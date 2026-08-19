"Gitme, buna değmez" - Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius Junior'ın Arsenal'e katılmasını nasıl engellediğini açıkladı

Mourinho, Brezilyalı forveti bu yaz Madrid'de kalmaya ikna eden Vinicius'la yaptığı açık sözlü konuşmanın perde arkasını anlattı. Kanat oyuncusu, Real Madrid'le önceki sözleşmesinin son 12 ayına girmişti; bu da gelecek yıl Santiago Bernabeu'dan bonservissiz olarak ayrılabileceği anlamına geliyordu.

Arsenal bu durumdan haberdar oldu ve sözleşme görüşmeleri kış aylarında duraksayınca oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Arsenal, Mikel Arteta'nın Brezilyalıyı hücum hattına katmayı istemesiyle ses getirecek bir hamleyi gerçekleştirme konusunda iyimserliğini korudu. Ancak Vinicius, kendisini 2032'ye kadar İspanyol devine bağlayan altı yıllık sözleşmeye imza atmayı tercih etti.