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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Gijón skandalının hayaleti geri dönüyor"… FIFA, Dünya Kupası’nın en kötü kabuslarını yeniden canlandıracak mı?

FEATURES
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Mısır - İran
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Mısır
İran
Cezayir - Avusturya
Cezayir
Avusturya
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Senegal - Irak
Senegal
Irak
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Arjantin
Paraguay - Avustralya
Paraguay
Avustralya
Güney Afrika - Güney Kore
Güney Afrika
Güney Kore
Güney Afrika - Kanada
Kanada
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
Mısır
İran
Cezayir
Avusturya
Hollanda
Fas
Meksika
Senegal
Irak
Kanada
Ürdün
Arjantin
Paraguay
Avustralya
Güney Afrika
Güney Kore

Beraberlik, galibiyetten daha iyi hale geldiğinde!

Dünya Kupası, tarihi boyunca muazzam bir baskının simgesi olmuştur; tek bir hata, dört yıl süren bir rüyayı sona erdirebilir ve her gol, birkaç dakika içinde tüm grubun dengelerini altüst edebilirdi. Bu nedenle grup aşamasının son turu her zaman heyecan, dram ve ancak maçın bitiş düdüğüyle sonuçlanan karmaşık hesaplamalarla ilişkilendirilmiştir.

Ancak ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası, önceki turnuvalarda bu kadar net görülmeyen başka bir yönünü ortaya çıkardı; artık her maç bir ölüm kalım savaşı değil, beraberlik de herkesin korktuğu bir sonuç değil; aksine, bazı durumlarda her iki takım için de ideal bir sonuç haline geldi.

Grup aşamasının sonuna yaklaşırken, yeni sistem hakkında pek çok soru işareti uyandıran senaryolar tekrarlanmaya başladı. Bazı milli takımlar, maçlara girerken bir puanın her iki taraf için de yeterli olacağını ve hücumun gereksiz bir risk olabileceğini önceden biliyor; bu durumda savunma ve pas oyunu en mantıklı seçenek haline gelebiliyor.

Bu sahneler, yıllar önce Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) turnuvayı genişletme duyurusunun ardından gündeme gelen soruyu yeniden gündeme getirdi: Takım sayısının artırılması heyecanı artırdı mı, yoksa rekabet ruhunu feda ederek takımlara daha fazla manevra alanı tanıyan bir sistem mi yarattı?

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    Dışlanma korkusu artık eskisi gibi değil

    BBC’nin aktardığına göre, bazı milli takımlar acı sürprizlerle karşılaşmış olsa da, turnuvadan elenme olasılıkları eski sistemde olduğu kadar yüksek değil.

    Örneğin Güney Kore milli takımı, Güney Afrika'ya 1-0 yenildi, ancak bu yenilgi onu elenmenin eşiğine getirmedi; çünkü üçüncü sırayı alan en iyi takımlar arasında yer alarak son 32'ye kalma şansı hâlâ oldukça yüksek.

    Aynı senaryo, her grubun sadece birinci ve ikinci takımlarının tur atladığı 2022 Dünya Kupası’nda gerçekleşseydi, Kore milli takımı büyük olasılıkla turnuvaya veda etmiş olacaktı; çünkü o dönemde hata payı son derece dardı.

    Oysa bugün, kabul edilebilir bir gol farkıyla üç puana sahip olmak, çoğu zaman yarışmaya devam etmek için yeterli hale geldi ve bu da grup maçlarına eşlik eden baskıyı büyük ölçüde azalttı.

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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "FIFA" neden bu sistemi seçti?

    FIFA, turnuvaya katılan takım sayısını 32'den 48'e çıkarmaya karar verdiğinde, büyük bir organizasyonel ikilemle karşı karşıya kaldı.

    Eski format spor açısından mükemmeldi; dört takımdan oluşan sekiz grup, bu gruplardan birinci ve ikinci sırayı alan takımlar 16'lı turlara yükseliyor ve eleme turları dengeli bir şekilde devam ediyordu.

    Ancak 16 yeni takımın eklenmesi, eleme turlarına ulaşmayı daha karmaşık hale getirdi. Başlangıçta FIFA, takımları her biri sadece üç takımdan oluşan 16 gruba ayırmayı ve her gruptan iki takımın tur atlamasını önerdi.

