanıyor ve bu nedenle oyuncu, Reece James (10 oy) ile birlikte GOAL'un kadrosunda yer alıyor. James'in kendi sakatlık sorunları, oy verenlerimizi Chelsea kaptanını seçmekten alıkoymadı, ancak Three Lions'ın açılış maçlarına ne kadar hazır olacağı henüz belli değil.

    Sol bek seçiminde ise durum çok daha az şaşırtıcıydı. Manchester City'nin Carabao Kupası kahramanı Nico O'Reilly yine oybirliğiyle seçilirken, son dönemde Newcastle formasıyla gösterdiği etkileyici performansların ardından oy verenlerin sadece biri Lewis Hall'u seçmedi. Her iki oyuncu da orta sahada oynama tecrübesine sahip ve Tuchel'in kadrosuna çok yönlülük katacak.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Stoperler

    GOAL'un seçimi: Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire ve John Stones

    İngiltere'nin savunmasının merkezinde de kesinlikle boş yerler var, ancak oy kullanan 10 kişinin tamamı hem Marc Guehi hem de Ezri Konsa'yı tercih etti, bu da Manchester City ve Aston Villa'nın stoperlerinin en azından kadroda yer alması gerektiğini gösteriyor.

    Guehi ve Konsa'nın Tuchel'in ilk 11'inde yer alıp almayacağı, muhtemelen John Stones'un fiziksel durumuna bağlı olacak. City'nin sadık oyuncusu, son iki sezonda sakatlıklarla boğuştu ve 2025-26 sezonunda kulüp düzeyinde sadece 15 maça çıktı. Yılbaşından bu yana oynadığı tek maçlar FA Cup'taydı, ancak Stones formda olursa, İngiltere'nin en iyi savunma oyuncusu olmaya devam edeceğine şüphe yok. Bunu göz önünde bulundurarak, oy verenlerimizin altısı 31 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına dahil etti.

    Aynı sayıda oy ise, Stones'un milli takımdaki uzun süredir partneri olan Harry Maguire'a gitti. Daha önceki üç turnuvada da yer alan Maguire, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United kadrosuna geri dönmesinden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. Tuchel, Maguire'ı kendi hiyerarşisinde nereye yerleştireceği konusunda açık sözlü olsa da, Maguire'ın tecrübesi ve liderlik vasıfları, seçilmesi halinde onu nihai kadronun vazgeçilmez bir parçası haline getirebilir.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Orta saha oyuncuları

    GOAL'un seçimi: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers ve Adam Wharton.

    Declan Rice'ın ekibimizden maksimum 10 oy alması hiç de şaşırtıcı değil, zira Arsenal'in orta saha oyuncusu son birkaç yılda dünya futbolunda pozisyonunun en iyi oyuncularından biri haline geldi. Ona, turnuva boyunca Tuchel için maçı çevirebilecek kapasiteye sahip Jude Bellingham ve Cole Palmer da oybirliğiyle seçildi.

    Bu, Tuchel'in 4-2-3-1 sisteminde 10 numara olarak Morgan Rogers'ı takdir etmesi nedeniyle ikisinin de ilk 11'de yer alacağının garantisi olduğu anlamına gelmez; oy verenlerimizin biri hariç hepsi Aston Villa oyuncusunu nihai kadrolarına dahil etti. Aynı sayıda oy, Elliot Anderson ve Adam Wharton'a da verildi; Nottingham Forest'ın yıldızı, İngiltere orta sahasının kalbinde Rice'ın yanında ilk 11'de yer alma konusunda Crystal Palace'ın oyun kurucusunu geride bırakacak gibi görünüyor.

