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Ryan Tolmich

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"Gidin ve mücadele edin" - Mauricio Pochettino'nun takımı, zor günler geçiren Türkiye karşısında ivmesini sürdürmeye çalışırken, Gio Reyna ve Brenden Aaronson fırsatlarını bekliyor: ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması son maçının beş anahtarı

FEATURES
Analysis
Türkiye - ABD
Türkiye
ABD
Dünya Kupası

Eleme turuna katılma hakkı şimdiden garantilenmiş olsa da, öncelikle ABD, şanssız ama azimli bir takımla karşılaşacak.

ABD Erkek Milli Takımı’nın Türkiye ile oynayacağı grup aşamasının son maçı pek çok karmaşık unsuru barındırıyor. Amerikalılar için şanslı olan ise, bu karmaşık unsurlardan birinin artık söz konusu olmayacak olması. Takım grubu birinci olarak tamamladı ve şimdiden eleme turlarına odaklanabilir. Bu hakkı ilk iki maçta kazandılar.

Bu durum, Mauricio Pochettino için yeni bir dizi soruyu gündeme getiriyor; en önemlisi de şu: ABD bu maçı ne kadar ciddiye alacak?

Cevap yeterince açık: ciddiyetle, ama akıllıca. Birincilik çoktan garantilendi ve Perşembe günü her iki tarafın da karşılaşacağı gerçek bir sonuç bulunmadığından, Pochettino'nun kadro rotasyonu yapma imkânı var. Bu kararlar ihtiyatla alınacak, ancak amaçsız olmayacak. Risk olsun ya da olmasın, Pochettino kazanmaya devam etmek istiyor – takımı için, ivme kazanmak için ve bu gruba inanmaya başlayan Amerikan halkı için.

Pochettino Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Benim cevabım şudur: Yarın sahaya çıkacak takımın, SoFi Stadyumu’ndaki çimleri yiyip bitirecek ve sanki Dünya Kupası finaliymiş gibi oynayacağından emin olmak,” dedi. “‘Nasıl?’ diye soruyorsunuz. Yarın sahaya çıkmanın bir yolunu bulmalı ve takıma mücadele edebilmesi için en iyi araçları sağlamalıyız.”

Peki bu ne anlama geliyor? GOAL, ABD Milli Takımı’nın Türkiye ile oynayacağı maçın beş anahtar noktasını inceliyor...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sarı kart durumu

    Bu maça girerken, sarı kart birikimi nedeniyle ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya olan dört Amerikalı oyuncu bulunuyor. Asıl sorun ise bunların USMNT’nin en önemli dört oyuncusu olması.

    Tyler Adams, orta sahanın kilit ismi. Chris Richards, en iyi stoper. Antonee Robinson her zaman sol kanatta etkili bir silah olmuşken, forvette oynayan Folarin Balogun ise bu yaz takımın parlayan yıldızı oldu. Hepsi de ilk iki maçta sarı kart gördü. Bu da, bir sarı kart daha alırlarsa 32'li turu kaçıracakları anlamına geliyor.

    Richards Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Elbette her maçta, umarım her maçın her dakikasında oynamak isterim, ancak bazı durumların yaşanabileceğini ve bazı şeylerin benim kontrolüm dışında olduğunu anlıyorum,” dedi. “Yarınki kadro konusunda ne olacağını bilmiyorum, ama şunu biliyorum ki, eğer oynarsam, sarı kart görmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

    "Sonuçta, teknik direktörün sarı kartlı oyuncuları riske atıp atmayacağından emin değilim, yani evet, şu anda durum gerçekten çok zor."

    Aslında o kadar da zor değil çünkü dört oyuncu da, açıkça söylemek gerekirse, yeri doldurulamaz. Bu yüzden onları bu maçta oynatmak asla riske değmez. Bunu göz önünde bulundurursak, aşırı ihtiyatlılık nedeniyle en az dört değişikliğin yapılması gereken, büyük ölçüde rotasyona tabi bir USMNT ilk 11'i bekleyebiliriz.

    "Sarı kartı olan oyuncular için cevap vermek kolay bence," dedi Pochettino. "Risk alıp bir sarı kart daha görerek bir sonraki aşamada oynayamama durumuna düşmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bence bu biraz normal ve kolay bir cevap: onları maçın başından itibaren oynatmamak."

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freese kaleci olarak kalacak mı?

    Yine kadro rotasyonu bekleniyor. Sonuçta ABD’nin ilerlemesine somut bir katkı sağlamayan bir maçta kilit oyuncuları riske atmaya gerek yok. Peki, Matt Freese gibi bir oyuncunun kaleci pozisyonunu koruması somut faydalar sağlayabilir mi?

    Tesadüfen, Freese'in ilk 11'e yükselişi geçen yaz Türkiye maçında başlamıştı. Şimdi, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, 17 milli maçta forma giydi; bunlardan ikisi bu yazki turnuvada oynadı. Elbette tecrübesi var, ancak genel olarak bakıldığında Freese, uluslararası futbolda hâlâ çok yeni.

    Elbette kampta bulunan diğer iki kaleciye de şans vermek için nedenler var. Matt Turner, hem iyi bir takım oyuncusu olması hem de MLS’deki genel performansıyla bunu hak ediyor. Öte yandan Chris Brady, kaleci üçlüsünde henüz Dünya Kupası’nda forma giymemiş tek isim ve sahaya çıkma fırsatı onun için kesinlikle bir hayalin gerçekleşmesi anlamına gelir.

    Ancak şu an, moral verici hikayeler için pek uygun bir zaman değil. Pochettino, Freese’i ilk 11’de oynatmanın onu eleme turlarına daha iyi hazırlayacağına inanıyorsa, NYCFC’nin kalecisini üst üste üçüncü Dünya Kupası maçında da kale önünde görmeyi bekleyebilirsiniz.

