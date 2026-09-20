Liverpool'un Atletico Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyet öncesinde konuşan Mac Allister, yaz aylarında ayrılık fırsatlarının bulunduğunu kabul ederken hayal kırıklığını da dile getirdi. Kırmızılar formasıyla 223 maça çıkan Heskey ise sözleşme uzatmalarının istikrarlı bireysel performanslarla hak edilmesi gerektiğinde ısrar etti.

Yorumcu, Liverpool'da karar vericilerin, istatistiksel verileri bunu gerektirdiğinde oyuncuları doğal olarak ödüllendireceğini vurguladı.

"Yeni bir sözleşme konusunda şikâyet etmek yerine git ve bunu performanslarınla hak ettiğini göster, sözleşme de gelecektir," Heskey, PariuriX'e konuştu. "Rakamlar ortaya koymaya başladığında, Liverpool etrafa bakıp bu rakamlarla kimsenin rekabet edemeyeceğini söylemek zorunda kalacaktır. Şikâyet edebilirsin ama gidip bunu yapman da gerekir."