    Bu fikir kağıt üzerinde pratik görünse de, büyük bir risk barındırıyordu: Her grubun son maçı, tur atlamak için ihtiyaç duydukları sonucu önceden bilen iki takım arasında oynanacaktı ve bu da gerçek rekabetten yoksun maçlara yol açabilirdi.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    1982 skandalının hayaleti yeniden gündeme geldi

    Bu endişe teorik değildi; Dünya Kupası tarihinin en ünlü skandallarından birine dayanıyordu. 1982 Dünya Kupası’nda, Cezayir maçı çoktan sonuçlanmışken Batı Almanya, grup aşamasının son maçında Avusturya milli takımıyla karşılaştı.

    Almanlar, tek bir golle kazanmalarının Avusturya ile birlikte tur atlamaları ve Cezayir’i elemeleri için yeterli olacağını biliyorlardı. Nitekim Almanya erken bir gol attı; ardından maçın geri kalanı, gerçek bir hücum isteği olmaksızın paslaşmaya dönüştü ve karşılaşma, dünya çapında büyük bir öfkeye yol açarak 1-0'lık skorla sona erdi. Bu olay, daha sonra “Gijón Skandalı” olarak anılmaya başlandı.

    Bu olayın ardından FIFA, hiçbir takımın kendi maçına çıkmadan önce ihtiyaç duyduğu sonucu öğrenmesini önlemek amacıyla, tüm gruplardaki son tur maçlarının aynı anda oynanmasına karar verdi.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancak yeni sistem farklı bir sorun yarattı

    Üçlü gruplar fikrinden vazgeçildikten sonra, FIFA her birinde dört milli takımın yer aldığı 12 grup sistemini benimsedi. Son iki maçın aynı anda oynanması kuralı korunsa da, en iyi üçüncü sırayı alan takımlara ayrılan sekiz kontenjanın ortaya çıkması, başka türden bir krize yol açtı.

    Artık takımlar, tur atlamak için kazanmak zorunda değildi. Beraberlik, hatta bazen az farkla yenilgi bile turnuvada kalmak için yeterli hale geldi. Böylece hesaplamalar, galibiyet arayışından en güvenli sonucu bulma arayışına dönüştü.

    Avustralya ile Paraguay maçı bunun en açık örneğiydi. Her iki takım da maça üçer puanla girmiş ve sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyordu.

    Herkes, dört puana ulaşmanın her iki takıma da, ister doğrudan ister en iyi üçüncü takımlar arasında olsun, tur atlama şansı vereceğini biliyordu. Nitekim maç golsüz berabere sonuçlandı.

    Avustralya ikinci sırayı garantilediğini kutlarken, Paraguay da diğer gruplarda beklenmedik bir sonuçlar dizisi yaşanmadığı sürece, tur atlama biletinin neredeyse elinde olduğunu bilerek rahat bir şekilde turnuvadan ayrıldı.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avusturya ve Cezayir… Aynı senaryo tekrarlanacak mı?

    Gözler ayrıca 10. gruptaki Avusturya-Cezayir karşılaşmasına da çevrilmiş durumda. Her iki takım da üçer puana sahip ve beraberlik her iki taraf için de ideal bir sonuç gibi görünüyor. Kaybetmek ise turnuvadan elenmek anlamına gelebilir.

    Bu nedenle maç başlamadan önce akıllara şu soru geliyor: İki takımın da gerçekten galibiyet peşinde olduğu bir maç mı izleyeceğiz, yoksa temkinli bir oyun mu hakim olacak?

    İronik olan ise, 1982 Dünya Kupası’nda hesaplarla ilgili en ünlü skandalın kurbanı olan Cezayir’in, bu kez üçüncü sıradan da tur atlamaya izin veren sistemden en çok yararlananlardan biri haline gelme ihtimalidir.

    Avustralya ve Paraguay tek örnek değildi. Altıncı grupta Japonya, İsveç ile oynadığı son maça dört puanla girerken, rakibinin üç puanı vardı. Maç 1-1 berabere bitti ve bu sonuç, her iki takımın da pratikte tur atlamasını garantiledi.

    12. grupta da durum benzer görünüyor; Gana’nın dört puanı varken, Hırvatistan’ın üç puanı bulunuyor. Bu tür senaryolar, bazı maçların son dakikalarının pas gösterisine dönüşmesine ve hücumda risk alma isteğinin tamamen ortadan kalkmasına neden oluyor.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarih, beraberliğin her zaman sonuncu sonuç olmadığını gösteriyor

    Bununla birlikte, koşulların benzer olması her maçın berabere biteceği anlamına gelmez. 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya ve Ukrayna, son tura her ikisi de üçer puanla girmişti ve bir beraberlik, her iki takımın da tur atlamasını neredeyse garantilemek için yeterliydi.

