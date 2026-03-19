Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
خالد محمود

Çeviri:

Gizli ajan ortaya çıktı! Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye yenildikleri maçlar öncesinde takım haberlerini sızdıran suçlunun kimliğini tespit etti

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı aldığı yenilgiler sırasında takım kadrosunun sızdırılmasının sorumlusunu tespit ederek bir muhbiri ortaya çıkardı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG deplasmanına çıkmadan önce Rosenior'un ilk 11'inin tamamı kamuoyuna duyurulmuştu. İkinci maç öncesinde ise Wesley Fofana'nın kadro dışı bırakılacağına dair haberlerin sızmasıyla durum daha da kötüleşti.

  • İç sonda kaynağı tespit ediyor

    Her iki sızıntı da tamamen doğru çıktı ve bu durum, Chelsea’nin Paris’te 5-2, ardından Stamford Bridge’de 3-0 yenilerek PSG’ye karşı aldığı ağır toplam mağlubiyetle örtüştü. Bu durum, kulüp içinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmasına neden oldu. Rosenior, kaynağın tespit edildiğini açıkladı ve bu sızıntının kendi kadrosundan kaynaklanmadığını netleştirdi.


  Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Rosenior, sorunun çözüldüğünü doğruladı

    Everton deplasmanı öncesinde düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan Rosenior, bu gizemin çözüldüğünü doğruladı. Şampiyonlar Ligi eleme yarışı kapsamında dördüncü sıradaki Aston Villa’nın sadece üç puan gerisinde, altıncı sırada yer alan Chelsea, Newcastle’a karşı aldığı son 1-0’lık yenilginin ardından toparlanmayı hedefliyor. Teknik direktör, konuyu tamamen kapatmak için basına doğrudan seslendi ve kulübün bu utanç verici durumun tekrarlanmaması için gerekli önlemleri aldığını vurguladı.

    Rosenior gazetecilere, "(Kim olduğunu) biliyoruz," dedi. "Bu, bana veya takıma karşı kötü niyetli bir davranış değil. Nereden geldiğini biliyoruz ve durumu hallettik."

  • Enzo Fernandez ile açık sözlü görüşmeler

    PSG'ye karşı 8-2'lik toplam skorla alınan yenilginin yarattığı sarsıntı, Enzo Fernandez'in geleceğine de gölge düşürdü. 2023 yılının Ocak ayında o dönemki İngiliz rekoru olan 107 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle Chelsea'ye katılan ve 150'den fazla maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, son zamanlarda belirsizliğe yol açtı. ESPN'in gelecek sezon kulüpte kalıp kalmayacağı sorusuna 25 yaşındaki oyuncu, "Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Cup kaldı. Dünya Kupası var, ondan sonra göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

    Ancak Rosenior, orta saha oyuncusuyla durumunu netleştirmek için uzun bir görüşme yaptığını açıkladı ve şunları söyledi: "Bu sabah antrenmandan önce Enzo ile uzun ve harika bir sohbet ettik... O, kulübün kaptanlarından biri. Şunu söyleyebilirim ki, bu kulüpte ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar kazanmak istediğini bana gerçekten çok net bir şekilde ifade etti... Bana göre, o bu takıma tamamen bağlı," diye açıkladı menajer.

  Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Everton deplasmanı öncesinde sakatlık haberleri

    Dikkatler yeniden Premier Lig’e çevrilirken, Blues kadrosunda sakatlık sorunları devam ediyor. Trevoh Chalobah ve kaleci Filip Jorgensen forma giyemeyecek, kaptan Reece James ise hâlâ kadroda yer almıyor. James hakkında konuşan teknik direktör, “Durum ciddi değil” diyerek daha olumlu bir bakış açısı sergiledi. Soruşturmanın kapanmasının getirdiği rahatlamaya rağmen, Chelsea artık sahada istikrarlı bir performans sergilemek zorunda.

