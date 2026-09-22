Scaloni'nin uzun vadeli geleceğine ilişkin süregelen soruları değerlendiren Demichelis, teknik adamın kişisel özelliklerine ve taktiksel gelişimine dikkat çekti. Eski savunmacı, 48 yaşındaki çalıştırıcının rekabet gücünden ödün vermeden kadroyu yenileme becerisine tam güven duyduğunu ifade etti.

Scaloni'nin bugüne kadarki kanıtlanmış başarılarının, ona yeni oyuncuları takıma kazandırma konusunda tam yetki verdiğini vurguladı.

"Çok şımardık, çünkü son sekiz yıl inanılmaz derecede başarılı geçti" diyen Demichelis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım Gringo (Lionel Scaloni) kalır. Umarım o enerjiyi ve devam etme arzusunu hisseder. Çünkü alçakgönüllülüğüyle rekabetçi bir takım kuracak, bundan hiç şüphem yok."