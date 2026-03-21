Gine: "76 Afrika Kupası'nı bize geri verin." Fas sahayı terk etti!

Afrika Futbol Konfederasyonu geçmişi yeniden gündeme getirerek yeni bir tartışma başlattı. Sahada Senegal’e karşı kaybedilen final maçından 58 gün sonra 2026 Afrika Kupası’nın Fas’a verilmesi kararının ardından, Gine Futbol Federasyonu da karşı atağa geçti: hedef tahtasında 1976 turnuvası var.





Addis Ababa'da, eski final grubu formatında, Gine ile Fas arasındaki son maç belirleyici oldu: Gine'nin kazanması gerekiyordu, Faslılar için ise beraberlik yeterliydi. Gine'nin öne geçmesinin ardından Fas, bir hakem kararına itiraz ederek sahayı terk etti ve ancak on dakikadan fazla bir süre sonra geri döndü. Maçın sonunda 1-1'lik skorla Kuzey Afrikalılar şampiyon oldu.



