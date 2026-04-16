"Gitsin gitsin": Bayern'in patronu Max Eberl, Real Madrid'in öfkesine anlayış göstermiyor

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından Madridliler, Vincic'e şiddetle itiraz ettiler; iki gol atan Arda Güler, hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart gördü. Real'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa daha sonra, "Hakem maçı mahvetti" diye öfkeyle konuştu. "Bu, kimsenin anlayamadığı bir hareket. Böyle bir maçta bir oyuncuyu böyle bir şey yüzünden sahadan nasıl atarsınız? [...] Bu tamamen açıklanamaz, haksızlık. Bize çok acı veriyor!"

Ancak gerçek şu ki, Kralların da iki tartışmalı hakem kararından faydalandığı bir gerçek. Vincic, Güler'in yarım saat sonra konuk takımın 2-1 öne geçmesini sağlayan muhteşem serbest vuruşunu, Konrad Laimer'in Brahim Diaz'a yaptığı iddia edilen faulün ardından verdi, ancak bu faul aslında hiç yoktu. Avusturyalı oyuncu Faslı oyuncuya en fazla çok hafif bir şekilde dokundu, bu kesinlikle bir faul düdüğü gerektirecek bir hareket değildi.

Ayrıca, devre arasına kısa bir süre kala Real'in üçüncü golünün öncesinde, Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in Josip Stanisic'e yaptığı faul niteliğinde bir müdahale vardı. "Benim geldiğimi görüyor ve bana çarpıyor. Eskiden bu durumda avantaj kuralı uygulanırdı ve top kaybedilirse serbest vuruş verilirdi. Belki de hakem bu kuralı unutmuştur, bilmiyorum," dedi Stanisic maçtan sonra. Maç ise devam etti ve Kylian Mbappe İspanyollar için skoru 3-2'ye getirdi. FCB teknik direktörü Vincent Kompany ise bu pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü ve bu nedenle Paris Saint-Germain'de oynanacak yarı final ilk maçında cezalı olacak.