Real Madrid, değerli oyuncularını elinden çıkarmıyor. Blancos’un yeni teknik direktörü José Mourinho, “Beast Mode ON” adlı podcast’imizde verdiği röportajda bunu bir kez daha vurguladı ve doğruladı. Portekizli teknik adam, yaz transfer döneminde birçok kilit oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönündeki söylentilerle ilgili durumu netleştirdi.
Çeviri:
Goal'da "Beast Mode On" modunda olan Mourinho şöyle uyarıyor: "Real Madrid değerli oyuncularını satmaz. Transfer piyasasında kaliteli oyuncular arıyorum."
GERİ DÖNÜŞ
Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında teknik direktörlük yaptığı ve rekor bir La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere üç kupa kazandığı Bernabéu’ya çarpıcı bir dönüşü simgeleyen üçyıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra, Temmuz başında Real Madrid’deki görevine resmen başlayacak. “The Special One”, Xabi Alonso’nun görevden alınması ve Álvaro Arbeloa’nın ayrılmasının ardından, sezonu olumsuz etkileyen bir dizi kötü sonucun ardından yeniden göreve geri dönüyor.
"EN İYİLERİ ELİMDE TUTMAK İSTİYORUM"
Beast Mode On podcast’inde Adebayo Akinfenwa ile konuşan Mourinho şöyle açıkladı: “Real Madrid’den bahsetmemeliyiz, ama küçük bir noktaya değinebilirim. Bazı yorumlar okudum: ‘José Mourinho buraya gelecek ve sezon boyunca sorunlar yaşadığı iddia edilen en iyi oyunculardan bazılarını kadrodan çıkaracak.’ Hayır. Ben bu oyuncuları istiyorum! En iyilerini istiyorum. Şimdi, önceki sezonlarda öncüllerimin yaşadığı türden sorunlarla karşılaşmamak için uyumlu ve birleşmiş bir takım oluşturmanın bir yolunu bulmalıyım.”
“Egoyu yönetmek, bir teknik direktörün karşılaşabileceği en iyi sorundur. En iyi oyuncular, bir teknik direktörün karşılaşabileceği en iyi sorundur.”
"Dünya Kupası’ndan ne bekliyorum? Real Madrid oyuncularının kaybetmesini istiyorum çünkü Temmuz ayında benimle birlikte sezon öncesi hazırlıklarına dönmelerini istiyorum"
"KALİTE ARIYORUM"
Real Madrid, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté’yi kadrosuna katarak kadrosunu şimdiden güçlendirdi; ayrıca Denzel Dumfries’in Inter’den transferi ve Nico Paz’ın Como’dan dönüşü de artık tamamlandı. Önümüzdeki aylarda Bernabéu’ya muhtemelen başka transferlerin de olacağı göz önünde bulundurularak, bir oyuncuda özellikle ne aradığı sorulduğunda Mourinho şunları ekledi: “Kalite. Bazen insanlar şöyle der: ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama fiziksel olarak pek yeterli değil.’ O zaman bu, yeterli olmadığı anlamına gelir. ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama istikrarlı değil, iniş çıkışları var.’ O zaman o büyük bir oyuncu değildir.”
“Büyük bir oyuncu, eksiksiz bir paket olmalıdır. Teknik olarak iyi, fiziksel olarak güçlü ve zihinsel olarak da sağlam olmalı. Takım oyununa uygun bir futbolcu olmalı. Benim aradığım budur. Bazen takımda bunlardan çok sayıda olur ve bu cennet gibidir; bazen ise sayıları azdır ve iş biraz daha zorlaşır. Bir teknik direktörün niteliklerinden birinin de oyuncuları en iyi şekilde değerlendirebilmek olduğuna yürekten inanıyorum.”
