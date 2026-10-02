Manchester city
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Gizli görüşme ortaya çıktı! Manchester City Başkanı, suçlu kararından günler önce Birleşik Krallık bakanıyla görüştü
Downing Street'te üst düzey görüşmeler
Bloomberg'in haberine göre elit futbol ile uluslararası diplomasi arasındaki kesişim, Manchester City Başkanı Al Mubarak'ın Birleşik Krallık İş Bakanı Jonathan Reynolds ile görüştüğüne dair haberlerin ardından belirgin şekilde gündeme geldi.
Görüşmelerin kapsamı genişti; ticaret, istihbarat, güvenlik ve savunma gibi hayati alanlara değinildi. Temel amaç, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşik Krallık içindeki yatırımlarını kolaylaştırmak ve ele almaktı.
Manchester City'ye karşı Premier League'in devam eden hukuk davasının görüşmede gündeme geldiğini gösteren herhangi bir kanıt bulunmasa da toplantının komisyonun dönüm noktası niteliğindeki kararıyla zamansal yakınlığı dikkat çekti.
Alex Wickham'ın belirttiğine göre Britanya hükümeti daha önce Emirlik yetkilileri tarafından, City davasında çıkacak sert bir sonucun BAE'nin Britanya'daki gelecekteki büyük ölçekli ekonomik taahhütlere yönelik iştahını potansiyel olarak azaltabileceği konusunda uyarılmıştı.
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Mali ihlaller ve sahte sözleşmeler
Bu karşılaşmanın arka planında, İngiliz futbolunda benzeri görülmemiş ölçekte bir hukuki mücadele var. Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'nin, özellikle 2009/10 ile 2017/18 arasını kapsayan dokuz sezonda ciddi mali ihlallerden suçlu olduğuna hükmetti. Karar son derece ağırdı ve kulübün harcama sınırlarını aşmak için "sahte" ticari düzenlemelere başvurduğunu ortaya koydu.
Yanıltmanın boyutu, kulübün kulüp gelirlerini yapay şekilde 830 milyon £'dan fazla şişirmek için gizlenmiş finansman kullandığı yönündeki bulgularla gözler önüne serildi. Bu hamlelerin, hem Premier League hem de UEFA tarafından belirlenen düzenlemeleri aşmak amacıyla yapıldığı öne sürüldü.
FA sonraki adımları değerlendiriyor
Komisyonun 40 sayfalık belgesinde, City yöneticilerinin mali enjeksiyonların doğrudan Sheikh Mansour'un Abu Dhabi United Group'undan değil, Abu Dhabi Veliaht Prenslik Divanı'ndan geldiğini savunmaya çalıştığı ayrıntılı şekilde anlatıldı. Bu savunma net biçimde reddedildi ve kurul bunu, "gizlenmiş fonlama planının gerçeklerini karartmak ve saklamak amacıyla, olaydan çok sonra uydurulmuş" bir anlatı olarak tanımladı. Ayrıca kulübün, Premier League soruşturmasıyla iş birliği yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi.
Kararın ardından Futbol Federasyonu şu açıklamayı yayımladı: "Bağımsız Komisyon'un kararı, oyunun bütünlüğü açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kararı ve sonuçlarını dikkatle değerlendiriyoruz ve uygun olduğu durumlarda harekete geçeceğiz."
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City kapsamlı bir itiraz başlattı
Kararın ardından Manchester City, bulguları kabul etmeyi reddetti ve resmi olarak karara itiraz etmek için harekete geçti. Kulüp, komisyonun görüşüne karşı "kapsamlı bir itiraz" olarak nitelendirdiği başvuruyu yapmak için perşembe akşamı belirlenen kesin süreye uydu. Manchester City, yanlış bir şey yapmadığı ve ilk kararın temelden hatalı olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.
Kulüp, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Manchester City Football Club, kulübün 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da, Premier League disiplin meselesiyle ilgili olarak Premier League Komisyonu'nun görüşüne karşı kapsamlı itiraz başvurusunu yaptığını teyit eder. Kulübün net tutumu, görüşün birden fazla açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir."
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