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Gimarães, Arteta'nın hesaplarını altüst etti: 75 milyon sterlinlik transferin bedelini kim ödeyecek?

FEATURES
B. Guimaraes
M. Arteta
D. Rice
M. Zubimendi
Arsenal
Newcastle United
Premier Lig
Brezilya
İspanya
İngiltere

Orta saha savaşını alevlendiren transfer, Zubimendi'yi zor soruyla karşı karşıya bırakıyor

Arsenal, Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Brezilyalı Bruno Guimaraes'in, takımın orta saha yapısını tümüyle değiştirebilecek oyuncu olmasını umuyor.

28 yaşındaki oyuncu, Emirates Stadyumu'na fiziksel güç ile teknik kaliteyi birleştiren nadir bir yetenekle geliyor; hem ön libero hem de ileri uçta orta saha rollerini üstlenebiliyor, ayrıca Mikel Arteta'ya daha önce elinde bulunmayan yeni seçenekler sunabilecek hücum çözümlerine de sahip.

Ancak Guimaraes'in gelişi, aynı zamanda Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Ödegaard, Mikel Merino ve Myles Lewis-Skelly'nin de bulunduğu Arsenal orta sahasında bir dizi soruyu da beraberinde getiriyor; bu durum İspanyol teknik direktörü rolleri ve alanları yeniden dağıtma göreviyle karşı karşıya bırakıyor.

  • Tek oyuncu, birden fazla görev

    Guimaraes'in en dikkat çekici güçlü yanlarından biri, orta sahada birden fazla mevkide oynayabilme becerisidir.

    Brezilyalı oyuncu, "6 numara" olarak ön libero rolünü üstlenebildiği gibi, kişisel olarak tercih ettiği "8 numara" orta saha mevkisine de çıkabiliyor.

    Guimaraes daha önce yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Bana sorarsanız, 8 numarada oynamayı tercih ettiğimi söylerim; ancak 6 numaradaki rolüm tam da takımın ihtiyaç duyduğu şeydi. Her iki mevkide de oynayabilirim ve benim için en önemli olan, oynamak ve takıma yardım etmektir."

    Nitekim Guimaraes, Newcastle'da ön libero mevkisini üstlenmek zorunda kalmış, ardından Sandro Tonali'nin defansif orta saha görevini devralmasının ardından tercih ettiği role geçmişti.

    Bu esneklik, mevkilerini değiştirebilen ve maçın gereksinimlerine uyum sağlayabilen oyunculara büyük önem veren Arteta için ideal görünüyor.

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  • "Savaşçı" oyun kurmayı iyi biliyor

    Kendisini "savaşçı" olarak tanımlasa da Guimaraes yalnızca güce ve ikili mücadelelere dayanan bir oyuncu değil.

    Brezilyalı milli oyuncu, baskı altında soğukkanlılığını koruyabiliyor, topu ayağında tutabiliyor ve pasla rakibin hatlarını kırabiliyor; ayrıca gol katkısı ve asist yapma becerisiyle de öne çıkıyor.

    Newcastle ile Premier Lig'deki kariyeri boyunca Guimaraes, 153 maçta 30 gol atıp 25 asist yaptı; bu rakamlar, Arsenal'e sahanın derinliklerinden hücum katkısı sağlayabileceğini teyit ediyor.

    Ayrıca esas olarak ön libero mevkiinde oynamasına rağmen bir sezonda 4 gol atıp 5 asist yaptı; bir sonraki sezon ise üretkenliğini 7 gol ve 8 asiste çıkardı.

    Arteta açısından transferin en önemli avantajlarından biri de tam olarak burada yatıyor: Guimaraes maça defansif orta saha olarak başlayabiliyor, ancak aynı zamanda hücum üçlüsünde ek bir unsura dönüşebiliyor.

  • Rice: İdeal ortak mı?

    Arteta'nın başvurabileceği senaryolardan biri, orta sahada Guimaraes ve Declan Rice ikilisine güvenmek. Bu formül, İspanyol teknik adama önemli ölçüde güç, dinamizm ve esneklik sağlıyor.

    Rice, geçen sezon sol orta saha pozisyonunda oynamaya alışmıştı; Zubimendi ise topa dokunan rolünü üstleniyordu. İngiltere Milli Takımı oyuncusu daha sonra sahanın derinliklerine dönerek Lewis-Skelly ile birlikte orta saha ikilisinde yer aldı.

    Guimaraes gibi Rice de sahanın geniş alanlarını kapatabilme yeteneğine sahip; ayrıca taktiksel disiplin ve savunmadan hücuma geçiş kabiliyeti de bulunuyor.

    Bu ikilinin tercih edilmesi durumunda Arteta, Martin Ödegaard veya Eberechi Eze'yi oyun kurucu pozisyonunda sahaya sürme konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşacak; maçın gidişatına göre Rice veya Guimaraes'i daha ileri rollerde kullanma imkânı da olacak.

