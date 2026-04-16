Oliver Maywurm

Çeviri:

"Gitsin gitsin": Bayern'in patronu Max Eberl, Real Madrid'in öfkesine anlayış göstermiyor

Bayern Münih - Real Madrid
Bayern Münih
Real Madrid
E. Camavinga

Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, Eduardo Camavinga'nın kırmızı kart görmesiyle ilgili Real Madrid'in şiddetli itirazlarını anlayamıyor.

Hakem Slavko Vincic, Çarşamba akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının 86. dakikasında, skor 3-2 Real lehineyken Camavinga'yı sarı-kırmızı kartla oyundan attı. O anda Sloven hakem, Camavinga'nın daha önce kart gördüğünü fark etmemiş gibi görünüyordu ve aslında Real'in orta saha oyuncusuna sadece sarı kart göstermek istemişti. Birkaç saniye sonra Camavinga'nın daha önce sarı kart gördüğünü fark edince, Vincic sarı-kırmızı kart göstermekten başka çaresi kalmadı.

"Eğer bunu fark etmemişse (Camavinga'nın daha önce sarı kart gördüğünü, ed. notu), o zaman bu tamamen sarı karttı, çünkü o anda onu vermek istiyordu," diye vurguladı Eberl, maçın bitiminden sonra DAZN'e. "Eğer o, 'bu oyuncu zaten sarı kart gördü' diye düşünerek kartı vermemiş olsaydı... Ama bu durumda: tamamen sarı kart."


  • Vincic, Bayern'in yarı sahasında Camavinga'nın Harry Kane'e yaptığı faulü düdükledikten sonra, Fransız oyuncu topu alıp FCB'nin serbest vuruşu hızlı bir şekilde kullanmasını engelledi. Vincic bunu sarı kartlık bir faul olarak değerlendirdi ve Camavinga'yı sarı kart göstererek sahadan gönderdi.

    DAZN yorumcusu Jan Platte bu karara ilişkin "Biraz titizce" derken, uzman Sami Khedira hemen şunu fark etti: "Ama çünkü o (Vincic, ed.) bunu gözden kaçırdı." Dünya şampiyonu, son derece tartışmalı olan bu oyundan atılma kararına ilişkin yine de açıkça eleştiride bulundu: "Bir hakemin bu maçı bu şekilde etkilemesi ve muhtemelen sonucunu belirlemesi kabul edilemez."

    Real'de ise kırmızı kart şoku büyüktü ve maçın son dakikalarında 3-4 gerideyken mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri nedeniyle protestolar daha da şiddetlendi. Eberl'in bunu umursamadığı anlaşılıyordu; Bayern patronu bunun yerine Camavinga'nın sarı-kırmızı kartla sonuçlanan gereksiz davranışını vurguladı: "Ondan önce zaten iki kez topu eline almıştı. Topu olduğu yerde bırakıp uzaklaşması gerekirdi!" dedi Eberl.

    Real Madrid, FC Bayern ile oynadığı rövanş maçında hakem kararlarından da yararlandı

    Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından Madridliler, Vincic'e şiddetle itiraz ettiler; iki gol atan Arda Güler, hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart gördü. Real'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa daha sonra, "Hakem maçı mahvetti" diye öfkeyle konuştu. "Bu, kimsenin anlayamadığı bir hareket. Böyle bir maçta bir oyuncuyu böyle bir şey yüzünden sahadan nasıl atarsınız? [...] Bu tamamen açıklanamaz, haksızlık. Bize çok acı veriyor!"

    Ancak gerçek şu ki, Kralların da iki tartışmalı hakem kararından faydalandığı bir gerçek. Vincic, Güler'in yarım saat sonra konuk takımın 2-1 öne geçmesini sağlayan muhteşem serbest vuruşunu, Konrad Laimer'in Brahim Diaz'a yaptığı iddia edilen faulün ardından verdi, ancak bu faul aslında hiç yoktu. Avusturyalı oyuncu Faslı oyuncuya en fazla çok hafif bir şekilde dokundu, bu kesinlikle bir faul düdüğü gerektirecek bir hareket değildi.

