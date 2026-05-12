Getty Images Sport
Çeviri:
Gio Reyna, 16 aylık gol orucunu sonlandırmanın rahatlığını yaşıyor ancak ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’yla ilgili ‘kibirli’ soruyu yanıtlamakta isteksiz
Gol için uzun süren bekleyiş sona erdi
23 yaşındaki oyun kurucu, cumartesi günü nihayet şansının döndüğünü gördü; ceza sahasına sessizce sızarak Rocco Reitz’in pasını aldı ve kusursuz bir tek vuruşla golü attı. Mönchengladbach, Augsburg’a karşı 3-1 mağlup olsa da, zorlu bir durgunluk döneminden geçen oyuncu için bu kişisel başarı büyük önem taşıyordu.
Bu gol, Reyna'nın Ocak 2025'ten bu yana attığı ilk kulüp golüydü; o zamanlar hala Borussia Dortmund'un sarı-siyah forması giyiyordu. Salı günü gazetecilere konuşan ABD Milli Takımı yıldızı memnuniyetini dile getirdi: "Biraz zaman geçti ama sonuçta gol attığım için mutluyum. Sonuçta çok da önemli değildi ama daha da önemlisi, uzun süre sahada kalmak güzeldi ve genel olarak oldukça iyi bir performans sergilediğimi hissettim."
- (C)Getty Images
Dünya Kupası kadro seçiminin ikilemi
26 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunun açıklanması yaklaşırken, Reyna'ya uçağa binmeyi garantilemek için yeterince çaba gösterip göstermediği soruldu. Ancak orta saha oyuncusu, vereceği cevabın kamuoyu ve yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino tarafından nasıl yorumlanabileceğinden çekiniyordu. Bu soruyu "cevaplaması zor bir soru" olarak nitelendirdi.
Reyna, milli takımdaki durumunu tartışırken içinde bulunduğu zihinsel ikilemi ayrıntılı olarak anlattı. "Hayır dersem, kendime güvenmediğim anlamına gelir. Evet dersem ise, orada olmam gerektiğini düşündüğüm kibirli bir cevap olur" diye itiraf etti.
"Teknik ekibi seviyorum. Oyuncuları seviyorum. Milli takımı seviyorum. Elbette ne olursa olsun, olur. Takımla birlikte bir etki yaratmak ve harika şeyler başarmak için orada olmayı gerçekten umuyor ve istiyorum, ancak karar benim elimde değil."
Sakatlıklarla dolu bir geçmişin üstesinden gelmek
Bariz yeteneğine rağmen, Reyna’nın yolu sık sık sakatlıklar nedeniyle tıkanmıştır. Dört yıldır ligde 90 dakikalık bir maçı tamamlayamamıştır; bu istatistik, ulusal ligde istikrarlı bir performans sergilemekteki zorluğunu ortaya koymaktadır. Gladbach’a transfer olduğundan beri, genellikle ilk on birde yer almak yerine oyuna etki yaratacak bir yedek olarak sahaya çıkmıştır.
Kulüpte ne kadar süre oynadığına bakılmaksızın, ülkesi için hala merkezi bir figür olmaya devam ediyor. İki Dünya Kupası'nda ABD milli takımının kaptanlığını yapan babası Claudio Reyna'nın mirasını taşıyan genç Reyna, milli takıma seçilmenin "bir onur" olacağını söyledi.
- Getty
Geçmiş turnuvalardaki dramları geride bırakmak
2026 Dünya Kupası, Reyna için yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’ndaki deneyimi, eski teknik direktör Gregg Berhalter ile yaşadığı kamuoyuna yansıyan anlaşmazlık nedeniyle gölgede kalmış ve bu durum onun sahada yeterince süre alamamasına yol açmıştı. Reyna, Gladbach’a transfer olduğu sırada basına, yaklaşan turnuvanın uzun vadeli hedefi olduğunu söylemişti.
Geçmişte "hayal kırıklığı ve hüsran" olarak tanımladığı deneyimleri yaşayan orta saha oyuncusu, ikinci Dünya Kupası deneyiminin saha dışındaki manşetlerden ziyade sahadaki performansıyla anılmasını sağlamak için sabırsızlanıyor.