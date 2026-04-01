World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen ve 2026 Dünya Kupası elemelerini geçemeyen en büyük yıldızlar

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine artık iki aydan biraz fazla bir süre kaldı. Mart ayındaki milli maç arası sırasında yapılan çeşitli play-off maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 48 takımın tamamı turnuvaya katılmaya hak kazandı. İspanya, Brezilya, İngiltere, Fransa ve son şampiyon Arjantin dahil olmak üzere turnuva öncesinde favori gösterilen tüm takımlar eleme turlarını sorunsuz bir şekilde geçti.

Bu turnuvanın Lionel Messi için son sahne olması beklenirken, Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé ve Kylian Mbappé gibi isimler de Albiceleste'nin efsanesini gölgede bırakmak için sahaya çıkacak. Diğer yandan, Cristiano Ronaldo, Portekiz'i tekrar sahaya çıkardığında, altı Dünya Kupası'nda forma giyen tek diğer oyuncu olarak Messi'ye yetişecek, Harry Kane, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere'nin umutlarını taşıyacak ve Erling Haaland, sürpriz takım Norveç ile uluslararası futbolun en büyük sahnesine ilk kez çıkacak.

Ancak bazıları için, eleme aşamasında önemli isimlerin elenmesiyle yolculuk şimdiden sona erdi. GOAL, gelecek yaz Kuzey Amerika'yı kesinlikle aydınlatmayacak en büyük süperstarları gözden geçiriyor...

    Gigi Donnarumma (İtalya)

    İtalya, üst üste üçüncü Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı. 2006 turnuvasında şampiyon olduktan sonra, Azzurri bu turnuvada sadece bir maç kazanabildi (2014'te İngiltere'ye karşı) ve Salı günü Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenildikten sonra bir kez daha evinden izlemek zorunda kalacak.

    Sandro Tonali, Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni dahil olmak üzere bir nesil İtalyan futbolcu, bu nedenle hala bir dünya turnuvasında iz bırakmayı bekliyor, ancak belki de aralarından en ünlüsü kaleci Gigi Donnarumma. Yashin Ödülü'nün son sahibi ve Euro 2020'nin En İyi Oyuncusu, neslinin en iyi kalecilerinden biri olarak görülüyor. Ancak 16 yaşında AC Milan'da ilk kez sahaya çıktığında taraftarları hayran bırakan bu isim, bir sonraki Dünya Kupası elemelerine katılma şansını yakaladığında 30'lu yaşlarına girmiş olacak.

    Elbette İtalya'nın başarısızlıklarının sorumluluğu Donnarumma'ya yüklenmemelidir, ancak milli takımın önde gelen isimlerinden biri olan Manchester City'nin kalecisi, dört kez şampiyon olan takımın 2030'da nihayet Dünya Kupası'na geri dönmesi için dik durmalı ve dört yıl daha en üst seviyede kalmasını sağlamalıdır.

    • Reklam
    Robert Lewandowski (Polonya)

    21. yüzyılın en büyük golcülerinden biri olan Robert Lewandowski, Polonya'nın Mart ayında İsveç'e 3-2 yenilerek UEFA play-off'larında elenmesinin ardından, bu yaz Dünya Kupası finallerinde 7 maçta attığı 2 golden daha fazlasını kaydetme şansını yakalayamayacak. 37 yaşındaki oyuncu, bu yenilginin hemen ardından emekliliğe işaret eden açıklamalarda bulunduğundan, bu mağlubiyet Lewandowski'nin milli takım kariyerine de son verecek gibi görünüyor.

    Lewandowski'nin performansı birkaç yıldır düşüşte ve Katalonya'daki sözleşmesi bu yaz sona erdiğinde Barcelona'nın onu serbest bırakma olasılığı giderek artıyor. Yine de, parlak kariyerinin gerçek son dönemine girmeden önce son bir turnuvada yer almayı umuyordu.

    Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan)

    Gürcistan, Euro 2024'ün sürpriz takımlarından biriydi ve Khvicha Kvaratskhelia, baş döndürücü koşuları ve bitmek bilmeyen çalışkanlığıyla takımın son 16 turuna yükselmesindeki itici güç oldu. Ancak Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu, önümüzdeki yaz dünyanın en büyük sahnesinde yeteneklerini sergilemeyecek.

