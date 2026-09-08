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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Giuntoli’den Juventus’a, ‘kendi’ Nico Gonzalez, Koopmeiners ve Douglas Luiz üzerinden gönderme: "Onlar adına çok mutluyum"

Atalanta
Juventus

Atalanta'nın sportif direktörü, eski Juventuslu konuştu

Cristiano Giuntoli, Atalanta sportif direktörü olarak, Franck Kessie'nin tanıtım basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine kendi Juventus'undan yeniden yükselişe geçen bazı futbolculara değindi; sezonun bu başlangıcında sergiledikleri olumlu performanslarla dikkat çeken oyuncular için şöyle konuştu: "Onlar adına çok mutluyum, değerlerini ortaya koyuyorlar. Ama ben açıkçası Atalanta'yı düşünüyorum: sabahtan akşama kadar bugünün Atalanta'sını ve nasıl olması gerektiğini düşündüğüm Atalanta'yı düşünüyorum." 2023'ten 2025'e kadar Juventus'ta görev yapan sportif direktörün sözleri, Torino'dayken kadroya kattığı Nico Gonzalez, Koopmeiners ve Douglas Luiz'e gönderme niteliği taşıyor.

  • Atalanta'nın gelecek transfer çalışmaları üzerine

    "Bir zirveden, İtalyan bir oyun kurucu olan Gaetano'dan başladık; onun eksikliği bir parça olarak hissedilebilir diye düşünüyorduk - TuttoAtalanta.com'un aktardığına göre -. Ardından, Djimsiti'nin kendi isteğiyle gelen beklenmedik ayrılığından sonra Kristensen'e geçtik: onu Udinese'den aldık. Sonrasında ise Elmas geldi; onun çok önemli bir futbolcu olabileceğini düşünüyoruz".

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  • De Roon ve Kessie hakkında

    "Olan şu ki de Roon ayrılmak istedi, Roma'ya gitmek istedi ve biz de Franck için hemen harekete geçtik; yeni proje için çok önemli bir parça olabileceğini düşünüyoruz".

  • Rowe hakkında

    "Son olarak Rowe için harekete geçtik; onun bu 4-3-3 düzenindeki son önemli parça olabileceğini düşünüyoruz."

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