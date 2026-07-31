Görünen o ki Hilal'in Cancelo'yu cezalandırma yönündeki tutumu, Barcelona ile mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak için müzakerelerde baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Barcelona'da ise Cancelo'nun Katalan kulübüne transferinin neredeyse kesinleştiği ve transferin anlaşmaya çok yaklaştığı görüşü hâkim.

Mevcut müzakereler, özellikle oyuncunun Suudi Arabistan'da hâlâ dev bir maaş almaya devam etmesi nedeniyle, onun Hilal'den ayrılış mekanizmasına odaklanmış durumda; ayrıca oyuncunun mümkün olan en az miktarda para kaybetmesini garanti altına almak için bazı vergisel hususlar da görüşülüyor.

Ayrıca tüm taraflar, nihai sözleşmelerin ağustos ayından önce imzalanmayacağının farkındaydı; bu da transferin zaman çizelgesinin belirlenen plana göre ilerlediği anlamına geliyor. Ancak beklenmeyen şey, Cancelo'nun antrenman kampında yer almaması oldu; bu adımı Hilal bir tür isyan olarak yorumlayabilir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, kulüpten ayrılma ihtimali bulunan Darwin Núñez gibi diğer oyuncular, yönetimle iyi ilişkilerini korumak ve dostane bir şekilde ayrılmalarını kolaylaştırmak amacıyla takımın kampına katıldı.

Barcelona ile Cancelo iki sezonluk bir anlaşmaya vardı ve Katalan kulübü transferi 10 milyon eurodan az bir bedelle tamamlamayı umuyor.

Raporlar, oyuncunun Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılışını kolaylaştırmak için mali alacaklarının büyük bir kısmından vazgeçmeyi kabul ettiğini belirtiyor; Barcelona ise oyuncunun yeni maaşının, finansal fair play kurallarına ilişkin herhangi bir sorun yaşanmadan kayıt altına alınabileceği görüşünde.