    Kvaratskhelia, Bulgaristan'ı 3-0 yendikleri maç da dahil olmak üzere Dünya Kupası elemelerinde iki gol attı, ancak Gürcistan kalan beş maçın dördünü kaybetti ve E Grubu'nu İspanya ve Türkiye'nin çok gerisinde üçüncü sırada tamamladı. Türkiye'ye karşı deplasmanda alınan 4-1'lik ağır yenilgi, en dip noktayı işaret etti ve teknik direktör Willy Sagnol, Kvaratskhelia'nın seviyesine yaklaşabilecek başka hiçbir oyuncuyu barındırmayan, özgüvenini yitirmiş kadrosunu yeniden ayağa kaldırmak için sıfırdan başlamak zorunda kaldı.

    Victor Osimhen (Nijerya)

    Nijerya, Afrika play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı aldığı şok yenilginin ardından üst üste iki Dünya Kupası'nı kaçıracak. Gabon'u eleyerek Mart ayında yapılacak kıtalararası play-off'a yükselme konusunda en büyük favori olan Süper Kartallar'ın hayalleri, penaltılarla sonuçlanan zorlu bir mücadelenin ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından paramparça oldu.

    İki takım normal sürede 1-1 berabere kaldı ve Osimhen'in devre arasında bacak problemi nedeniyle oyundan çıkmasıyla Nijerya'nın hücum gücü ortadan kalktı. DR Kongo ikinci golü bulamadı, ancak penaltı atışlarında şans yüzlerine güldü ve 4-3 galip geldi. 

    Nijerya için şüphesiz altın bir nesil olan bu takımın işi asla bu noktaya gelmemeliydi. Galatasaray'ın yıldızı, sektörün en iyi forvetleri arasında yer aldığı için Osimhen'in yokluğu, Dünya Kupası başladığında özellikle büyük bir kayıp olacak. O, eleme maçlarında sekiz gol attı, ancak Nijerya kadrosunun geri kalanı onun yüksek standartlarına yetişemedi.

    Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey ve Wilfred Ndidi gibi isimler hayal kırıklığı yarattı. Osimhen sakatlık nedeniyle üç maçı kaçırmasaydı durum farklı olabilirdi, ancak Nijerya eski Napoli oyuncusuna fazlasıyla bağımlı hale gelmişti. Bir sonraki Dünya Kupası başladığında 30 yaşında olacak, bu da küresel bir perspektiften bakıldığında en verimli yıllarının boşa gitmiş olacağı anlamına geliyor.

    Christian Eriksen (Danimarka)

    Danimarka, UEFA play-off'larında Çekya'ya penaltılarda yenilerek Euro 2016'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvaya katılma hakkı kazanamadı. Kasım ayında İskoçya'ya son dakikalarda iki gol yiyerek turnuvaya katılma şansını kaçırmışlardı ve dört ay sonra Prag'da en yürek burkan koşullarda bunun bedelini ödediler.

    Christian Eriksen, Manchester United'dan ayrılmasının ardından gözden düşmesi nedeniyle İskoçya maçında forma giyememişti. Ancak geç de olsa Wolfsburg'a transfer olup Bundesliga'da etkileyici bir performans sergiledikten sonra play-off'lar için kadroya geri çağrıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun bir kez daha Dünya Kupası'nda oynama umudu yeşerdi. Ancak bu gerçekleşmedi ve taraftarların eski Tottenham oyuncusunu bir daha en üst düzeyde oynarken görme ihtimali giderek azalıyor.

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang, Dünya Kupası'nda hiç forma giymemiş neslinin en iyi forvetlerinden biri ve Gabon'un son eleme başarısızlığının ardından, 36 yaşındaki oyuncunun bu hedefine ulaşamadan kariyerini sonlandıracağını söylemek yanlış olmaz. Gabon, Fildişi Sahili'nin sadece bir puan gerisinde, grubunu ikinci sırada tamamlayarak CAF play-off'larına katılma hakkı kazandı ve Aubameyang, Gambiya deplasmanında 4-3'lük heyecan verici galibiyette attığı muhteşem dört gol de dahil olmak üzere, takımına yedi gol katkıda bulundu.

    Şu anda kulüp düzeyinde Marsilya'da ikinci dönemini geçiren eski Arsenal ve Borussia Dortmund yıldızı, Gabon'un Nijerya ile oynadığı heyecan verici yarı final maçında yine forvet hattını sürükledi. Gabon, 89. dakikada Mario Lemina'nın attığı golle maçı uzatmaya götürmek için çok mücadele etti, ancak bu tüm enerjilerini tüketmiş gibi görünüyordu ve Nijerya, Osimhen'in iki golüyle maçı 4-1 kazandı. 

