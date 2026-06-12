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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gizemin sırrı... Pembe ayakkabılar Dünya Kupası'na damga vuruyor

FEATURES
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
Güney Kore - Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
Çek Cumhuriyeti

Siyahdan pembeye... Dünya Kupası'nda futbol ayakkabılarının evrimi

Bir zamanlar futbol ayakkabıları tek bir renkte, yani siyah renkte üretilirdi, ancak son 25 yılda durum artık böyle değil.

Büyük markaların rakiplerinden farklılaşmak istemesi ile birlikte, sahalarda gökkuşağının tüm renkleri ortaya çıktı.

Bununla birlikte, 2026 Dünya Kupası'nda işler neredeyse tek tip bir noktaya geri dönmüş gibi görünüyor; oyuncular yine neredeyse aynı rengi giymeye başladı, ancak bu seferki renk pembe.

BBC, bir haberinde 2026 Dünya Kupası'nda çok sayıda oyuncunun pembe ayakkabı giymesinin nedenlerini ele aldı.

Bunun ana nedeni, Nike, Adidas ve Puma gibi büyük uluslararası markaların bu büyük turnuva için birbirine yakın renklerde benzer ayakkabı tasarımları üretmiş olmasıdır.

Bu durum, Mexico City Stadyumu'nda oynanan Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçında, sahadaki çoğu oyuncunun parlak pembe ayakkabılar giydiği görülünce açıkça ortaya çıktı.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Şirketler pembe rengin 2026'nın modası olacağını nasıl anladılar?

    Eskiden Nike, Adidas ve Puma gibi önde gelen markalar, sade siyah-beyaz tasarımları tercih ediyordu. 

    Ancak bu yaz, yeni koleksiyonlar dikkat çekmek amacıyla cesur ve parlak renklere yöneldi.

    2024 yılında, tüketici trendleri analiz şirketi WGSN, fuşya (mor) renginin 2026 yazının öne çıkan renklerinden biri olacağını öngörmüştü.

    Şirket, bu rengi "hareketli ve dijital bir karakterle dolu, canlı" ve "pembe ile mor arasında yer alan parlak" bir ton olarak tanımladı.

    Bu tahminin Nike, Adidas ve Puma tasarımcılarını doğrudan etkileyip etkilemediği kesin olarak bilinmemektedir.

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  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayakkabıların çoğu pembeye döndü... Tesadüf mü, yoksa planlı mı?

    Şirketler yeni ayakkabı tasarımına başladıklarında – ki bu süreç ürünün piyasaya sürülmesinden iki yıl önce başlayabilir – genellikle trend uzmanlarından yardım alarak, ürün piyasaya çıktığında hangi renk ve desenlerin popüler olacağını belirlemeye çalışırlar.

    Ancak pembe rengin futbolda başarılı olmasının arkasında başka faktörler de var.

    Pembe rengin tercih edilmesinin temel nedeni, sahanın yeşil rengiyle ne kadar kontrast oluşturduğudur; ister maçı televizyondan, ister stadyumdan, ister telefonunuzdan izliyor olun, pembe renk her zaman göze çarpar.

    Yavaş çekimlerde veya stadyum ışıkları altında da açıkça görüldüğü gibi, pembe çok net bir renktir.

    Ancak ironik olan, çoğu şirketin aynı rengi kullanması, tasarımların birbirinden ayırt edilmesini zorlaştırabilir.