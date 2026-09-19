AFP
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'Glazer Ailesi ve Sir Jim Ratcliffe gitmeli!' - Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü, eş sahipten gelen tartışmalı göçmenlik yorumlarının ardından kulübün devralınmasını talep etti
Ratcliffe tartışmalı görüşlerinde geri adım atmıyor
Ratcliffe, yakın zamanda verdiği bir röportajda göç konusundaki tartışmalı görüşlerini yinelemesinin ardından Manchester United taraftarları arasında yeni bir öfke dalgasına yol açtı. Daha önce şubat ayında Birleşik Krallık'ın “göçmenler tarafından sömürgeleştirildiğini” iddia ettiği için özür dilemiş olmasına rağmen, 73 yaşındaki milyarder BBC'nin “Big Boss” programındaki dikkat çeken görünümünde bu konudaki duruşunu daha da pekiştirmiş gibi göründü.
Yayın sırasında Ratcliffe, ülkenin mevcut durumundan yakınırken Britanya tarihine değindi. “Dünyanın en büyük imparatorluğuna sahiptik. Büyük bir halktık. İki dünya savaşı kazandık. Biz iyi, dürüst insanlarız. Ama ne yazık ki şu anda bence Birleşik Krallık gerilemede. Bunu nasıl durdurabileceğimizi görmek oldukça zor. Hiç kimse göç sorunuyla ilgilenecek kadar sert değil. Hiç kimse sosyal yardım sorunuyla ilgilenecek kadar sert değil. Ama birinin bunu yapması gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Taraftarlar derneği yönetime olan inancını kaybediyor
Küresel taraftar kitlesinin önemli bir bölümünü temsil eden Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü, bu açıklamalara 750 kelimelik güçlü bir bildiriyle yanıt verdi. Grup, mevcut yönetim yapısının artık Manchester United'ı ileriye taşıyacak uygun yapıda olduğuna inanmadığını açıkça belirtti.
Kulübün kapsayıcı yapısına vurgu yapılan MUMSC açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımız, personelimiz, stadyum görevlilerimiz, güvenlik ekiplerimiz ve taraftarlarımız farklı ülkelerden, kültürlerden, etnik kökenlerden, dinlerden ve geçmişlerden geliyor. Manchester United, onlar olmadan Manchester United olmazdı. Bu çeşitlilik Manchester United'ın bir zayıflığı değil. Manchester United'ın bir parçası. Farklı geçmişler. Farklı inançlar. Farklı siyasetler. Tek bir Manchester United. Manchester United duygusal olarak yatırım fonlarına, hissedarlara ya da milyarderlere ait değildir. O, bu kulübü anne babalarından ve büyükanne büyükbabalarından miras alan ve bir gün kendi çocuklarına aktaracak taraftar kuşaklarına aittir."
Tam kapsamlı bir devralma talebi
Bu açıklamaların zamanlaması, Manchester United'ın sahada son derece kötü bir form grafiği yaşadığı bir dönemde Old Trafford'daki gerilimi daha da artırdı. Michael Carrick'in ekibi, Premier League'de şimdiden iki yenilgi aldı ve bu hafta başında da Carabao Cup'ta Brighton'a elendi.
Taraftar grubu, Old Trafford'daki durumla ilgili son değerlendirmesinde tavizsiz bir tutum sergiledi. "Manchester United'ı seviyoruz. Bu kulüp bildiğimiz her şey ve futbol söz konusu olduğunda da sonsuza dek bileceğimiz tek şey olacak. Tam da bu yüzden sessiz kalamayız. Bu, tek bir yenilgiden daha büyük. Tek bir teknik direktörden daha büyük. Tek bir sezondan daha büyük. Mesele, Manchester United Football Club'ın yönü, liderliği ve kimliğidir. Yıllardır süren gerileme, tutmayan sözler ve tekrar eden başarısızlıkların ardından Manchester United Muslim Supporters' Club, Manchester United Football Club'ın mevcut sahiplik yapısına olan güvenini kaybetmiştir. Yeter artık. Değişim zamanı geldi. Glazerlar ve Sir Jim Ratcliffe gitmeli."
- Getty Images Sport
Tekrarlanan söylemlerle ilgili endişeler
MUMSC'nin Ratcliffe'i kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle karşısına almak zorunda hissettiği ilk sefer bu değil. Grup, onun "sömürgeleştirildi" yorumları ilk kez ortaya çıktığında yılın başlarında da tepkisini dile getirmişti ve Ratcliffe'in son sözleri, taraftarların Manchester City'ye 1-0 kaybedilen derbi öncesinde "bize davranış şekliniz utanç verici" yazılı bir pankartla yönetime protestoda bulunmasından sadece birkaç gün sonra MUMSC'yi X üzerinden paylaşım yapmaya itti.
Grup, INEOS patronunun önceki özründen bu kadar kısa süre sonra bu ayrıştırıcı konuları yeniden gündeme getirmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti. "Bu yılın başlarında MUMSC, Sir Jim Ratcliffe'i Birleşik Krallık'ın 'göçmenler tarafından sömürgeleştirildiği' yönündeki yorumlarının ardından kamuoyu önünde eleştirmişti. O yorumları o zaman da kınamıştık. Ardından 'kullandığı dil' için özür diledi. Bir ders çıkarıldığını ummuştuk. Açıkça görülüyor ki çıkarılmamış. Bu hafta Sir Jim, Britanya'nın sorunlarına ilişkin açıklamasında göçü ve yardım alan insanları yeniden merkeze koydu ve bunların hiçbiriyle başa çıkacak kadar kimsenin 'yeterince sert' olmadığını savundu. Bu son yorumları son derece hayal kırıklığı yaratan ve tamamen kabul edilemez buluyoruz."
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