    Gabon'un ilk kez Dünya Kupası'na katılma hayali devam ediyor, ancak Aubameyang'ın yokluğunda bu şansları kesinlikle azalacak.

    Bryan Mbeumo (Kamerun)

    Bryan Mbeumo, Fransa'nın orta kesimlerinde doğdu ve 21 yaş altı seviyede Les Bleus forması giydi; ancak 2022'de babasının vatanı olan Kamerun'a geçiş yaptı. Üç yıl sonra, bu kararından pişmanlık duyan bir yanı olabilir. 

    Kamerun, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını, zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları'na utanç verici bir şekilde kaptırdı ve ardından CAF play-off'larında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile eşleşti. Mbeumo, Manchester United'dan takım arkadaşı Andre Onana ve Brighton'dan Carlos Baleba ile birlikte 90 dakika boyunca sahada kaldı, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Chancel Mbemba'nın uzatma dakikalarında attığı golle maçı 1-0 kazandı.

    Bugüne kadar Kamerun formasıyla 27 maçta sadece 7 gol atan Mbeumo, ikinci yarıda net bir gol fırsatını kaçırdı ve maçın bitiş düdüğü çalındıktan sonra tünele doğru koşarak viral oldu.

    "Yenilmez Aslanlar", diğer Afrika ülkelerinden daha fazla Dünya Kupası'na (sekiz) katılmış olsa da, mevcut takım geçmişteki takımların yanına bile yaklaşamıyor. Saha dışındaki karışıklıklar, son yıllarda kaydedilen ilerlemeleri sürekli olarak gölgeledi ve önümüzdeki yol hiç de net görünmüyor.

    Dusan Vlahovic (Sırbistan)

    Sırbistan, 2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı ve bu başarısızlık şüphesiz diğerlerinden daha fazla acı verecektir. Teknik direktör Dragan Stojkovic, Ekim ayında Arnavutistan'a karşı evinde alınan 1-0'lık üzücü yenilginin ardından istifa etti ve Sırbistan, bir ay sonra Wembley'de İngiltere'ye 2-0 yenilerek eleme sürecinden resmen elendi.

    İngiltere, K Grubu'nu kusursuz bir performansla birinci sırada tamamlarken, Arnavutluk tarihinde ilk kez play-off'lara yükseldi. Sırbistan için, özellikle de sadece iki gol atabilen ve İngiltere ile Arnavutluk'a karşı oynanan çift maçta tamamen kaybolan Dusan Vlahovic için bu, kabus gibi bir kampanya oldu.

    Juventus'un yıldızı, henüz birinci sınıf bir forvet olduğunu kanıtlayamadı ve Bianconeri sözleşmesinin son aylarına girerken Torino'daki geleceği hakkında soru işaretleri devam ediyor. 41 uluslararası maçta sadece 16 gol atan oyuncu, Sırbistan'a da pek ilham veremedi.

    Dominik Szoboszlai (Macaristan)

    F Grubu, Avrupa Elemeleri’nin en heyecanlı gruplarından biri oldu; ilk iki sırayı alacak takımlar ancak son maç turunda belli oldu. Portekiz, Ermenistan’ı 9-1’lik skorla ezip geçerek grubu birinci sırada tamamladı; Macaristan ise ikinci sırayı kapmaya saniyeler kalmıştı ki, İrlanda’nın hat-trick kahramanı Troy Parrott bu hayali suya düşürdü. 

    Eski Tottenham forveti, uzatma dakikalarının altıncı dakikasında yakın mesafeden topu ağlara göndererek İrlanda'ya Budapeşte'de 3-2'lik galibiyeti kazandırdı ve deplasman takımının yedek kulübesinde çılgın sevinç sahneleri yaşandı. Ancak bunun tam tersine, Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai gözyaşlarına boğuldu.

    Bazı İrlanda taraftarları bunu bir tür karma olarak görmüş olabilir, çünkü Liverpool yıldızı, Macaristan'ın maçtaki ikinci golünü kutlarken parmağını burnuna sokup yedek kulübesinin yönüne doğru sallarken görülmüştü; ancak Szoboszlai kadar ülkesini Kuzey Amerika'ya taşımak için çaba sarf eden çok az oyuncu vardı.

    Altı maçta beş gol katkısı sağlayan Szoboszlai için, Portekiz'e karşı uzatma dakikalarında attığı muhteşem beraberlik golü de dahil olmak üzere, Dünya Kupası'na katılmak hak ettiği bir ödül olurdu. Szoboszlai'nin Liverpool'daki takım arkadaşı Milos Kerkez de etkileyici bir performans sergiledi, ancak Macaristan sonunda rehavete kapıldı ve 10. Dünya Kupası finallerine katılma bekleyişi 44 yıla uzadı. 

