Gio Reyna için ‘sınır yok’; ABD Milli Takımı yıldızı, Paraguay’a karşı attığı Dünya Kupası’ndaki muhteşem golün ardından Kasey Keller’dan her zamanki tavsiyesini aldı

Ortak ev sahibi takımlar, Güney Amerikalı rakibini 4-1 mağlup ederek tarih yazdıkları bu turnuvaya olabilecek en iyi başlangıcı yaptılar. Christian Pulisic, devre arasında oyundan alınana kadar maça damgasını vurdu; forvet hattını sürükleme görevini üstlenen Monaco forveti Folarin Balogun ise iki gol attı.

Mauricio Pochettino’nun takımı, bu ezici galibiyeti hak etti; zaman dolarken oyuna giren Reyna, muhteşem bir vuruşla topu ağlara göndererek bu başarıya son noktayı koydu.

Uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında, 23 yaşındaki yetenekli oyun kurucu ceza sahası kenarında topu aldı, birkaç adım ilerledi ve sağ ayağının dışıyla bir trivela vuruşu yaparak Orlando Gill’in çaresiz dalışını aşarak topu ağlara gönderdi.

Reyna’nın böylesine sihirli anlar yaratabileceğinden hiç şüphe yoktu, ancak form ve kondisyon sorunları, bu niteliklerini istediği sıklıkta sergilemesini engelledi.