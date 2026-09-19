Ratcliffe, yakın zamanda verdiği bir röportajda göç konusundaki tartışmalı görüşlerini yinelemesinin ardından Manchester United taraftarları arasında yeni bir öfke dalgasına yol açtı. Daha önce şubat ayında Birleşik Krallık'ın “göçmenler tarafından sömürgeleştirildiğini” iddia ettiği için özür dilemiş olmasına rağmen, 73 yaşındaki milyarder BBC'nin “Big Boss” programındaki dikkat çeken görünümünde bu konudaki duruşunu daha da pekiştirmiş gibi göründü.

Yayın sırasında Ratcliffe, ülkenin mevcut durumundan yakınırken Britanya tarihine değindi. “Dünyanın en büyük imparatorluğuna sahiptik. Büyük bir halktık. İki dünya savaşı kazandık. Biz iyi, dürüst insanlarız. Ama ne yazık ki şu anda bence Birleşik Krallık gerilemede. Bunu nasıl durdurabileceğimizi görmek oldukça zor. Hiç kimse göç sorunuyla ilgilenecek kadar sert değil. Hiç kimse sosyal yardım sorunuyla ilgilenecek kadar sert değil. Ama birinin bunu yapması gerekiyor.”