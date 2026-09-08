Barcelona'nın yurt içindeki etkileyici formunu kabul etmesine rağmen Van Bronckhorst, Feyenoord takımının bu maça çekinmeden çıkması gerektiğinde ısrar etti. Oyuncularına bu büyük atmosferi kucaklamaları ve maçı bireysel gelişimlerini göstermek için kullanmaları çağrısında bulundu.

51 yaşındaki teknik direktör, Hansi Flick'in takımına karşı oynamanın göz korkutucu bir görevden ziyade heyecan verici bir fırsat olduğunu vurguladı.

Van Bronckhorst, "Gözüm korkmuyor; bunu bir meydan okuma olarak görüyorum" dedi. "Korkmuyorum. En çok hoşuma giden şey, herkesin görmek istediği şekilde oynamaları. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir rakibe karşı oynuyoruz."