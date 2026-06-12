Gizemin sırrı... Pembe ayakkabılar Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bir zamanlar futbol ayakkabıları tek bir renkte, yani siyah renkte üretilirdi, ancak son 25 yılda durum artık böyle değil.

Büyük markaların rakiplerinden farklılaşmak istemesi ile birlikte, sahalarda gökkuşağının tüm renkleri ortaya çıktı.

Bununla birlikte, 2026 Dünya Kupası'nda işler neredeyse tek tip bir noktaya geri dönmüş gibi görünüyor; oyuncular yine neredeyse aynı rengi giymeye başladı, ancak bu seferki renk pembe.

BBC, bir haberinde 2026 Dünya Kupası'nda çok sayıda oyuncunun pembe ayakkabı giymesinin nedenlerini ele aldı.

Bunun ana nedeni, Nike, Adidas ve Puma gibi büyük uluslararası markaların bu büyük turnuva için birbirine yakın renklerde benzer ayakkabı tasarımları üretmiş olmasıdır.

Bu durum, Mexico City Stadyumu'nda oynanan Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçında, sahadaki çoğu oyuncunun parlak pembe ayakkabılar giydiği görülünce açıkça ortaya çıktı.