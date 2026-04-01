Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen ve 2026 Dünya Kupası elemelerini geçemeyen en büyük yıldızlar

İtalya, üst üste üçüncü Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı. 2006 turnuvasında şampiyon olduktan sonra, Azzurri bu turnuvada sadece bir maç kazanabildi (2014'te İngiltere'ye karşı) ve Salı günü Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenildikten sonra bir kez daha evinden izlemek zorunda kalacak.

Sandro Tonali, Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni dahil olmak üzere bir nesil İtalyan futbolcu, bu nedenle hala bir dünya turnuvasında iz bırakmayı bekliyor, ancak belki de aralarından en ünlüsü kaleci Gigi Donnarumma. Yashin Ödülü'nün son sahibi ve Euro 2020'nin En İyi Oyuncusu, neslinin en iyi kalecilerinden biri olarak görülüyor. Ancak 16 yaşında AC Milan'da ilk kez sahaya çıktığında taraftarları hayran bırakan bu isim, bir sonraki Dünya Kupası elemelerine katılma şansını yakaladığında 30'lu yaşlarına girmiş olacak.

Elbette İtalya'nın başarısızlıklarının sorumluluğu Donnarumma'ya yüklenmemelidir, ancak milli takımın önde gelen isimlerinden biri olan Manchester City'nin kalecisi, dört kez şampiyon olan takımın 2030'da nihayet Dünya Kupası'na geri dönmesi için dik durmalı ve dört yıl daha en üst seviyede kalmasını sağlamalıdır.