    Ancak Avusturya galibiyet için oynamayı tercih etti ve tek golle kazandı; Ukrayna ise daha sonra en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak tur atladı. Bu durum, hesaplamaların rekabet ruhunu her zaman ortadan kaldırmadığını, ancak takımlara daha önce mevcut olmayan ek bir seçenek sunduğunu teyit ediyor.

    Artık sorun sadece tur atlama şanslarıyla sınırlı değil. Yeni sistemde, üçüncü sırayı alan takımların eşleşmeleri, geldikleri gruplara göre belirleniyor. Bu da bazı takımların, grubu üçüncü sırada bitirmenin, ikinci sırada bitirmeye kıyasla daha kolay bir rakip getireceğini önceden bilebileceği anlamına geliyor.

    Dolayısıyla kendilerini tuhaf bir ikilemle karşı karşıya bulabilirler; galibiyet onları erken bir aşamada bir devle karşılaşmaya sürükleyebilirken, mağlubiyet ise daha az zorlu bir yol açabilir. Örneğin 10. grupta, ikinci sırayı alan takım 8. grubun lideriyle karşılaşabilirken, üçüncü sırayı alan takım ise daha zayıf görünen başka bir grubun lideriyle karşılaşabilir.

    İşte bu noktada grup sıralaması, sadece saha içindeki sonuçların bir yansıması olmaktan çıkıp taktiksel hesaplamaların bir parçası haline gelir.

  • Erbil-Iraq-World-Cup-2026-Fans-Live-BroadcastAFP

    Hatta hava durumu bile planları değiştirebilir

    Bundan daha az tuhaf olmayan başka bir senaryo daha var. Eğer son turdaki maçlardan biri gök gürültülü fırtına veya hava koşulları nedeniyle durdurulurken, aynı gruptaki diğer maç devam ederse, maçı tamamlamak üzere sahaya geri dönen iki takım, diğer maçın sonucunu zaten öğrenmiş olacak.

    Bu durum, onlara oyun tarzını ve nihai sonucu doğrudan etkileyebilecek bir bilgi avantajı sağlar. FIFA, bu tür durumlarda diğer maçların durdurulmayacağını vurgulasa da, bu durum bazı takımlara maç sırasında stratejilerini yeniden gözden geçirme fırsatı verebilir.

    Grup aşamasındaki maçların çoğu sona erdikten sonra akla gelen en önemli soru, yeni sistemin rekabetin değerini zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Eleme şansı arttıkça, elenme korkusu azalır. Güvenlik marjı genişledikçe, risk alma ihtiyacı azalır.

    Bu nedenle, bu yılki turnuvanın bazı maçlarında, takımların son tura girerken herhangi bir golün kaderlerini tamamen değiştirebileceğinin farkında oldukları 2022 Katar Dünya Kupası’nı karakterize eden o heyecan eksik kaldı.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Çözüm, takım sayısını 64'e çıkarmak olabilir mi?

    İronik olan ise, çözümün 32 takımlı sisteme geri dönmek olmayabileceği. Zira bu seçenek, turnuvanın genişletilmesinin 2016’daki seçilmesinden bu yana FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun en önemli projelerinden biri haline gelmesi nedeniyle uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

    Bu nedenle bazı gözlemciler, 64 takımlı bir yapıya geçmenin organizasyonel açıdan daha mantıklı olabileceğini düşünüyor. Zira bu, takımların dörtlü 16 gruba yeniden dağıtılmasına ve her gruptan sadece iki takımın eleme turuna yükselmesine olanak tanıyarak eski sistemin sadeliğini ve heyecanını geri getirecektir.

    Şu soru ise hâlâ gündemde: 2026 Dünya Kupası’nda yaşanan deneyimler, FIFA’yı gelecekte turnuvanın formatını yeniden düşünmeye itecek mi?

    Cevap, sadece eleme turlarında yaşananlara bağlı olmayacak; aynı zamanda Avustralya-Paraguay ya da Avusturya-Cezayir gibi maçların geçici bir istisna mı olacağı, yoksa futbolun kendisinden çok hesaplamaların hakim olduğu yeni bir gerçekliğin başlangıcı mı olacağına da bağlı olacaktır.