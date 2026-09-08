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Alvino Hanafi

Çeviri:

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord ile Barcelona'ya duygusal bir dönüşe hazırlanıyor

Barcelona - Feyenoord
G. van Bronckhorst
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, eski kulübü Barcelona ile ilk kez karşı karşıya gelirken duygusal bir buluşmaya hazırlanıyor. Eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Camp Nou'ya dönme konusunda hiçbir korku hissetmediğini vurgularken, bu karşılaşmayı takımı için harika bir meydan okuma olarak nitelendirdi.

  • Van Bronckhorst, duygusal Camp Nou dönüşüne hazırlanıyor

    Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacağı maçta unutulmaz bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Bu deplasman, eski Hollanda milli futbolcusunun Camp Nou'daki başarılarla dolu oyunculuk döneminden bu yana ilk kez Barcelona'nın karşısına çıkacağı anlamına geliyor.

    Van Bronckhorst, Barcelona'da geçirdiği dört başarılı yılda Lionel Messi ve Ronaldinho gibi yıldızlarla birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

    Van Bronckhorst, "Sadece güzel anılarım var" dedi. "Dört yıl buradaydım; bu kulübün tarihinin bir parçasıyım. Barcelona'ya karşı oynamak garip; bu benim ilk kez başıma geliyor."

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    Teknik direktör, Feyenoord'un hiçbir korku hissetmediğini söylüyor

    Barcelona'nın yurt içindeki etkileyici formunu kabul etmesine rağmen Van Bronckhorst, Feyenoord takımının bu maça çekinmeden çıkması gerektiğinde ısrar etti. Oyuncularına bu büyük atmosferi kucaklamaları ve maçı bireysel gelişimlerini göstermek için kullanmaları çağrısında bulundu.

    51 yaşındaki teknik direktör, Hansi Flick'in takımına karşı oynamanın göz korkutucu bir görevden ziyade heyecan verici bir fırsat olduğunu vurguladı.

    Van Bronckhorst, "Gözüm korkmuyor; bunu bir meydan okuma olarak görüyorum" dedi. "Korkmuyorum. En çok hoşuma giden şey, herkesin görmek istediği şekilde oynamaları. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir rakibe karşı oynuyoruz."

  • Katalan hücumuna karşı taktik cesaret gerekiyor

    Camp Nou'da gereken taktik yaklaşımı değerlendiren Van Bronckhorst, oyuncularına topla cesur kalmaları ve fazla geriye yaslanmamaları çağrısında bulundu. Genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı öne çıkan, Ballon d'Or potansiyeline sahip dünya çapında bir tehdit olarak gösterdi.

    Savunmacı Mika Marmol'un kadrodaki sakatlıklar nedeniyle bekte görev yapmasıyla Feyenoord'u, Barcelona'nın kanatlardaki tehditlerini durdurma konusunda zorlu bir sınav bekliyor.

    Van Bronckhorst, "Pozisyonumuzu korumalı, kalemizden uzak durmalıyız" dedi. "Bizi geri itecekler, bu yüzden cesur olmalı ve topa sahip kalmaya çalışmalıyız."

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    Takımın odağı Avrupa sınavına kaydı

    Van Bronckhorst ayrıca, kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'nın son dönemdeki disiplin sorunlarını ve gerçekleşmeyen transferi geride bırakarak tamamen maça odaklandığını doğruladı.

    Feyenoord, İspanya'da unutulmaz bir sonuç almayı hedeflerken yurt içi futboldan daha yüksek tempoya uyum sağlamayı amaçlıyor.

    Camp Nou'da ortaya konacak olumlu bir performans, Hollanda ekibine Şampiyonlar Ligi serüveninde büyük ivme kazandıracaktır.

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