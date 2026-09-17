Getty Images Sport
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Gnabry’nin uzun zamandır beklenen dönüşü! Vincent Kompany, Bayern’in yeniden formuna kavuşan yıldızını Union Berlin karşısında sahaya sürmeye hazır
Beş aylık sakatlık kâbusunun sonu
Serge Gnabry, beş ay sahalardan uzak kaldıktan sonra nihayet Bayern Münih formasıyla uzun süredir beklenen dönüşünü yapmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak 15 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sahaya çıktığından bu yana resmi bir maçta forma giymedi. Adduktor bölgesindeki ciddi kas sakatlığı, uzun bir süre kenarda kalmasına neden oldu ve bu da yaz dönemindeki milli takım görevini kaçırmasına yol açtı.
Ancak SV Elversberg maçında maç kadrosuna başarıyla dönen Alman milli futbolcu, artık iyileşme sürecinde bir sonraki adımı atmaya hazır.
- Getty Images Sport
Kompany, Gnabry'nin Union'a karşı forma giymesini bekliyor
Cuma akşamı Union Berlin ile oynanacak Bundesliga karşılaşması öncesinde konuşan teknik direktör Vincent Kompany, kanat oyuncusunun durumuna ilişkin olumlu bir güncelleme paylaştı. Kompany, teknik ekibin Gnabry'nin rehabilitasyon sürecini, rekabetçi maçlara dönmeden önce kendisini tamamen rahat hissetmesini sağlamak için dikkatle yönettiğini belirtti.
Perşembe günü gazetecilere konuşan Kompany, "Serge'ın kendisini iyi hissettiğine dair sinyali vermesi için uzun süre bekledik. Union karşısında süre alacağını düşünüyorum" dedi.
Çok yönlülük, Bayern'in taktik seçeneklerini artırıyor
Kompany, Gnabry'nin geri dönmeye hazır olduğunu kabul ederken, teknik direktör çok yönlü hücum oyuncusunu sahada tek bir pozisyona hapsetmeyi reddetti. Gnabry'nin merkezdeki bir rolle kanattaki hücum pozisyonu arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesi, takıma değerli bir taktik esneklik sağlıyor.
“Serge geçen sezon 10 numara pozisyonunda çok iyi oynadı, ama kanatta da oynadı” diyen Kompany, oyuncunun hücum hattındaki uyum yeteneğine dikkat çekti.
- AFP
Yaklaşan maçlar öncesi tüm kadro hazır
Gnabry'nin başarılı dönüşü, Bayern Münih için önemli bir dönüm noktası olurken Kompany'ye de uzun bir aranın ardından ilk kez tercih yapabileceği tamamen eksiksiz bir kadro sundu. Kısa süre önce milli takım kadrosuna çağrılan yeniden form tutmuş hücum oyuncusu, sahada hemen etki yaratmak için istekli olacaktır.
Bayern, Bundesliga'da ivmesini korumaya çalışırken Gnabry'nin yeniden rotasyona dahil edilmesi, takımın tüm kulvarlardaki hedefleri için zamanında gelen bir destek sağlayacak.
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