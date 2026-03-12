Giorgia Rossi: "Ricci'nin elleri mi? Penaltıydı. Kolun kapalı olduğunu söyleyenler saçmalıyor."

Hakem komisyonu üyesi Mauro Tonolini, Open VAR'da Doveri'nin kararını destekledi: "Olay Doveri tarafından sahada doğru bir şekilde değerlendirildi. Bu durumla ilgili şüpheler hakkında okuduklarımız bizi biraz şaşırttı, bizim şüphemiz yok.Kol siluette kalıyor, hatta Ricci'nin 'çekme' hareketi bile var. Top Milan orta saha oyuncusunun koluna çarpmamış olsaydı, göğsüne çarpacaktı. Bu tür durumları dinamik olarak değerlendirmek daha etkilidir, çünkü yavaş çekimde, bizim görüşümüze göre bu durumda olmaması gereken şüpheler yaratabilecek mikro hareketler yakalanabilir." Ve ekliyor: "Hareket tamamen doğal ve uygun, Ricci'nin vücut alanını genişletmeye yönelik herhangi bir davranışı yok."