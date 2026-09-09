Giulia Galli, Barcelona’ya imza attı. Veda paylaşımı: "Teşekkürler Roma, sen benim evim oldun"

Galli, Roma'ya çok bağlı. Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla kulübe veda etti: "Kelimelere dökülmesi zor vedalar vardır, hele ki geride yalnızca bir yeri değil, hayatının önemli bir parçasını bırakıyorsan. Roma'da doğdum, Roma'da büyüdüm ve tam da burada bir hayalin peşinden gitmenin, düşmenin, yeniden ayağa kalkmanın, büyümenin ve ona inanmaktan asla vazgeçmemenin ne demek olduğunu öğrendim. Tüm altyapı sürecimi burada geçirdim; adım adım, bu yolculuğun her aşamasını bu şehri tenimde, Roma'yı ise kalbimde taşıyarak yaşadım".





"Yanımda sonsuza kadar taşıyacağım anlar yaşama şansına sahip oldum: bir 17 Yaş Altı Scudetto'su, Primavera'da geçen ve bir lig şampiyonluğuyla taçlanan yıllar, A takımla bir Scudetto ve bir İtalya Kupası. Evet, kupalar var ama hepsinden önemlisi bugün olduğum insanı ve oyuncuyu şekillendiren anılar, fedakarlıklar, insanlar, duygular ve günler var".





"Roma beni çocukken, genç kızken ve bir kadın olarak gördü. Sahada da sahanın dışında da büyümeme tanıklık etti. Bana tarifsiz mutluluklar yaşattı, çok şey öğretti ve zamanın ya da mesafenin silemeyeceği bağlar bıraktı. Bugün, on yılın ardından ayrılık zamanı geldi. Ve belki de en zor kısım bir takımdan ya da bir şehirden ayrılmak değil, bu kadar uzun süre boyunca yalnızca ev olan bir yerden ayrılmak. Kalbim duygularla dolu şekilde yola çıkıyorum: Bir vedanın hüznü var ama her şeyden çok yaşanan her şey için minnet var. Her takım arkadaşı, her antrenör, bu yolda karşıma çıkan her insan, her maç, her galibiyet, her zorluk ve her Roma taraftarı için".





Galli, uzun mesajının sonunda bu yolculukta kendisine eşlik eden herkese teşekkür etmek istedi: "Çünkü bazı hikâyeler yol değiştirince gerçekten bitmez. İçinde kalırlar, kim olduğunun bir parçası olurlar ve nereye gidersen git sana eşlik etmeye devam ederler. Teşekkürler Roma. Teşekkürler her bir taraftara. Bu on yıl için teşekkürler. Büyümeme tanıklık ettiğiniz ve bana hayatımın bu kadar önemli bir parçasını verdiğiniz için teşekkürler. Sen benim evim oldun ve bir şekilde her zaman da öyle kalacaksın".