Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1065126185.jpgUlmer/Teamfoto

Çeviri:

Gizli anlaşmanın ardından: Hilal, Cancelo'ya ceza vermeyi değerlendiriyor

La Liga
Premier Lig
Al Hilal
Barcelona
J. Cancelo
İspanya
Suudi Arabistan
Portekiz

Suudi Arabistan ekibi Hilal, Portekizli oyuncusu Joao Cancelo'ya, resmi olarak davet edilmesine rağmen takımın Avusturya'daki kampına katılmaması nedeniyle disiplin cezası uygulamayı değerlendiriyor.

Hilal ile 2027 yazına kadar uzanan bir sözleşmeye sahip olan Cancelo'nun, Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından yaz iznini tamamlayarak geçtiğimiz çarşamba günü kampa katılması planlanıyordu, ancak oyuncu gelmedi.

Cancelo, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını, Portekizli bek için görüşmelerini şu anda Hilal ile sürdüren Barcelona'da kiralık olarak geçirmişti.

İspanyol "Sport" gazetesi, "365Scores" sitesine dayandırdığı haberinde, Hilal'in, yeniden Barcelona'ya dönmeyi arzulayan oyuncuya para cezası kesmeyi değerlendirdiğini aktardı.

Aynı kaynağa göre Cancelo, menajeri Jorge Mendes ve Barcelona yönetimiyle yaptığı gizli bir anlaşmanın ardından Hilal kampına katılmaktan kaçındı.

Gizli anlaşma, Cancelo'nun şu anda Avusturya'da düzenlenen Hilal kampına gitmekten kaçınması üzerine kurulu.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Hilal baskısını artırıyor, Cancelo Barcelona için maddi fedakârlık yapıyor

    Görünen o ki Hilal'in Cancelo'yu cezalandırma yönündeki tutumu, Barcelona ile mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak için müzakerelerde baskıyı artırmayı amaçlıyor.

    Barcelona'da ise Cancelo'nun Katalan kulübüne transferinin neredeyse kesinleştiği ve transferin anlaşmaya çok yaklaştığı görüşü hâkim. 

    Mevcut müzakereler, özellikle oyuncunun Suudi Arabistan'da hâlâ dev bir maaş almaya devam etmesi nedeniyle, onun Hilal'den ayrılış mekanizmasına odaklanmış durumda; ayrıca oyuncunun mümkün olan en az miktarda para kaybetmesini garanti altına almak için bazı vergisel hususlar da görüşülüyor. 

    Ayrıca tüm taraflar, nihai sözleşmelerin ağustos ayından önce imzalanmayacağının farkındaydı; bu da transferin zaman çizelgesinin belirlenen plana göre ilerlediği anlamına geliyor. Ancak beklenmeyen şey, Cancelo'nun antrenman kampında yer almaması oldu; bu adımı Hilal bir tür isyan olarak yorumlayabilir. 

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, kulüpten ayrılma ihtimali bulunan Darwin Núñez gibi diğer oyuncular, yönetimle iyi ilişkilerini korumak ve dostane bir şekilde ayrılmalarını kolaylaştırmak amacıyla takımın kampına katıldı.

    Barcelona ile Cancelo iki sezonluk bir anlaşmaya vardı ve Katalan kulübü transferi 10 milyon eurodan az bir bedelle tamamlamayı umuyor. 

    Raporlar, oyuncunun Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılışını kolaylaştırmak için mali alacaklarının büyük bir kısmından vazgeçmeyi kabul ettiğini belirtiyor; Barcelona ise oyuncunun yeni maaşının, finansal fair play kurallarına ilişkin herhangi bir sorun yaşanmadan kayıt altına alınabileceği görüşünde.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS