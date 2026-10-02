Gizli görüşme ortaya çıktı! Manchester City Başkanı, suçlu kararından günler önce Birleşik Krallık bakanıyla görüştü

Bu karşılaşmanın arka planında, İngiliz futbolunda benzeri görülmemiş ölçekte bir hukuki mücadele var. Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'nin, özellikle 2009/10 ile 2017/18 arasını kapsayan dokuz sezonda ciddi mali ihlallerden suçlu olduğuna hükmetti. Karar son derece ağırdı ve kulübün harcama sınırlarını aşmak için "sahte" ticari düzenlemelere başvurduğunu ortaya koydu.

Yanıltmanın boyutu, kulübün kulüp gelirlerini yapay şekilde 830 milyon £'dan fazla şişirmek için gizlenmiş finansman kullandığı yönündeki bulgularla gözler önüne serildi. Bu hamlelerin, hem Premier League hem de UEFA tarafından belirlenen düzenlemeleri aşmak amacıyla yapıldığı öne sürüldü.