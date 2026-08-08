Arsenal, Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Brezilyalı Bruno Guimaraes'in, takımın orta saha yapısını tümüyle değiştirebilecek oyuncu olmasını umuyor.
28 yaşındaki oyuncu, Emirates Stadyumu'na fiziksel güç ile teknik kaliteyi birleştiren nadir bir yetenekle geliyor; hem ön libero hem de ileri uçta orta saha rollerini üstlenebiliyor, ayrıca Mikel Arteta'ya daha önce elinde bulunmayan yeni seçenekler sunabilecek hücum çözümlerine de sahip.
Ancak Guimaraes'in gelişi, aynı zamanda Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Ödegaard, Mikel Merino ve Myles Lewis-Skelly'nin de bulunduğu Arsenal orta sahasında bir dizi soruyu da beraberinde getiriyor; bu durum İspanyol teknik direktörü rolleri ve alanları yeniden dağıtma göreviyle karşı karşıya bırakıyor.