REAL’E DÖNÜŞ HAKKINDA
"Bir kulübe geldiğimde, en başından beri – ve bu hiç değişmedi – çok konuşmayı sevmem. Kendimden bahsetmem ve çok konuşmayı sevmem. Oyuncuları tanımam gerekiyor ve oyuncuların şunu bilmesini istiyorum: Önemli olan insanların benim hakkımda söyledikleri değil, bende gördükleridir. Ve mesele başkalarından, medyadan, önceki teknik direktörlerden vb. duyduklarım değil, mesele yeni oyuncularım. Birbirimizi iyi tanımalıyız. Ayrıca her zaman şunu söylerim: Mucize yaratamam. Ama gelişme potansiyeli olan oyuncuları geliştirebilirim. Gelişmek isteyen oyuncuları. Bazı oyuncular içinse bu imkansız bir iştir. Onları olduğu gibi kabul etmek gerekir."
DÜNYA ŞAMPİYONASI HAKKINDA
"Portekiz ve İngiltere [sonuna kadar gidip Dünya Kupası'nı kazanmalı]. Yalnız değiller. Elbette başka [adaylar] da var. Her zaman İngiltere'nin [final için yarışacağını] söylüyorum. Oyuncularına bakıyorum, biz o nesilden geliyoruz: [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. O zamandan beri hep İngiltere diyorum, sonra gerçekleşmiyor ama yine de hep İngiltere diyorum.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti, ama finale kadar yükseldi. Crystal Palace, Conference Ligi’ni kazandı. Aston Villa, Avrupa Ligi’ni kazandı. Barcelona, Bayern, Real Madrid ve Paris Saint-Germain dışında en iyi oyuncular İngiltere’de. Penaltılarda yenildiğinde detaylardan söz edilir, ve onlar da bir kez penaltılarda yenildiler, 2004 Portekiz Avrupa Şampiyonası’nda... Portekiz de onları penaltılarda yenmişti. Penaltılar sadece küçük detaylardır.
Bence medya tarafından diğer herkesten daha fazla baskı altındalar. Ve medya, sonuçta, insanları, bu durumda İngiliz taraftarları, büyük ölçüde etkiliyor. Beklentiler. Sorumluluk. Bunlarla başa çıkamadılar. Her zaman iyi teknik direktörleri oldu. Şimdi de en az onlar kadar iyi bir teknik direktörleri var. Her zaman [Dünya Kupası’nı kazanabileceklerini] düşündüm.”
ANCELOTTI HAKKINDA
"Fransa'ya bakın, üç farklı takımla oynasalar bile yine de rekabetçi olurlar. Bir de İspanya, Arjantin, Brezilya var; insanlar, kazandıkları turnuvalarda o kadar yetenekli olmadıklarını söyleyebilir, ama ben her zaman Carlo [Ancelotti] gibi bir teknik direktörün çok önemli bir rol oynadığını söylerim. Kötü bir maçın ardından, örneğin Fas’la berabere kaldıklarında, sanki bir tsunami gelmiş gibi hissedilebilir… ama Carlo için durum böyle değil. Carlo’nun her zaman fark yaratabileceğine inanıyorum."
TOTTENHAM'DAN AYRILIŞI HAKKINDA
"İnanamıyordum. Finalin neredeyse boş bir Wembley Stadyumu’nda oynandığını biliyorum... Manchester City’nin Wembley’in kuzey ve güney tribünlerine dağılmış birkaç bin taraftarı vardı, Tottenham’ın ise sadece birkaç bin. Yani Wembley Stadyumu boştu, Wembley’e özgü o muhteşem atmosfer yoktu. Ama [yine de] bir finaldi. Tottenham’ın kupa kazanamadığı bir dönemde oynanan bir finaldi. O sırada, evet, Avrupa Ligi’ni kazanmışlardı, ama o zamana kadar başka hiçbir şey kazanamamışlardı. Harry Kane vardı, sıfır kupa; Son vardı, sıfır kupa; Hugo Lloris vardı, Tottenham’da sıfır kupa. Ben (finalde Spurs’u çalıştırmaya) hazırdım.
Hatırlıyorum da o hafta maçımız vardı, finalden önce Southampton’la karşılaşacaktık ve tüm dikkatim tamamen finale odaklanmıştı. Bu yüzden bu durum benim için bir şok oldu. Bunun nedenlerinden birinin, dikkatimin Southampton’a değil, finale odaklanmış olması olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüp için – taraftarlar için değil, kulüp yönetimi için – finansal nedenlerden dolayı Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmak daha önemliydi; dolayısıyla Southampton maçı çok önemliydi.”