    Orta saha grubunu, Manchester United'a tam zamanında geri dönerek Tuchel'in planlarına yeniden girmeyi başaran Kobbie Mainoo (yedi oy) ve Arsenal'deki ilk sezonunda karışık bir performans sergilemesine rağmen hayati bir çok yönlülük sunan Eberechi Eze (altı oy) tamamlıyor.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Kanat oyuncuları

    GOAL'un seçimi: Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford ve Bukayo Saka

    Bukayo Saka, Euro 2020'de uluslararası sahneye çıktığından beri İngiltere'nin ilk 11'inde yerini sağlamlaştırdı ve Arsenal'de kariyerinin en iyi sezonunu geçirmemiş olmasına rağmen, kanat oyuncusu GOAL ekibinin 10 üyesinin tamamından oy aldı.

    Bu sayıya, son 12 aydır Tuchel'in kadrosunun vazgeçilmezlerinden biri olan Marcus Rashford da eşlik etti. Barcelona'daki formu, sezonun güçlü geçen ilk yarısının ardından biraz düşüş gösterse de, Manchester United'dan kiralık olarak gelen bu oyuncu kadroda yer alacağı kesin görünüyor. Muhtemelen ilk 11'deki yerini Anthony Gordon ile paylaşacak olan Newcastle yıldızı, 10 oylayanımızdan sadece birinin listesine giremedi.

    Kanat seçeneklerimizi West Ham'dan Jarrod Bowen ve Saka'nın Arsenal'deki takım arkadaşı Noni Madueke tamamlıyor. Her ikisi de sağ kanat için alternatif olarak beşer oy aldı.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Forvetler

    GOAL'un seçimi: Harry Kane ve Ollie Watkins

    Bir başka şaşırtıcı olmayan ortak seçim olan Harry Kane, Bayern Münih'te geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından, kariyerinin en iyi formunda ve potansiyel olarak Ballon d'Or'un favorisi olarak Dünya Kupası'na gidecek. Bu sezon, gol konusunda rekor rakamlara imza atarken, üçlü kupayı kazanarak sona erebilir.

    Ancak İngiltere kaptanının yedeği kim olacak, bu çok daha belirsiz. Geçtiğimiz yıl Tuchel tarafından kadroya çağrılan birçok aday var. Mart ayındaki kampı kaçıranlardan biri Ollie Watkins'ti, ancak diğerleri etkileyici bir performans sergileyemediği için Aston Villa'nın forveti, panelimizden 9 oy alarak Kane'in yanında kadroda yer almayı başardı.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Öne çıkan yoklar

    Toplamda, oy alan 19 oyuncu, GOAL'un ideal kadrosuna girebilmek için ekibimizden yeterli sayıda oy alamadı; bunlardan en dikkat çekici isimler ise Phil Foden ve Jordan Henderson oldu.

    Tuchel, görev süresi boyunca Foden'ı sahte dokuz numara da dahil olmak üzere çeşitli rollerde kullandı, ancak Manchester City orta saha oyuncusunun kulüp veya milli takımdaki form düşüklüğü muhtemelen aleyhine oldu. Henderson ise geçen Mart ayında Tuchel tarafından sürpriz bir şekilde kadroya geri çağrıldı ve o zamandan beri düzenli olarak katkı sağladı, ancak bu tecrübeli oyuncunun deneyimi, tercih ettiğimiz kadroya girmek için gerekli oyları almasına yetmedi.

    Kadroda yer almayan diğer isimler arasında, Mart ayındaki hazırlık maçlarında üç yılı aşkın bir aradan sonra manşetlere konu olan bir dönüş yapan Ben White ile Newcastle'ın savunma ikilisi Dan Burn ve Tino Livramento yer aldı. Öte yandan, Kane ve Watkins'in ardından tek bir oydan fazlasını alan tek diğer forvet Ivan Toney oldu.

    Seçilmeyen oyuncular: Dan Burn, Jordan Henderson, Tino Livramento (üçer oy); Rio Ngumoha, Jarell Quansah, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Ivan Toney (iki oy); Jarrad Branthwaite, Levi Colwill, Kiernan Dewsbury-Hall, Phil Foden, James Garner, Morgan Gibbs-White, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott, Dominic Solanke, Danny Welbeck, Ben White (bir oy).