    Ayrıca, devre arasına kısa bir süre kala Real'in üçüncü golünün öncesinde, Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in Josip Stanisic'e yaptığı faul niteliğinde bir müdahale vardı. "Benim geldiğimi görüyor ve bana çarpıyor. Eskiden bu durumda avantaj kuralı uygulanırdı ve top kaybedilirse serbest vuruş verilirdi. Belki de hakem bu kuralı unutmuştur, bilmiyorum," dedi Stanisic maçtan sonra. Maç ise devam etti ve Kylian Mbappe İspanyollar için skoru 3-2'ye getirdi. FCB teknik direktörü Vincent Kompany ise bu pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü ve bu nedenle Paris Saint-Germain'de oynanacak yarı final ilk maçında cezalı olacak.

    Bayern'in ilk maçta 2-1 galip gelmesinin ardından, Münih'teki rövanş maçında da nefes kesici bir mücadele yaşandı. FCB kalecisi Manuel Neuer'in feci bir pas hatasından kaynaklanan Güler'in erken golüne, Alman rekor şampiyonu Aleksandar Pavlovic hızlı bir şekilde cevap verdi. Güler'in serbest vuruşuyla gelen 1-2'nin ardından kısa süre sonra Harry Kane yeniden eşitliği sağladı ve muhteşem ilk yarı, Mbappé'nin golüyle sona erdi.

    İkinci yarıda maç sakinleşti ve maç ilerledikçe her iki takımın da bir sonraki golün maçı belirleyebileceğinin farkında olduğu görüldü. Camavinga'nın sarı-kırmızı kart görmesinden yaklaşık üç dakika sonra, Luis Diaz'ın 3-3'ü getiren golüyle Bayern üstünlüğü ele geçirdi. Real'in maçı uzatmaya götürme çabaları boşuna kaldı; bunun yerine Michael Olise son pozisyonda 4-3'lük skoru belirleyen golü attı.

    Real'de teknik direktör Arbeloa artık işini kaybetme endişesi yaşıyor. The Athletic'in haberine göre, en geç yaz aylarında ayrılması muhtemel. Olası halef olarak son zamanlarda, yaklaşan Dünya Kupası'nın ardından Equipe Tricolore'deki görevinden ayrılacak olan Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın adı geçiyor.

    Real'in bu sezon bir şampiyonluk kazanması pek olası görünmüyor. Copa del Rey'de takım, sekizinci turda ikinci lig takımı Albacete'ye karşı sansasyonel bir şekilde elendi; LaLiga'da ise FC Barcelona, sezonun bitimine yedi hafta kala şimdiden dokuz puan önde. Hatta Real Madrid için, ezeli rakibi Barça'nın Mayıs başında Camp Nou'da oynanacak Clasico'da şampiyonluğu kesinleştireceği bir senaryo bile söz konusu olabilir.

    FC Bayern Münih, üçlü kupayı kazanma hayallerini sürdürüyor

    Buna karşılık Bayern için Almanya şampiyonluğu artık sadece teorik olarak mümkün. FCB, pazar günü VfB Stuttgart ile oynayacağı ev sahibi maçında, şampiyonluk yolundaki son matematiksel şüpheleri de ortadan kaldırabilir.

    Üçlü kupayı kazanma hayali ise devam ediyor; DFB Kupası'nda önümüzdeki hafta Bayer Leverkusen ile yarı final maçı oynanacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçı 28 Nisan'da Paris Saint-Germain'de oynanacak, sekiz gün sonra ise Fransızlar Allianz Arena'da rövanş maçına konuk olacak.


    Tarih

    Maç

    28 Nisan Salı

    Paris Saint-Germain - FC Bayern Münih

    29 Nisan Çarşamba

    Atletico Madrid - FC Arsenal

    5 Mayıs Salı

    FC Arsenal - Atletico Madrid

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern Münih - Paris Saint-Germain

