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Gio Reyna için ‘sınır yok’; ABD Milli Takımı yıldızı, Paraguay’a karşı attığı Dünya Kupası’ndaki muhteşem golün ardından Kasey Keller’dan her zamanki tavsiyesini aldı
Reyna, Paraguay karşısında muhteşem bir trivela golü attı
Ortak ev sahibi takımlar, Güney Amerikalı rakibini 4-1 mağlup ederek tarih yazdıkları bu turnuvaya olabilecek en iyi başlangıcı yaptılar. Christian Pulisic, devre arasında oyundan alınana kadar maça damgasını vurdu; forvet hattını sürükleme görevini üstlenen Monaco forveti Folarin Balogun ise iki gol attı.
Mauricio Pochettino’nun takımı, bu ezici galibiyeti hak etti; zaman dolarken oyuna giren Reyna, muhteşem bir vuruşla topu ağlara göndererek bu başarıya son noktayı koydu.
Uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında, 23 yaşındaki yetenekli oyun kurucu ceza sahası kenarında topu aldı, birkaç adım ilerledi ve sağ ayağının dışıyla bir trivela vuruşu yaparak Orlando Gill’in çaresiz dalışını aşarak topu ağlara gönderdi.
Reyna’nın böylesine sihirli anlar yaratabileceğinden hiç şüphe yoktu, ancak form ve kondisyon sorunları, bu niteliklerini istediği sıklıkta sergilemesini engelledi.
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Reyna, hem kulüpte hem de milli takımda daha istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefliyor
Reyna’nın muhteşem performansı ve gelecekte daha fazlasının geleceğine dair umutlar hakkında sorulan bir soruya, dünya çapındaki taraftarlar 2026 Dünya Kupası’nı kimin kazanacağına dair tahminlerde bulunurken, eski ABD Milli Takımı kalecisi Keller GOAL’a şunları söyledi: “Bence tam da bunu bekliyoruz. Bunun her hafta nasıl devam edeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. O zaman akla gelen diğer soru şu: Neden henüz her hafta böyle olamıyor?
“Gladbach’a transfer olması beni gerçekten heyecanlandırdı; tabii ki eski bir Gladbach oyuncusu olarak, ama bence onda Gladbach’a gerçekten yardımcı olacak bir şey vardı. Oldukça fazla oynuyordu, sonra ufak bir sakatlık geçirdi ve bir süre ara verdi, ardından sezonun sonunda biraz daha fazla süre almaya başladı.
“Eminim Gio’dan daha fazla hayal kırıklığına uğrayan kimse yoktur. Ailesi, Seattle maçı için bizim evde kalıyor. Gio’yu doğduğundan beri tanıyorum; Claudio ile ne kadar yakın olduğumu biliyorsunuz. Yetenek açısından sınır yok elbette; şimdi tek eksik olan, o tutarlılığı bulmak, sahada kalmanı sağlayacak o şeyi bulmak.”
Gizli koz mu, yoksa ilk on bir mi? Reyna’nın ABD Erkek Milli Takımı kadrosundaki rolü
ABD Erkek Milli Takımı, Cuma günü Avustralya ile oynayacağı maç için Washington eyaletine doğru yola çıkıyor. Keller ailesiyle bir araya geldikten sonra Reyna, Pochettino’nun planlarında bir kez daha önemli bir yer edinmeyi umuyor.
Weston McKennie, Tyler Adams ve Malik Tillman gibi oyuncuların orta sahada daha fazla enerji ve azim sergilediği göz önüne alındığında, şu anda daha çok oyuna sonradan girip etkili bir rol üstlenmeye uygun olup olmadığı sorulan Keller, Dünya Kupası maçlarının ilk devresinde henüz oynanmamış olabilecek önemli bir koz hakkında şunları ekledi: “Eminim o da, her ne sebeple olursa olsun, tam bir maç boyunca sahada kalmaya hazır olduğunu düşünmek için yeterli süre almadığını anlıyordur.
“Bakın, eğer biri sakatlanırsa, bunun bir sorun olacağını sanmıyorum. Orta sahada oldukça dinamik bir üçlü vardı. Diyelim ki Tillman sakatlanırsa ya da benzeri bir durum olursa, Gio’nun oraya rahatlıkla giremeyeceğini kesinlikle düşünmüyorum.
“Ama hepimiz şu durumları yaşamışızdır: Hazırsınız, kendinizi hazır hissediyorsunuz, ama önünüzdeki oyuncular gerçekten çok iyi oynuyor. Sadece sıranızı beklemeniz gerekir.”
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Reyna'nın istatistikleri: ABD Milli Takımı'nda forma sayısı ve goller
Reyna, A milli takımda forma giydiği maç sayısını 39’a, gol sayısını ise çift haneli rakamlara çıkardı. Her iki rakamın da daha yüksek olması gerektiğini düşünen oyuncu, her iki alanda da büyük bir sıçrama kaydetmeyi hedefliyor.
ABD Milli Takımı, kendi evinde düzenlenecek turnuvada ileriye gitmeye kararlı olduğundan, Reyna'nın Dünya Kupası'nın geri kalanında bolca süre alması bekleniyor. Öte yandan, 2026-27 sezonu, Borussia Mönchengladbach'ta şansının dönmesini ve yüksek beklentilerin karşılanmasını sağlayabilir.