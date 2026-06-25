Real Madrid, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté’yi kadrosuna katarak kadrosunu şimdiden güçlendirdi; ayrıca Denzel Dumfries’in Inter’den transferi ve Nico Paz’ın Como’dan dönüşü de artık tamamlandı. Önümüzdeki aylarda Bernabéu’ya muhtemelen başka transferlerin de olacağı göz önünde bulundurularak, bir oyuncuda özellikle ne aradığı sorulduğunda Mourinho şöyle ekledi: “Kalite. Bazen insanlar şöyle der: ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama fiziksel olarak pek iyi değil.’ O zaman bu, onun seviyede olmadığı anlamına gelir. ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama istikrarlı değil, iniş çıkışları var.’ O zaman o büyük bir oyuncu değildir.”









“Büyük bir oyuncu, eksiksiz bir paket olmalıdır. Teknik olarak iyi, fiziksel olarak güçlü ve zihinsel olarak da sağlam olmalı. Takım oyununa uygun bir futbolcu olmalı. Benim aradığım budur. Bazen takımda bunlardan çok sayıda olur ve bu cennet gibidir; bazen ise sayıları azdır ve iş biraz daha zorlaşır. Bir teknik direktörün niteliklerinden birinin de oyuncuları en iyi şekilde değerlendirebilmek olduğuna yürekten inanıyorum.”