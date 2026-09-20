Karma alanda konuşan Sportif Direktör Ole Book, her iki ceza sahasında da gösterilen üstün verimliliğin, güçlü bir iç saha ekibine karşı üç puanı getirdiğini vurguladı. Savunmacı Waldemar Anton da bu görüşleri yineleyerek, Stuttgart'a yapılan önceki ziyaretlere kıyasla oyunun çok daha iyi kontrol edildiğine işaret etti.

İki isim de geçen sezon oluşturulan savunma düzeninin kalesini gole kapatma konusunda sonuç vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Book, "Dengeli geçen bir maçtı ama günün sonunda bizim daha yüksek verimliliğimiz ve ceza sahası içindeki daha güçlü savunmamız galibiyeti getirdi" dedi. Anton ise şöyle ekledi: "Geçen sezon burada oynadığımız maçla kıyaslandığında, çok daha fazla kontrolle oynadık ve savunmada çok az pozisyon verdik."