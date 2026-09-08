Cristiano Giuntoli, Atalanta sportif direktörü olarak, Franck Kessie'nin tanıtım basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine kendi Juventus'undan yeniden yükselişe geçen bazı futbolculara değindi; sezonun bu başlangıcında sergiledikleri olumlu performanslarla dikkat çeken oyuncular için şöyle konuştu: "Onlar adına çok mutluyum, değerlerini ortaya koyuyorlar. Ama ben açıkçası Atalanta'yı düşünüyorum: sabahtan akşama kadar bugünün Atalanta'sını ve nasıl olması gerektiğini düşündüğüm Atalanta'yı düşünüyorum." 2023'ten 2025'e kadar Juventus'ta görev yapan sportif direktörün sözleri, Torino'dayken kadroya kattığı Nico Gonzalez, Koopmeiners ve Douglas Luiz'e gönderme niteliği taşıyor.