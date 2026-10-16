Real Madrid, bu yaz takımın başına dönen teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni bir sayfa açtı. Vinicius ise uzun süren görüşmelerin ve Arsenal'in de dahil olduğu uzayıp giden transfer sürecinin ardından uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bernabeu'daki geleceğini güvence altına almasına rağmen Brezilyalı kanat oyuncusunun performansı ciddi biçimde düştü.

İmza attığından beri en iyi performansını yeniden sergilemekte zorlanıyor. Sorunun önemli bir kısmı, kendisi gibi yıldız bir hücum oyuncusu olan Mbappe ile sahadaki uyumunun beklentilerin altında kalmasından kaynaklanıyor. Bu da dışarıdan gelen baskının giderek artmasına yol açıyor.



