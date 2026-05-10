"Gitmeleri lazım" - Rob Edwards, Brighton'a karşı alınan ağır yenilginin ardından "utanç verici" Wolves oyuncularına öfkeleniyor ve yaz transfer döneminde kadroda büyük bir temizlik yapmayı planlıyor
Edwards, Güney Kıyısı'ndaki 'berbat' başlangıcı sert bir dille eleştirdi
Wolves için kötü gidişat bir süredir belliydi, ancak Brighton karşısında sergilenen teslimiyetçi tavır Edwards’ı öfkelendirdi. Konuk takım, Jack Hinshelwood’un kafa vuruşuyla maçın daha 35. saniyesinde geriye düştü; kısa süre sonra da Lewis Dunk, köşe vuruşunda tamamen boş bırakılarak skoru ikiye katladı. Disiplin ve farkındalık eksikliği, teknik direktörün oyuncularının profesyonelliğini sorgulamasına neden oldu.
Edwards maçtan sonra, "Bu inanılmaz derecede sinir bozucu, sanki ilk beş dakika boyunca hala güzel otelimizdeymişiz gibi görünüyordu" dedi. "Maçın başlangıcı berbattı. Henüz topu bile dokunamadan 1-0 gerideydik ve ardından köşe vuruşundaki savunmamız da korkunçtu. Birkaç kişi görevini yapmadı. Zaten sizden daha iyi olan bir takıma karşı beş dakika içinde 2-0 geride kalırsanız, şansınız çok azdır ya da hiç yoktur."
Tuhaf taktik hatalar Dunk'ın golüne yol açtı
Mağlubiyet sırasında en göze çarpan sorunlardan biri, ikinci golün atılmasına yol açan duran top sırasında orta saha oyuncusu Joao Gomes’in Brighton’ın uzun boylu kaptanı Lewis Dunk’ı marke etmeye çalışmasıydı. Edwards maçtan sonra bunun yedek kulübesinden gelen taktiksel bir talimat olmadığını, sahadaki oyuncuların yaptığı açıklanamaz bir karar hatası olduğunu doğruladı.
Markaj hatası sorulduğunda Edwards şöyle dedi: "Planlı değildi. O anda verdikleri bir karardı. Bunun hesabını veremem ama bu tür hataları çok yaptık ve bu yüzden bu durumdayız - çılgın bir karar. Başından beri konsantrasyon eksikliği vardı, oyuncular görevlerini ciddiye almıyorlardı."
Küme düşen Wolves'ta yaz transfer dönemi yaklaşıyor
Geçen ay küme düşmesi kesinleşen Edwards, gözünü geleceğe dikmiş durumda ve mevcut kadrodaki birçok oyuncunun bu planlarda yer almadığı görülüyor. Kasım ayında Vitor Pereira’nın yerine görevi devralan teknik direktör, Championship’te yeniden yapılanma sürecine girerken soyunma odasındaki bazı oyuncularla sabrının taşma noktasına geldiğini itiraf etti.
Kadrosundaki bazı oyunculardan vazgeçip vazgeçmediği sorulan 43 yaşındaki teknik direktör, "Evet, kesinlikle. Bazıları gitmek zorunda, ligin en altındayız. Utanç verici bir durum. Gitmeleri gerekiyor. İki maçımız daha var, o yüzden sabredin, başınızı eğin, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ne gerekiyorsa yapın, sonra gerçekten işe koyulabiliriz. Çok fazla değişiklik olacağını biliyoruz."
Hurzeler sevinirken Brighton Avrupa'yı hedefliyor
Wolves, mağlubiyetin acısını yaşarken, Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, üç yıllık yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra mükemmel bir öğleden sonra geçirdi. Seagulls, maçın başlangıcından itibaren tempoyu elinde tuttu; Kaoru Mitoma’nın sakatlığı son dakikalarda endişe yaratmış olsa da, Yankuba Minteh maçın sonlarında üçüncü golü atarak takımın Avrupa kupalarına katılma şansını güçlendirdi.
Takımının hızlı başlangıcına ilişkin yorum yapan Hurzeler, "Bunu antrenmanlarda çalışmadık ama bu bir tutum meselesi, doğru zihniyete sahip olmak, maça doğru yaklaşım sergilemekle ilgili. Bütün hafta boyunca zihnimiz doğru yerdeydi ve bu sayede maça harika bir başlangıç yaptık. Bu da maçı kontrol etmemize ve maça hakim olmamıza kesinlikle yardımcı oldu. Bu oyuncu grubuyla çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Gelecek için sabırsızlanıyorum çünkü çok heyecan verici ve parlak olabilir."