OYUNCULARLA OLAN BAĞ KONUSUNDA
"İki basit örnek: Birinin adını söyleyeceğim, ikincisinin adını söylemeyeceğim. John Terry. Premier Lig’i kazanmak istiyorduk, John zor bir dönemden geçiyordu. Şampiyonluğu kazandığımız akşam, şampiyonluğu kazandıktan sonra bir ameliyat için kliniğe gitti.
Bir örnek daha var, komik gibi görünüyor ama aslında değil. Sakatlıklar yüzünden çaresiz durumdaydım ve bir oyuncuya ihtiyacım vardı. Oyuncunun ayak parmağında küçük bir kırık vardı. Doktor ona şöyle dedi: ‘Sorun yok, sadece ağrı... oynayabilirsin, hiçbir sorun yok.’ [Oyuncu şöyle dedi] ‘Ağrıyla oynayamam.’ Hadi ama. Ağrıyla oynayabilirsin. ‘Hayır, ağrıyla oynayamam.’ Sorun yok. “Sana küçük bir anestezik iğnesi yapacağız ve ağrısız, herhangi bir sorun yaşamadan oynayabileceksin. Sorunsuz oynayacaksın.’ Ama çocuk kabul etmedi.
Ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı çıkardım, ayağımı doktorun yüzüne uzattım ve doktora dedim ki: ‘Bana iğneyi yap.’ Doktor da ayak başparmağıma iğneyi yaptı. Başparmağım mükemmeldi. Sonra [oyuncuya] dedim ki: ‘Hadi, sen de yapabilirsin.’ O da bana şöyle cevap verdi: ‘Hayır, sen delisin, deli olan sensin, ben değil.’ Ve kabul etmedi. Ondan sonra benimle kaç maç oynadı? Neredeyse hiç!”
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜN GELECEĞİ HAKKINDA
"Messi'nin [2022'de] kazandığı Dünya Kupası... Futbol Tanrıları'na inanıyorum, çünkü bu çocuk onu kazanmasaydı sahip olduğu kariyere sahip olamazdı. Dolayısıyla, bir çocuğun Dünya Kupası'nı kazanmasına izin veren daha üstün bir gücün var olduğu hissi uyandırıyor" diye itiraf etti Mourinho.
Ardından geçmişteki bazı Dünya Kupalarını da hatırlattı: "Biraz tuhaf gelebilir, ama 1970 Meksika Dünya Kupası’nı hatırlıyorum, o zaman yedi yaşındaydım. Final maçını babamla izlediğimi hatırlıyorum ve finali, o anki duyguları, Brezilya’yı, Carlos Alberto’nun son golünü, Pelé’nin muhteşem asistini çok net hatırlıyorum. Yedi yaşındaydım ama her şeyi net bir şekilde hatırlıyorum. O zamandan beri pek çok Dünya Kupası daha oldu. Maradona hayranıydım. İngiltere için üzülüyorum. Yine Meksika’da, Maradona’nın iyi ya da kötü yaptığı her şey bir yana, ama Belçika’ya attığı gol ve İngiltere’ye attığı gol – tabii ki eliyle yaptığı faul hariç – çılgınca idi.”
Mourinho, bir gün bir milli takımın teknik direktörü olarak Dünya Kupası’na katılma olasılığını da dışlamıyor: “Benim doğal ortamım kulüp futboludur. Bu, her gün antrenman yapmak, haftada üç kez maç oynamak demek… oyuncularla birlikte olmak, onlarla çalışmak, onları anlamak, onlarla mücadele etmek, onlara sarılmak, öpmek, tekmelemek. Bunun benim doğal ortamım olduğuna inanıyorum. Ama Dünya Kupası’nın ya da Avrupa Şampiyonası’nın atmosferini hissettiğimde, bu benim de yapmak isteyeceğim bir şey. Bir gün bunu yapacağım.”