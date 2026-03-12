DAZN muhabiri Giorgia Rossi, Milan-Inter maçında Ricci'nin eliyle yaptığı faul hakkında konuştu. Hakem Doveri bu faulü penaltı olarak değerlendirmedi: "Son haftalarda penaltı kararlarının ölçütü biraz değişmiş gibi görünüyor: Böyle bir penaltıyı daha önce birden fazla kez gördüm" dedi Rossi, "Cose Scomode" podcast'inde. - Kolun kapanmakta olduğunu söyleyenler saçmalıyor: bu, bir bahane uydurup penaltı verilmediğini söylemek için uydurulmuş bir açıklama. Üç hafta önce penaltı veriliyordu, değil mi? Ama bu, üç hafta önceki şampiyonlukla aynı şampiyonluk...".
Çeviri:
Giorgia Rossi: "Ricci'nin elleri mi? Penaltıydı. Kolun kapalı olduğunu söyleyenler saçmalıyor."
AIA: PENALTI DEĞİLDİ
Hakem komisyonu üyesi Mauro Tonolini, Open VAR'da Doveri'nin kararını destekledi: "Olay Doveri tarafından sahada doğru bir şekilde değerlendirildi. Bu durumla ilgili şüpheler hakkında okuduklarımız bizi biraz şaşırttı, bizim şüphemiz yok.Kol siluette kalıyor, hatta Ricci'nin 'çekme' hareketi bile var. Top Milan orta saha oyuncusunun koluna çarpmamış olsaydı, göğsüne çarpacaktı. Bu tür durumları dinamik olarak değerlendirmek daha etkilidir, çünkü yavaş çekimde, bizim görüşümüze göre bu durumda olmaması gereken şüpheler yaratabilecek mikro hareketler yakalanabilir." Ve ekliyor: "Hareket tamamen doğal ve uygun, Ricci'nin vücut alanını genişletmeye yönelik herhangi bir davranışı yok."
Reklam