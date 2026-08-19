AFP
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"Gitme, buna değmez" - Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius Junior'ın Arsenal'e katılmasını nasıl engellediğini açıkladı
Mourinho, Vinicius'un sözleşmesine müdahalesini anlattı
Mourinho, Brezilyalı forveti bu yaz Madrid'de kalmaya ikna eden Vinicius'la yaptığı açık sözlü konuşmanın perde arkasını anlattı. Kanat oyuncusu, Real Madrid'le önceki sözleşmesinin son 12 ayına girmişti; bu da gelecek yıl Santiago Bernabeu'dan bonservissiz olarak ayrılabileceği anlamına geliyordu.
Arsenal bu durumdan haberdar oldu ve sözleşme görüşmeleri kış aylarında duraksayınca oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Arsenal, Mikel Arteta'nın Brezilyalıyı hücum hattına katmayı istemesiyle ses getirecek bir hamleyi gerçekleştirme konusunda iyimserliğini korudu. Ancak Vinicius, kendisini 2032'ye kadar İspanyol devine bağlayan altı yıllık sözleşmeye imza atmayı tercih etti.
- Getty Images Sport
Special One'ın Brezilyalıya verdiği kritik tavsiye
Mourinho, El Chiringuito'dan Josep Pedrerol'a verdiği röportajda, Vinicius'u Arsenal'ın elinden uzak tutma konusunda oynadığı rol hakkında konuştu. Special One, sözleşme yenilemenin tamamen kendisi sayesinde gerçekleştiği iddialarını reddederken, yıldız futbolcunun Madrid'e aşık olduğunu vurguladı. Ancak Portekizli teknik adam, oyuncuyu İspanya'da kalmaya ikna etmeye yardımcı olmak için yıldız isimle doğrudan ve dürüst bir görüşme yaptığını kabul etti.
"Elbette onunla konuştum ama Vinicius, Real Madrid'e aşık oldu," diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona söylediğim tek şey şuydu: 'Vini, nereye gitmek istiyorsun? Sadece Brezilya'da bulundun ve yalnızca Real Madrid'i tanıyorsun... Real Madrid'i ancak ayrıldığında anlarsın. Ayrıldığında, Real Madrid'in ne olduğunu işte o zaman fark edersin. Gitme. Buna değmez'."
Kanat oyuncusu, grubun gelişiminin kendisini kalmaya ikna ettiğini söyledi
Madrid ile Vinicius arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesiyle Arsenal, anlaşmayı tamamlama konusunda giderek daha umutlu hale gelmişti, ancak oyuncu sonunda Mourinho yönetimindeki gidişat hakkında olumlu hissetti. Real Madrid teknik direktörü, ilerici ortamın ve kadro içindeki güçlü çalışma etiğinin, hücum oyuncusunun geleceğini güvence altına almada kritik rol oynadığını açıkladı.
Mourinho, "Bence onun takımın gelişimi, çalışma ve ilerleme biçimimiz açısından hissettikleri, kendisine çok önemli bir duygu verdi" diye ekledi. "Vinicius başka bir makine; onu çalışırken izlemek büyük keyif. Çok fazla kalitemiz var."
- Getty Images Sport
Real Madrid'ı La Liga açılışı bekliyor
Uzun vadeli geleceğini kesin olarak güvence altına alan Vinicius, geçen hafta Deportivo La Coruna ve Schalke'ye karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçlarında Madrid formasıyla yeniden sahalara döndü. Şimdi ise Mourinho'nun ekibinin cumartesi günü Espanyol deplasmanında Liga sezonunu açacağı maçta önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
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