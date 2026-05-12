23 yaşındaki oyun kurucu, cumartesi günü nihayet şansının döndüğünü gördü; ceza sahasına sessizce sızarak Rocco Reitz’in pasını aldı ve kusursuz bir tek vuruşla golü attı. Mönchengladbach, Augsburg’a karşı 3-1 mağlup olsa da, zorlu bir durgunluk döneminden geçen oyuncu için bu kişisel başarı büyük önem taşıyordu.

Bu gol, Reyna'nın Ocak 2025'ten bu yana attığı ilk kulüp golüydü; o zamanlar hala Borussia Dortmund'un sarı-siyah forması giyiyordu. Salı günü gazetecilere konuşan ABD Milli Takımı yıldızı memnuniyetini dile getirdi: "Biraz zaman geçti ama sonuçta gol attığım için mutluyum. Sonuçta çok da önemli değildi ama daha da önemlisi, uzun süre sahada kalmak güzeldi ve genel olarak oldukça iyi bir performans sergilediğimi hissettim."



