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Italy Women U17 v Germany Women U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Federico Zanon

Çeviri:

Giulia Galli, Barcelona’ya imza attı. Veda paylaşımı: "Teşekkürler Roma, sen benim evim oldun"

G. Galli
Women's football
Roma
Barcelona

İtalyan futbolunun en parlak yeteneklerinden birini kadrosuna katan Barcelona, önemli bir hamle yaptı. Roma'nın forveti Giulia Galli'nin transferi resmen açıklandı; oyuncu 2030'a kadar sözleşme imzaladı.


Çocukluğundan beri Roma taraftarı olan Galli, Roma altyapısında yetişip A takıma kadar yükseldi. Serie A'daki ilk maçına 1 Mayıs 2024'te, Sassuolo karşılaşmasında çıktı: Henüz 16 yaş, 1 ay ve 8 günlükken, İtalya'nın en üst liginde forma giyen en genç Roma oyuncusu oldu. Bir sonraki sezon olan 2025-26'da ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü, ikinci eleme turu yarı finalinde Aktobe'ye karşı attı.

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    Galli, İtalya Milli Takımı tarihine de geçti: 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda birden fazla maçta birden fazla gol atan ilk İtalyan oyuncu oldu. Dikkat çektiği bu turnuvada Bronz Ayakkabı’yı da kazandı. Mart 2026’da Goal tarafından dünyanın en iyi 19 yaş altı kadın futbolcularının yer aldığı NXGN Top 25 listesine dahil edildi.

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  • Roma, ev sahibi sahasında

    Galli, Roma'ya çok bağlı. Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla kulübe veda etti: "Kelimelere dökülmesi zor vedalar vardır, hele ki geride yalnızca bir yeri değil, hayatının önemli bir parçasını bırakıyorsan. Roma'da doğdum, Roma'da büyüdüm ve tam da burada bir hayalin peşinden gitmenin, düşmenin, yeniden ayağa kalkmanın, büyümenin ve ona inanmaktan asla vazgeçmemenin ne demek olduğunu öğrendim. Tüm altyapı sürecimi burada geçirdim; adım adım, bu yolculuğun her aşamasını bu şehri tenimde, Roma'yı ise kalbimde taşıyarak yaşadım".


    "Yanımda sonsuza kadar taşıyacağım anlar yaşama şansına sahip oldum: bir 17 Yaş Altı Scudetto'su, Primavera'da geçen ve bir lig şampiyonluğuyla taçlanan yıllar, A takımla bir Scudetto ve bir İtalya Kupası. Evet, kupalar var ama hepsinden önemlisi bugün olduğum insanı ve oyuncuyu şekillendiren anılar, fedakarlıklar, insanlar, duygular ve günler var".


    "Roma beni çocukken, genç kızken ve bir kadın olarak gördü. Sahada da sahanın dışında da büyümeme tanıklık etti. Bana tarifsiz mutluluklar yaşattı, çok şey öğretti ve zamanın ya da mesafenin silemeyeceği bağlar bıraktı. Bugün, on yılın ardından ayrılık zamanı geldi. Ve belki de en zor kısım bir takımdan ya da bir şehirden ayrılmak değil, bu kadar uzun süre boyunca yalnızca ev olan bir yerden ayrılmak. Kalbim duygularla dolu şekilde yola çıkıyorum: Bir vedanın hüznü var ama her şeyden çok yaşanan her şey için minnet var. Her takım arkadaşı, her antrenör, bu yolda karşıma çıkan her insan, her maç, her galibiyet, her zorluk ve her Roma taraftarı için".


    Galli, uzun mesajının sonunda bu yolculukta kendisine eşlik eden herkese teşekkür etmek istedi: "Çünkü bazı hikâyeler yol değiştirince gerçekten bitmez. İçinde kalırlar, kim olduğunun bir parçası olurlar ve nereye gidersen git sana eşlik etmeye devam ederler. Teşekkürler Roma. Teşekkürler her bir taraftara. Bu on yıl için teşekkürler. Büyümeme tanıklık ettiğiniz ve bana hayatımın bu kadar önemli bir parçasını verdiğiniz için teşekkürler. Sen benim evim oldun ve bir şekilde her zaman da öyle kalacaksın".

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