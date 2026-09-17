Gnabry'nin başarılı dönüşü, Bayern Münih için önemli bir dönüm noktası olurken Kompany'ye de uzun bir aranın ardından ilk kez tercih yapabileceği tamamen eksiksiz bir kadro sundu. Kısa süre önce milli takım kadrosuna çağrılan yeniden form tutmuş hücum oyuncusu, sahada hemen etki yaratmak için istekli olacaktır.

Bayern, Bundesliga'da ivmesini korumaya çalışırken Gnabry'nin yeniden rotasyona dahil edilmesi, takımın tüm kulvarlardaki hedefleri için zamanında gelen bir destek sağlayacak.