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  • Guimarães, Ödegaard'dan daha az yaratıcı olmayabilir

    Guimaraes transferindeki dikkat çekici nokta, Arsenal'e yalnızca fiziksel güç katmaması, aynı zamanda orta sahadan oyun kurma becerisini kanıtlayan rakamlara sahip olması.

    Nitekim geçen sezon Brezilyalı oyuncu her 90 dakikada 8,6 hat arası pas verdi. Bu rakam, "Sky Sports" ağının istatistiklerine göre Rice ve Zubimendi'nin açık ara önüne geçerken, Odegaard'ın ulaştığı ortalamalara da yaklaşıyor.

    Ayrıca ileriye yönelik pas oranı da neredeyse Arsenal kaptanınınkine benziyordu, hatta ileriye pas isabetinde ondan daha üstündü.

    Dolayısıyla Odegaard'ın herhangi bir nedenle sahada olmaması, Arsenal'in derinlikten oyun kuran kaynaklarından birini kaybedeceği anlamına mutlaka gelmeyecek; zira Guimaraes bu rolün bir kısmını üstlenebilir.

  • Peki ya Zubimendi?

    Guimaraes'in gelişi, Zubimendi'nin mutlaka Arteta'nın planlarından çıkacağı anlamına gelmiyor, ancak onun kullanım biçiminde belirgin değişikliklerin önünü açıyor.

    İspanyol oyuncu geçen sezon 6 numara pozisyonunda vazgeçilmez bir unsurdu ve mevkisinin savunma ağırlıklı doğasına rağmen Premier Lig'de 5 gol kaydetti.

    Arteta fiziksel hakimiyete öncelik vermek isterse, Guimaraes, Zubimendi ve Rice'ı son derece güçlü bir üçlü orta sahada bir araya getirebilir; ancak bu, ileri bir mevkide daha yaratıcı bir oyuncunun bulunmaması pahasına olacaktır.

    İspanyol teknik adam takımına daha fazla hücum çözümü kazandırmak isterse, Guimaraes'i 8 numara pozisyonuna kaydırabilir; Zubimendi'yi arkasında, Rice'ı ise diğer tarafta tutabilir.

  • Lewis-Skelly yeni bir rekabetle karşı karşıya

    Guimaraes'in gelişinden en çok etkilenebilecek oyunculardan biri Myles Lewis-Skelly.

    Genç oyuncu geçen sezonu Arteta'nın orta sahadaki temel tercihleri arasında tamamladı; hatta bu mevkiye geçişinin ardından önemli fırsatlar elde etti.

    Ancak Guimaraes'in varlığı rekabet düzeyini ciddi şekilde yükseltiyor, özellikle de Brezilyalı oyuncu Arsenal'e sadece bir yedek seçeneği olmak için gelmediği için.

    Yine de Arsenal'in maç yoğunluğu, Lewis-Skelly'ye pek çok fırsat sunabilir.

    Takım geçen sezon 63 maç oynadı ve yeniden farklı cephelerde çok sayıda müsabakada mücadele edecek; bu da Arteta'nın oyuncularını sürekli olarak rotasyona sokmaya ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor, özellikle sakatlık, cezalı duruma düşme ve fiziksel düşüş ihtimalleri göz önünde bulundurulduğunda.

  • Yükü hafifletmek için mi, yoksa orta sahayı yeniden inşa etmek için mi bir transfer?

    Arsenal'in Guimarães için hamle yapmasını açıklayan sebeplerden biri, takımın yükleri daha iyi dağıtma ihtiyacı.

    Geçtiğimiz sezon Arteta, her ikisi de 4000 dakika oynama sınırını aşan Rice ve Zubimendi'ye büyük ölçüde bel bağladı.

    Ødegaard, Merino ve Kai Havertz'in yaşadığı sakatlıklar, Arteta'nın bazı alternatiflere tam olarak ikna olmamasının yanı sıra, bu ikiliye olan bağımlılığın artmasının sebeplerinden biriydi.

    Christian Nørgaard'ın Everton'a ayrılmasıyla birlikte takım kadrosunda ek bir yer açıldı; ancak Guimarães'in gelişi aynı zamanda orta saha kalabalığı meselesini yeniden gündeme getiriyor.

    Ethan Nwaneri kiralıktan döndü, Fabio Vieira da öyle; Lewis-Skelly ise yerini korumak için mücadeleyi sürdürüyor.

  • Guimaraes marjinal bir transfer değil

    Sonuç olarak, Guimaraes'in gelişini Arsenal'in yedek kulübesine yapılan sıradan bir takviye olarak değerlendirmek mümkün değil.

    Newcastle, kaptanının değerini 80 milyon sterlin civarında görüyordu; Arsenal ise güç, yetenek, tecrübe ve taktiksel esnekliği bir arada barındıran bir oyuncunun hizmetlerini almak için 75 milyon ödedi.

    Daha da önemlisi, Guimaraes zaten çok sayıda orta saha oyuncusuna sahip bir takıma katılıyor; bu da Arteta'nın herkese aynı şekilde forma verme lüksüne sahip olmadığı anlamına geliyor.

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