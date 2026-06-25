Beast Mode On podcast’inde Adebayo Akinfenwa ile konuşan Mourinho şöyle açıkladı: “Real Madrid’den bahsetmemeliyiz, ama küçük bir noktaya değinebilirim. Bazı yorumlar okudum: ‘José Mourinho buraya gelecek ve sezon boyunca sorunlar yaşadığı iddia edilen en iyi oyunculardan bazılarını kadrodan çıkaracak.’ Hayır. Ben bu oyuncuları istiyorum! En iyilerini istiyorum. Şimdi, önceki sezonlarda öncüllerimin yaşadığı türden sorunlarla karşılaşmamak için uyumlu ve birleşmiş bir takım oluşturmanın bir yolunu bulmalıyım.”





“Egoyu yönetmek, bir teknik direktörün karşılaşabileceği en iyi sorundur. En iyi oyuncular, bir teknik direktörün karşılaşabileceği en iyi sorundur.”





"Dünya Kupası’ndan ne bekliyorum? Real Madrid oyuncularının kaybetmesini istiyorum çünkü Temmuz ayında benimle birlikte sezon öncesi hazırlıklarına dönmelerini istiyorum"























