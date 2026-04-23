Gizli silah mı? Southampton’ın Wembley’de oynayacağı FA Cup yarı final maçı öncesinde Taylor Harwood-Bellis, Manchester United efsanesi Roy Keane’in güvenini kazanmış durumda – City’yi alt etmeyi seven bir adam
Harwood-Bellis, Wembley'de bir kez daha sahneye çıkarak Keane'i taklit ediyor
Bu sezon Championship'te ilk ikiye girme mücadelesini sürdüren ve üst lige yükselme peşinde olan Southampton, Cumartesi günü Wembley Stadyumu'na konuk olacak. Bu efsanevi stadyumun orijinal hali, eski Red Devils kaptanı Keane'in çok iyi bildiği bir saha; zira o, büyük başarılar peşindeyken bu sahada düzenli olarak forma giymişti.
Ayrıca, unutulmaz derbi mücadelelerinde City ile kozlarını paylaştı ve çoğu zaman Manchester'ın diğer yakasındaki "gürültücü komşular"dan üstün geldi. Bu hafta sonu da kuzey Londra'daki olayları yakından takip edecek. Bunun nedeni, Saints'in savunma oyuncusu Harwood-Bellis'in kızı Leah ile nişanlı olması.
Manchester United efsanesi Keane, Harwood-Bellis’e tavsiyelerde bulunacak mı?
Southampton taraftarları, Premier Lig şampiyonluğu için yarışan rakiple karşı karşıya gelmeden önce bulabilecekleri her türlü desteği kucaklamaya hazır.
Keane'in yararlı bir müttefik olması konusunda, eski Saints forveti ve eski İrlanda Cumhuriyeti milli takım oyuncusu Long, GOAL'a şunları söyledi: “Yine de zor. Roy için futbol oynamak çok doğal bir şeydi. İrlanda milli takımındayken bize topu nasıl paslayacağımızı anlattığını ve bizim onun yapabildiklerini yapamadığımızı anlayamadığını hatırlıyorum. Bu tür şeyler.
“Ona [Harwood-Bellis] karşı dürüst olacak, bunu biliyorum, ve durumu olduğu gibi anlatacak. Onun yanında mücadele eden birçok insan var. Ama o da açıkça zorlu bir yoldan geldi.
“Bir nevi çıkış yakalıyor. İşler onun için pek yolunda gitmemişti. Burnley'e kiralandı ve şimdi de Saints'e geldi. Gerçekten elinden geleni yapıp neler yapabileceğini göstermek zorunda kaldı. İngiltere milli takımında gol attı ve geleceği parlak görünüyor.”
Harwood-Bellis, Southampton'ın kaptanı olmaya yazgılı mı?
Harwood-Bellis, 2023 yılında İngiltere milli takımıyla Avrupa U21 Şampiyonası zaferinin tadını çıkardı; bu süreçte zaman zaman Genç Aslanlar’ın kaptanlığını üstlendi ve Kasım 2024’te İrlanda’ya karşı oynadığı A milli takımdaki ilk maçında gol attı – Keane ise o maçta yorumcu olarak izliyordu.
City'nin efsanevi akademi sisteminin ürünü olan 24 yaşındaki stoperin, bazı maçlarda bu sorumluluğu üstlenmiş olması nedeniyle gelecekte Saints'in kaptanı olup olmayacağı sorulduğunda Long şöyle dedi: “Onunla oynamış birkaç oyuncu tanıyorum. Neşeli bir karakteri var. Soyunma odasında canlıdır. Her yerde iyidir. Ancak maç günü geldiğinde, tamamen oyuna odaklanır.
“Jack Stephens var, şu anda kulübün kaptanı. Jack ile oynamıştım, o da aynı zihniyete sahip. Eminim Harwood-Bellis'i kanatları altına alır ve ona işin inceliklerini biraz gösterir.
“Ancak onun için bir adım daha atması gerektiğini görebilirsiniz. Jack sonsuza kadar burada olmayacak. Bu yüzden sanırım bu, Harwood-Bellis için bir sonraki adım gibi görünüyor. Ancak bunun için bolca zaman var.”
Southampton, Haaland ve Manchester City'yi nasıl zorlayabilir?
Şu an için Harwood-Bellis, eski takımı durdurmaya çalışmanın getirdiği zorlu göreve odaklanmış durumda. Savunmada görev alırken, yolu golcü Norveçli forvet Erling Haaland ile kesişebilir.
Bu City takımının nasıl alt edilebileceği ve zorlanabileceği sorusu üzerine Long şunları ekledi: “Bu milyon dolarlık bir soru. Sanırım Southampton oyuncuları üzerinde bir baskı yok, herkes onların kaybedeceğini bekliyor. Oraya gidip elinden gelenin en iyisini yaptığında, kaybedecek bir şeyin olmadığı bir durum gibi.
“Onlar formunun zirvesinde olan bir takım. Sanırım bu tür maçlarda özgüven çok önemli bir rol oynuyor. Southampton top hakimiyetine alışkın ama Man City karşısında bu o kadar kolay değil - çok, çok zor olacak.
“Ama buraya gelmek için iyi sonuçlar aldılar. Ligin zirvesinde olan Arsenal’i yendiler, yani bunu başarabilirler. Sanırım mesele inançla ilgili ve sahaya çıkıp her şeyi sahada bırakmakla ilgili.”
Southampton, çeyrek finalde, çok beğenilen orta saha oyuncusu Shea Charles'ın dramatik golüyle Arsenal'i eledi. Önümüzdeki haftalarda FA Cup finali ve muhtemelen Championship play-off finali için Wembley'e geri dönebilirler.
Premier Lig'e yükselmenin kulübün en büyük önceliği olup olmadığı ve bunun kupa zaferi için ne anlama geldiği sorulduğunda Long şöyle dedi: “Evet, ama taraftarlara sorarsanız, eminim bu yıl Championship'i gerçekten çok sevmişlerdir ve FA Cup çok büyük bir olay. Sanırım en son 1976'da kazanmışlardı. Hala bugüne kadar bunu konuşuyorlar. Yani, finale çıkmak... Leeds'in diğer yarı final maçını kazanacağını düşünüyorum ve o zaman FA Cup'ı kazanmak için harika bir şans olacak.
“Premier Lig'de oynamak harika, ama o kupayı kazanmak, anıları biriktirmek, çocuklarınızla ve ailenizle o günü yaşamak gibi şeyler... Eminim Saints taraftarları buna öncelik verecektir.”
Hafta ortasında Bristol City ile 2-2 berabere kalarak kulübün tüm turnuvalarda 20 maça uzanan yenilmezlik serisini sürdüren Saints taraftarları, moralleri yüksek bir şekilde kuzey Londra'ya doğru yola çıkacak.
