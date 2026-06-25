ABD Erkek Milli Takımı’nın Türkiye ile oynayacağı grup aşamasının son maçı pek çok karmaşık unsuru barındırıyor. Amerikalılar için şanslı olan ise, bu karmaşık unsurlardan birinin artık söz konusu olmayacak olması. Takım grubu birinci olarak tamamladı ve şimdiden eleme turlarına odaklanabilir. Bu hakkı ilk iki maçta kazandılar.

Bu durum, Mauricio Pochettino için yeni bir dizi soruyu gündeme getiriyor; en önemlisi de şu: ABD bu maçı ne kadar ciddiye alacak?

Cevap yeterince açık: ciddiyetle, ama akıllıca. Birincilik çoktan garantilendi ve Perşembe günü her iki tarafın da karşılaşacağı gerçek bir sonuç bulunmadığından, Pochettino'nun kadro rotasyonu yapma imkânı var. Bu kararlar ihtiyatla alınacak, ancak amaçsız olmayacak. Risk olsun ya da olmasın, Pochettino kazanmaya devam etmek istiyor – takımı için, ivme kazanmak için ve bu gruba inanmaya başlayan Amerikan halkı için.

Pochettino Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Benim cevabım şudur: Yarın sahaya çıkacak takımın, SoFi Stadyumu’ndaki çimleri yiyip bitirecek ve sanki Dünya Kupası finaliymiş gibi oynayacağından emin olmak,” dedi. “‘Nasıl?’ diye soruyorsunuz. Yarın sahaya çıkmanın bir yolunu bulmalı ve takıma mücadele edebilmesi için en iyi araçları sağlamalıyız.”

Peki bu ne anlama geliyor? GOAL, ABD Milli Takımı’nın Türkiye ile oynayacağı maçın beş anahtar noktasını inceliyor...