    Alexis Sanchez (Şili)

    Alexis Sanchez, Barcelona, Arsenal ve Inter’de geçirdiği başarılı dönemlerin yanı sıra 2014 Dünya Kupası’nda Şili formasıyla da parladığı parlak bir kariyere sahiptir. Ancak, şu anda 37 yaşında olan bu minyon forvet, o sahneye bir daha çıkma şansını yakalayamayacak.

    Şili, 2018 ve 2022 finallerine katılmaya çok az kalmıştı, ancak bu sefer çok geride kaldı ve 18 maçta sadece 11 puan toplayarak CONMEBOL tablosunun en altında yer aldı. Ciddi bir baldır sorunu nedeniyle Sanchez ilk sekiz maçta forma giyemedi ve Eylül ayında yeni teknik direktör Nicolas Cordova'nın göreve gelmesinin ardından kadrodan tamamen çıkarıldı.

    Sanchez, Arjantin'e 1-0 yenildikleri iç saha maçında ve Bolivya'da 2-0 mağlup oldukları maçta forma giydi, ancak eski halinden çok uzaktaydı. Uluslararası futboldan resmi olarak emekli olmadı, ancak Şili, iyi ya da kötü, uzun süredir takımın sembolü olan oyuncusu olmadan yeni bir döneme giriyor.

    Benjamin Sesko (Slovenya)

    Benjamin Sesko, Slovenya'nın ilk dört Dünya Kupası eleme maçının her dakikasını sahada geçirdi, ancak takım 12 puanlık potansiyelin sadece 3'ünü toplayabildiği için tek bir gol ya da asist kaydetmedi. Ardından geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Manchester United'ın forveti, Kasım ayında Slovenya'nın evinde Kosova'ya 2-0 yenilip gelecek yazki turnuvaya katılma konusundaki zayıf umutlarını yitirirken, kenardan çaresizce izlemek zorunda kaldı.

    Slovenya, 2010'dan beri Dünya Kupası'na katılamadı ve bu kötü gidişatın yakın zamanda sona ereceğini düşünmek zor. Sesko dışında, saha oyuncuları arasında bahsedilebilecek çok az kaliteli isim var ve sadece kaleci Jan Oblak dünya klasında bir performans sergileyebiliyor. Sesko çok çaba gösteriyor, ancak o bir mucize yaratıcı değil; uygun bir destek olmadan, o ve Slovenya öngörülebilir gelecekte de zorluklarla boğuşmaya devam edecek.

    Keylor Navas (Kosta Rika)

    Keylor Navas, 2025 yılının Mayıs ayında milli takımdan geri döndüğünde, dördüncü Dünya Kupası’nda forma giymeyi hedefliyordu. Üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kaleci şu anda 39 yaşında ve kariyerini Meksika'da Pumas takımında sonlandırıyor olabilir, ancak CONCACAF'ın en iyi üç takımının turnuvaya ev sahipliği yapacağı ve bu nedenle turnuvaya katılamayacağı durumdan yararlanmak isteyen Kosta Rika, eleme kampanyası için onu hemen kaptan olarak yeniden atadı.

    Navas, eleme maçlarında altı kez kalesini geçilmesine rağmen, sahada gol bulamayan Kosta Rika, Honduras ve şampiyon Haiti'nin ardından C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak sadece bir maç kazanabildi. Bu, 21. yüzyılda sadece ikinci kez Los Ticos'un finallere katılamayacağı anlamına geliyor.

    Serhou Guirassy (Gine)

    Son birkaç sezonda Avrupa genelinde Serhou Guirassy kadar golcü bir forvet pek görülmedi. 2023-24 sezonunun başlangıcından bu yana, Borussia Dortmund'un golcüsü kulüp düzeyinde tüm turnuvalarda 86 gol attı ve geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncular arasında ilk sırada yer aldı. Bunun üzerine Gine, Guirassy'nin bu formunu milli takımda da sürdürerek ülkeyi ilk kez Dünya Kupası'na taşıyacağını umuyordu.

    Ancak Guirassy, Gine'nin Cezayir, Uganda ve Mozambik'in ardından grubunu dördüncü sırada tamamladığı eleme kampanyasında sadece bir gol atarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Guirassy, son üçte bir sahada kayda değer bir performans sergileyemedi ve takım 10 maçın sadece dördünü kazanabildi.