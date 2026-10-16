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“Gitmesi onun için daha iyi olur!”: Kylian Mbappe ile ortaklığı beklentileri karşılamayan Vinicius Jr’ı satması için Real Madrid’e çağrı
Mourinho'nun yeni dönemi Vinicius için sekteye uğruyor
Real Madrid, bu yaz takımın başına dönen teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni bir sayfa açtı. Vinicius ise uzun süren görüşmelerin ve Arsenal'in de dahil olduğu uzayıp giden transfer sürecinin ardından uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bernabeu'daki geleceğini güvence altına almasına rağmen Brezilyalı kanat oyuncusunun performansı ciddi biçimde düştü.
İmza attığından beri en iyi performansını yeniden sergilemekte zorlanıyor. Sorunun önemli bir kısmı, kendisi gibi yıldız bir hücum oyuncusu olan Mbappe ile sahadaki uyumunun beklentilerin altında kalmasından kaynaklanıyor. Bu da dışarıdan gelen baskının giderek artmasına yol açıyor.
- AFP
“Bu ortaklık başarılı olmadı”
Eski Fransa millî futbolcusu Desailly, beIN Sports'ta yaptığı açıklamada (aktaran: RM4Arab) iki forveti de kadroda tutmanın doğru karar olup olmadığını sorguladı. Desailly, kadro dengesini iyileştirmek için Real Madrid'in Güney Amerikalı yıldızla yollarını ayırması gerektiğini öne sürdü.
Desailly, “Bence Real Madrid, Vinicius'un ayrılmasına izin vermeliydi. Başka oyuncular aramaları gerekiyor,” dedi. “Yine Kylian Mbappe ile Vinicius arasındaki ortaklıktan söz ediyoruz. Bu ortaklık başarılı olmadı.
“Bu yüzden bir yorumcu olarak kişisel görüşüm, Vinicius'un ayrılmasının daha iyi olacağı yönünde. Bakalım kendisine yönelik tüm olumsuz düşünce ve görüşleri silebilecek mi?”
Roma'da sabırlar taştı
Forvetin yaşadığı zorlu dönem, Roma ile Stadio Olimpico'da oynanan son Şampiyonlar Ligi maçında gözler önüne serildi. Madrid 3-1 gerideyken Mourinho, ev sahibinin ikinci golüyle sonuçlanan pozisyonda topu kaybeden Vinicius'u 60. dakikadan hemen önce tereddüt etmeden oyundan aldı. Yerine oyuna giren Endrick ve Arda Guler maçın seyrini hemen değiştirdi; Endrick, Carlos Espi ve Antonio Rudiger müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Vinicius, erken oyundan alınmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça belli etti. Daha sonra, her zaman oynamak istediği için oyundan alındığında öfkelenmesinin “gayet doğal” olduğunu söyledi.
Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından La Liga'da aldığı dört maçlık ani men cezası, kanat oyuncusunun sıkıntılarını artırdı. Cezanın kendisine geç bildirilmesi karşısında şaşkına döndüğünü söyleyen Vinicius, buna ilişkin mesajı ancak “stadyuma vardığım sırada” aldığını açıkladı.
- IPA Sport
El Clasico'da forma giyemeyecek
Mourinho, sezonun ilk Clasico'sunun da yer aldığı Real Madrid'in önümüzdeki dört lig maçında yıldız kanat oyuncusundan yoksun olacak. Portekizli teknik adamın, Vinicius cezasını çekerken İtalya'da oyuna sonradan girip maçın seyrini değiştiren Endrick ve Guler'e yönelmesi bekleniyor.
Bu zorunlu ara, Vinicius'a gözlerden uzakta ihtiyaç duyduğu toparlanma fırsatını sunabilir. Aynı zamanda Madrid'e, onsuz hücumdaki akıcılığını sınamak için geniş bir fırsat verecek.
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