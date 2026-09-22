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Alvino Hanafi
Çeviri:

Gitme, Lionel! Demichelis, Arjantin'in sekiz yıllık ihtişamını överken Scaloni'ye kalması çağrısı yapıldı

Arjantin
M. Demichelis
L. Scaloni

Eski Arjantin milli futbolcusu Martin Demichelis, Lionel Scaloni'nin milli takım teknik direktörü olarak görevde kalması için güçlü destek verdi. Demichelis, Scaloni'nin sekiz kupa dolu yılın ardından yeni ve rekabetçi bir döngü inşa edecek alçakgönüllülüğe ve deneyime sahip olduğunu vurguladı.

  • Scaloni'nin Arjantin'in bir sonraki döneminin başında olması destekleniyor

    Arjantin Milli Takımı'nın başındaki Lionel Scaloni'ye, eski milli takım arkadaşı Martin Demichelis'ten kamuoyu önünde güçlü destek geldi. Bundesliga arasındaki Arjantin dönüşünde konuşan RB Leipzig teknik direktörü, sekiz yıllık tarihi başarının ardından Scaloni'yi görev süresini uzatmaya çağırdı.

    Scaloni, Arjantin'i altın bir dönemden geçirerek Copa America ve Dünya Kupası kupalarını kazandırdı.

    Demichelis, milli takımın yaklaşan nesil değişimini yönetmek için Scaloni'nin hâlâ en ideal isim olduğunu vurguladı.


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    Demichelis, Scaloni'nin alçakgönüllülüğünü ve vizyonunu övdü

    Scaloni'nin uzun vadeli geleceğine ilişkin süregelen soruları değerlendiren Demichelis, teknik adamın kişisel özelliklerine ve taktiksel gelişimine dikkat çekti. Eski savunmacı, 48 yaşındaki çalıştırıcının rekabet gücünden ödün vermeden kadroyu yenileme becerisine tam güven duyduğunu ifade etti.

    Scaloni'nin bugüne kadarki kanıtlanmış başarılarının, ona yeni oyuncuları takıma kazandırma konusunda tam yetki verdiğini vurguladı.

    "Çok şımardık, çünkü son sekiz yıl inanılmaz derecede başarılı geçti" diyen Demichelis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım Gringo (Lionel Scaloni) kalır. Umarım o enerjiyi ve devam etme arzusunu hisseder. Çünkü alçakgönüllülüğüyle rekabetçi bir takım kuracak, bundan hiç şüphem yok."

  • Biriken deneyim, sorunsuz geçişin anahtarı

    Scaloni'nin sekiz yıllık görev süresi, ona milli takımın iç dinamikleri konusunda eşsiz bir anlayış sağlıyor. Demichelis, büyük bir kadro geçişini yönetmenin taktik sabır ve oyuncularla güçlü ilişkiler gerektirdiğini, Scaloni'nin de görev süresi boyunca bu özellikleri istikrarlı şekilde sergilediğini belirtti.

    Scaloni, önceki milli takım aralarında genç yetenekleri kadroya dahil etmiş olması sayesinde eski takım arkadaşlarının ve taraftarların desteğini alıyor.

    Demichelis, La Albiceleste gelecekteki uluslararası turnuvalara hazırlanırken Scaloni'nin takımda kalmasının devamlılığı sağlayacağını savundu.

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  • Scaloni yaklaşan milli sınava hazırlanıyor

    Arjantin yaklaşan FIFA penceresine hazırlanırken, Scaloni hem kısa vadeli sonuçları hem de uzun vadeli kadro gelişimini yönetmeye odaklanmayı sürdürüyor. Teknik direktör, Arjantin planlanan milli maçları için toplanmaya başlarken ortaya çıkan seçenekleri değerlendirmeye çalışacak.

    Önde gelen futbol figürlerinin desteğini alan Scaloni, görev süresinin bir sonraki aşamasına tam destekle giriyor.

    Arjantin, teknik direktörlerinin vizyonunu sahada sürdürülebilir başarıya dönüştürmeyi hedefliyor.

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