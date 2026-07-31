Suudi Arabistan ekibi Hilal, Portekizli oyuncusu Joao Cancelo'ya, resmi olarak davet edilmesine rağmen takımın Avusturya'daki kampına katılmaması nedeniyle disiplin cezası uygulamayı değerlendiriyor.
Hilal ile 2027 yazına kadar uzanan bir sözleşmeye sahip olan Cancelo'nun, Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından yaz iznini tamamlayarak geçtiğimiz çarşamba günü kampa katılması planlanıyordu, ancak oyuncu gelmedi.
Cancelo, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını, Portekizli bek için görüşmelerini şu anda Hilal ile sürdüren Barcelona'da kiralık olarak geçirmişti.
İspanyol "Sport" gazetesi, "365Scores" sitesine dayandırdığı haberinde, Hilal'in, yeniden Barcelona'ya dönmeyi arzulayan oyuncuya para cezası kesmeyi değerlendirdiğini aktardı.
Aynı kaynağa göre Cancelo, menajeri Jorge Mendes ve Barcelona yönetimiyle yaptığı gizli bir anlaşmanın ardından Hilal kampına katılmaktan kaçındı.
Gizli anlaşma, Cancelo'nun şu anda Avusturya'da düzenlenen Hilal kampına gitmekten kaçınması üzerine kurulu.