    "Bu elbette teknik direktörün kararı," dedi Freese bu hafta. "Burada oynamak isteyen ve oynamaya hazır olan 26 oyuncumuz var; hepsi de antrenmanlarda her gün sıkı çalışıyor. Biz, bir grup olarak, 26 oyuncunun hepsine tam güven duyuyoruz; bu yüzden gerçekten sadece hazırlıklarımızı sürdürmeye, antrenmanlarda sıkı çalışmaya ve her şeye hazır olmaya odaklandık."

  • turkeyGetty Images

    Türkiye'de neler oluyor?

    Bu yaz Türkiye’nin düşüşünün ardındaki istatistikleri henüz görmediyseniz, göze çarpan bir rakam var. İlk iki maç boyunca, Dünya Kupası’ndaki diğer tüm takımlardan daha fazla, 62 şut attılar. Bu şutların 13’ü kaleyi buldu. Ancak sorun şu ki, bunların tam olarak hiçbiri gol olmadı; işte bu yüzden takım erken eve dönüyor.

    Açıkça görülüyor ki Türkiye iyi oynayabiliyor. Özellikle yıldız orta saha oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız sayesinde fırsatlar yaratabiliyorlar. Ancak bu fırsatların hiçbirini gole çeviremediler. Yine de Perşembe günü onlar için yeni bir gün. Acaba bu sefer farklı mı olacak?

    Asıl önemli olan Türkiye'nin sahaya nasıl çıkacağı. İlk iki maçın birer şanssızlık olduğunu kanıtlayarak bu Dünya Kupası'nı bir nevi moral kazanarak bitirmeye kararlı mı? Yoksa erkenci Dünya Kupası elenmesinin getirdiği moral bozukluğu ve artık uğruna oynayacak bir şey kalmaması nedeniyle pes edip, maçı öylesine mi oynayacaklar?

    Pochettino, “Bu bir Dünya Kupası maçı,” dedi. “Formanızı, bayrağınızı, kültürünüzü savunduğunuzda, mesele her zaman gururdur. Türk takımının yarın rekabetçi olacağından hiç şüphem yok. İyi oyuncuları var. Elbette elendiler, ama bence zorlu bir maç olacak. Bunun kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz.”

    Birçok açıdan, maçın nasıl geçeceğini belirleyecek olan Türkiye olacak. Enerjik ve fiziksel bir maç mı olacak, yoksa iki takım da sadece formalite icabı mı oynayacak? Sonuçta, Ay-Yıldızlılar maçın gidişatını belirlemede kilit rol oynayacak.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Fırsat yaratıcıları

    Yukarıda bahsedilen Yıldız ve Güler muhteşem oyuncular. Sonuçlar ne olursa olsun, bu iki orta saha oyuncusu dünyanın en iyi genç oyuncularından ikisi. Her ikisinin de inanılmaz parlak bir geleceği var ve şu anda futbol dünyasının en tehlikeli hücumcu orta saha oyuncularından bazıları olarak öne çıkıyorlar.

    ABD'nin de bu pozisyonda tehlikeli oyuncuları var. Perşembe günü ne yapabilirler?

    Christian Pulisic'in sakatlığı nedeniyle oynaması pek olası görünmüyor. Weston McKennie ve Malik Tillman da ilk iki maçta orta sahadan oyunu yönettikten sonra biraz dinlenmeye ihtiyaç duyabilir. Sergino Dest ise daha ileri bir kanat pozisyonunda karşılaştığı her savunma oyuncusu için baş belası oldu.

    Yine de ABD, 10 numara pozisyonlarında Gio Reyna, Alex Zendejas veya Brenden Aaronson’a güvenebilir; Tim Weah da kanat oyuncusu olarak ilk 11’de yer alabilir.

    Türkiye'nin savunmasını aşmak kolay olmayacak. Evet, üç gol yediler, ancak bu üç gol de büyük ölçüde oyunun gidişatına aykırı bir şekilde geldi. Dolayısıyla, sahada kim olursa olsun, ABD'nin nasıl gol fırsatları yaratacağını görmek ilginç olacak.

    Pochettino, “Yarın iyi bir performans sergilemeliyiz,” dedi. “İyi bir performans sergilemeliyiz ve sahaya çıkacak takımın bunu başaracağından hiç şüphem yok.”

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian ve Cristian

    Çarşamba günü gazetecilere konuşan Christian Pulisic, Avustralya maçını kaçırmasının ardından çağrılırsa oynamaya hazır olduğunu söyledi. Pochettino’ya yıldız kanat oyuncusunun sahaya çıkıp çıkamayacağı soruldu ve o da bu olasılığı dışlamadı.

    Pochettino, "Christian Pulisic şu anda sağlık ekibiyle görüşüyor," dedi. "Oynayabilir durumda ve şimdi onun maça ilk 11'de başlayıp başlayamayacağına ya da yedek kulübesinde oturup belki ikinci yarıda oyuna girip girmeyeceğine karar vermemiz gerekiyor."

    ABD Milli Takımı’nın diğer tek sakatlık endişesi ise Cristian Roldan’dır; eğer formda olursa, orta sahada yer alması muhtemel bir aday gibi görünüyor. Ancak orta saha oyuncusu tüm hafta boyunca durumunun gün be gün değerlendirilmesi gereken bir durumda kaldı ve Salı günü takımın geri kalanıyla antrenmana başlamadı.

    "Cristian Roldan'ın yarın değerlendirmeye alınacak ve oynayıp oynayamayacağına karar verilecek," dedi Pochettino. "Uyluk kasında küçük bir sorun var, ancak durumunun oldukça iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Yarın oynayamazsa, umarım gelecek hafta oynayabilir."

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