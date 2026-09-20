Sportfoto Rudel
Çeviri:
Gişe rekortmeni BVB! Anton ve Book savunmadaki çeliği överken, forvet Beier derbi galibiyetini getiren gol için Jobe'a teşekkür etti
BVB yetkilileri, zorlu mücadele sonunda gelen deplasman zaferine tepki gösterdi
Borussia Dortmund soyunma odasının önde gelen isimleri, kusursuz yurt içi başlangıcını sürdürmek için VfB Stuttgart karşısında alınan 1-0’lık zorlu galibiyetin ardından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. MHPArena’daki maçta farkı Maxi Beier’in ikinci yarıdaki golü yarattı ve BVB böylece ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
Sportif Direktör Ole Book, savunmacı Waldemar Anton ve golü atan Beier, baskı altındaki olgunluğundan dolayı kadroyu övdü.
Bu galibiyet, Borussia’nın milli ara öncesinde Bundesliga’nın zirvesine çıkmasını sağladı.
- Pressefoto Baumann
Book ve Anton, üstün savunma kontrolünü öne çıkarıyor
Karma alanda konuşan Sportif Direktör Ole Book, her iki ceza sahasında da gösterilen üstün verimliliğin, güçlü bir iç saha ekibine karşı üç puanı getirdiğini vurguladı. Savunmacı Waldemar Anton da bu görüşleri yineleyerek, Stuttgart'a yapılan önceki ziyaretlere kıyasla oyunun çok daha iyi kontrol edildiğine işaret etti.
İki isim de geçen sezon oluşturulan savunma düzeninin kalesini gole kapatma konusunda sonuç vermeyi sürdürdüğünü belirtti.
Book, "Dengeli geçen bir maçtı ama günün sonunda bizim daha yüksek verimliliğimiz ve ceza sahası içindeki daha güçlü savunmamız galibiyeti getirdi" dedi. Anton ise şöyle ekledi: "Geçen sezon burada oynadığımız maçla kıyaslandığında, çok daha fazla kontrolle oynadık ve savunmada çok az pozisyon verdik."
Beier, mükemmel ve maç kazandıran pas için Bellingham'a kredi verdi
Maçın kazandıran golünü atan Maxi Beier, Stuttgart'ın kilidini maçın sonlarında açmadan önce disiplinli savunma oyun planını uyguladıkları için takım arkadaşlarını övdü. Forvet oyuncusu, altıpas içine yaptığı alçak ortayla kolay bir bitiriş fırsatı hazırlayan yedek oyuncu Jobe Bellingham'a teşekkür etti.
Beier, 90 dakika boyunca BVB'nin temel önceliğinin gol yememek olduğunu vurguladı.
Beier, "Her şeyden önce burada Stuttgart'a karşı gol yemememiz gerekiyordu ve bunu net bir şekilde başardık" dedi. "Jobe'dan harika bir pas geldi. Bir forvet için sadece teşekkür etmek zorunda kalmaktan daha iyi bir şey yok."
- Pressefoto Baumann
Uluslararası ara öncesinde kusursuz ivme
Bu galibiyet, yaklaşan milli ara nedeniyle yerel futbola verilecek ara öncesinde Dortmund'u en iyi durumda bırakıyor. Oyuncular ve teknik ekip, dönüşlerinde 30 günde oynayacakları dokuz maçlık yoğun fikstürle karşılaşmadan önce bu ivmenin tadını çıkarmak için istekli olduklarını dile getirdi.
Anton, sakin ve kontrollü bir performansın ardından kadronun kutlamayı tamamen hak ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.
BVB, Bundesliga'daki mücadelesine 9 Ekim'de sahasında Werder Bremen karşısında devam edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun