"Gitsin gitsin": Bayern'in patronu Max Eberl, Real Madrid'in öfkesine anlayış göstermiyor

Hakem Slavko Vincic, Çarşamba akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının 86. dakikasında, skor 3-2 Real lehineyken Camavinga'yı sarı-kırmızı kartla oyundan attı. O anda Sloven hakem, Camavinga'nın daha önce kart gördüğünü fark etmemiş gibi görünüyordu ve aslında Real'in orta saha oyuncusuna sadece sarı kart göstermek istemişti. Birkaç saniye sonra Camavinga'nın daha önce sarı kart gördüğünü fark edince, Vincic sarı-kırmızı kart göstermekten başka çaresi kalmadı.
"Eğer bunu fark etmemişse (Camavinga'nın daha önce sarı kart gördüğünü, ed. notu), o zaman bu tamamen sarı karttı, çünkü o anda onu vermek istiyordu," diye vurguladı Eberl, maçın bitiminden sonra DAZN'e. "Eğer o, 'bu oyuncu zaten sarı kart gördü' diye düşünerek kartı vermemiş olsaydı... Ama bu durumda: tamamen sarı kart."