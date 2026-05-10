"Gitmeleri lazım" - Rob Edwards, Brighton'a karşı alınan ağır yenilginin ardından "utanç verici" Wolves oyuncularına öfkeleniyor ve yaz transfer döneminde kadroda büyük bir temizlik yapmayı planlıyor

Wolves için kötü gidişat bir süredir belliydi, ancak Brighton karşısında sergilenen teslimiyetçi tavır Edwards’ı öfkelendirdi. Konuk takım, Jack Hinshelwood’un kafa vuruşuyla maçın daha 35. saniyesinde geriye düştü; kısa süre sonra da Lewis Dunk, köşe vuruşunda tamamen boş bırakılarak skoru ikiye katladı. Disiplin ve farkındalık eksikliği, teknik direktörün oyuncularının profesyonelliğini sorgulamasına neden oldu.

Edwards maçtan sonra, "Bu inanılmaz derecede sinir bozucu, sanki ilk beş dakika boyunca hala güzel otelimizdeymişiz gibi görünüyordu" dedi. "Maçın başlangıcı berbattı. Henüz topu bile dokunamadan 1-0 gerideydik ve ardından köşe vuruşundaki savunmamız da korkunçtu. Birkaç kişi görevini yapmadı. Zaten sizden daha iyi olan bir takıma karşı beş dakika içinde 2-0 geride kalırsanız, şansınız çok azdır ya da hiç yoktur."