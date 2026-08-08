Kendisini "savaşçı" olarak tanımlasa da Guimaraes yalnızca güce ve ikili mücadelelere dayanan bir oyuncu değil.

Brezilyalı milli oyuncu, baskı altında soğukkanlılığını koruyabiliyor, topu ayağında tutabiliyor ve pasla rakibin hatlarını kırabiliyor; ayrıca gol katkısı ve asist yapma becerisiyle de öne çıkıyor.

Newcastle ile Premier Lig'deki kariyeri boyunca Guimaraes, 153 maçta 30 gol atıp 25 asist yaptı; bu rakamlar, Arsenal'e sahanın derinliklerinden hücum katkısı sağlayabileceğini teyit ediyor.

Ayrıca esas olarak ön libero mevkiinde oynamasına rağmen bir sezonda 4 gol atıp 5 asist yaptı; bir sonraki sezon ise üretkenliğini 7 gol ve 8 asiste çıkardı.

Arteta açısından transferin en önemli avantajlarından biri de tam olarak burada yatıyor: Guimaraes maça defansif orta saha olarak başlayabiliyor, ancak aynı zamanda hücum üçlüsünde ek bir unsura dönüşebiliyor.