Gizli silah mı? Southampton’ın Wembley’de oynayacağı FA Cup yarı final maçı öncesinde Taylor Harwood-Bellis, Manchester United efsanesi Roy Keane’in güvenini kazanmış durumda – City’yi alt etmeyi seven bir adam

Şu an için Harwood-Bellis, eski takımı durdurmaya çalışmanın getirdiği zorlu göreve odaklanmış durumda. Savunmada görev alırken, yolu golcü Norveçli forvet Erling Haaland ile kesişebilir.

Bu City takımının nasıl alt edilebileceği ve zorlanabileceği sorusu üzerine Long şunları ekledi: “Bu milyon dolarlık bir soru. Sanırım Southampton oyuncuları üzerinde bir baskı yok, herkes onların kaybedeceğini bekliyor. Oraya gidip elinden gelenin en iyisini yaptığında, kaybedecek bir şeyin olmadığı bir durum gibi.

“Onlar formunun zirvesinde olan bir takım. Sanırım bu tür maçlarda özgüven çok önemli bir rol oynuyor. Southampton top hakimiyetine alışkın ama Man City karşısında bu o kadar kolay değil - çok, çok zor olacak.

“Ama buraya gelmek için iyi sonuçlar aldılar. Ligin zirvesinde olan Arsenal’i yendiler, yani bunu başarabilirler. Sanırım mesele inançla ilgili ve sahaya çıkıp her şeyi sahada bırakmakla ilgili.”

Southampton, çeyrek finalde, çok beğenilen orta saha oyuncusu Shea Charles'ın dramatik golüyle Arsenal'i eledi. Önümüzdeki haftalarda FA Cup finali ve muhtemelen Championship play-off finali için Wembley'e geri dönebilirler.

Premier Lig'e yükselmenin kulübün en büyük önceliği olup olmadığı ve bunun kupa zaferi için ne anlama geldiği sorulduğunda Long şöyle dedi: “Evet, ama taraftarlara sorarsanız, eminim bu yıl Championship'i gerçekten çok sevmişlerdir ve FA Cup çok büyük bir olay. Sanırım en son 1976'da kazanmışlardı. Hala bugüne kadar bunu konuşuyorlar. Yani, finale çıkmak... Leeds'in diğer yarı final maçını kazanacağını düşünüyorum ve o zaman FA Cup'ı kazanmak için harika bir şans olacak.

“Premier Lig'de oynamak harika, ama o kupayı kazanmak, anıları biriktirmek, çocuklarınızla ve ailenizle o günü yaşamak gibi şeyler... Eminim Saints taraftarları buna öncelik verecektir.”