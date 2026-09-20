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'Git ve bunu hak ettiğini göster!' - Basın toplantısındaki öfke patlamasının ardından Alexis Mac Allister'a Liverpool sözleşmesi hakkında net mesaj gönderildi
Heskey, Mac Allister'a Liverpool sözleşme talepleri konusunda meydan okudu
Eski Liverpool forveti Emile Heskey, orta sahanın sözleşme durumuyla ilgili hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından Alexis Mac Allister'a değerini sahada kanıtlaması çağrısında bulundu. Arjantinli milli oyuncu, Anfield yönetiminden sözleşme uzatma görüşmesi teklifi almamış olmasından duyduğu üzüntüyü açıkladı.
Mac Allister, 2023 yazında Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai ile birlikte Merseyside'a geldi.
Ancak bu yılın başlarında orta sahadaki iki takım arkadaşının da sözleşmelerini uzattığını görmesine rağmen, kendi kontratıyla ilgili herhangi bir temas almadı.
- Sportimage
Eski golcü, orta saha oyuncusunu sahada skor katkısı vermeye çağırdı
Liverpool'un Atletico Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyet öncesinde konuşan Mac Allister, yaz aylarında ayrılık fırsatlarının bulunduğunu kabul ederken hayal kırıklığını da dile getirdi. Kırmızılar formasıyla 223 maça çıkan Heskey ise sözleşme uzatmalarının istikrarlı bireysel performanslarla hak edilmesi gerektiğinde ısrar etti.
Yorumcu, Liverpool'da karar vericilerin, istatistiksel verileri bunu gerektirdiğinde oyuncuları doğal olarak ödüllendireceğini vurguladı.
"Yeni bir sözleşme konusunda şikâyet etmek yerine git ve bunu performanslarınla hak ettiğini göster, sözleşme de gelecektir," Heskey, PariuriX'e konuştu. "Rakamlar ortaya koymaya başladığında, Liverpool etrafa bakıp bu rakamlarla kimsenin rekabet edemeyeceğini söylemek zorunda kalacaktır. Şikâyet edebilirsin ama gidip bunu yapman da gerekir."
Orta saha oyuncusuna, Anfield'da Dünya Kupası formunu tekrarlaması yönünde meydan okuma yapıldı
Heskey, Mac Allister'ın büyük teknik kaliteye sahip olduğunu ancak geçen sezon Liverpool formasıyla sergilediği performansın Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandığı dönemdeki performansının gerisinde kaldığını belirtti. Eski golcü, 2022 Dünya Kupası kazananı oyuncuya vites yükseltip maç kazandıran istikrarı ortaya koyması çağrısında bulundu.
Mac Allister, geçen hafta Atletico Madrid'e karşı 2-1 kazanılan maçta belirleyici golü atarak buna zamanında yanıt verdi.
Heskey, bu seviyeyi korumasının kulüp yönetimini yeni bir sözleşme sunmaya zorlayacağını vurguladı.
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Avrupa’daki kahramanlığın ardından odak Bournemouth maçına kayıyor
Avrupa'da maçı kazandıran bir ana imza atan Mac Allister, Liverpool pazar öğleden sonra Bournemouth ile karşılaşmaya hazırlanırken odağını yeniden iç kulvardaki görevlere çeviriyor. Orta sahanın, Andoni Iraola'nın takımında merkez orta sahada ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Avrupa'daki performansının üzerine koyması, Anfield yönetimini resmi görüşmeleri başlatmaya ikna etmede kritik önem taşıyacak.
Mac Allister, ivme yakalamayı ve Liverpool'daki geleceği konusunda uzun vadeli netlik sağlamayı hedefleyecek.
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