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Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
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Gidenlerin ardından ağlamıyor, transferleri de beklemiyor: Yeniliklerin kralı Flick, Barcelona'nın krizlerini ölümcül silahlara dönüştürüyor

FEATURES
Analysis
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
H. Flick
Raphinha
L. Yamal
G. Jesus
D. Olmo
A. Gordon
F. Lopez
Türkiye
İspanya
Almanya
Brezilya
İngiltere

Çözümler bitmiyor, Flick'in Barcelona'sında keyif garanti

Barcelona'nın salı akşamı Galatasaray'ı 4-1 yenmesi, Katalan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdüğü sıradan bir galibiyet değildi; detaylarında, Alman teknik direktör Hansi Flick'in krizlerle baş etme ve eksikleri aşma kabiliyetine dair önemli bir mesaj taşıyordu. Raphinha'nın yokluğuna ve başlangıçtan itibaren net bir santrfora başvurulmamasına rağmen zorlu bir maçı ezici bir hücum gösterisine dönüştürmeyi başaran Flick, takımının gücünün belirli bir isme bağlı olmadığını teyit etti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın öne geçmesiyle Barcelona taraftarları açısından endişe verici bir şekilde başladı; ancak Joao Cancelo, ilk yarının bitimine iki dakika kala attığı golle Barcelona'yı maça döndürdü. Bu sırada Katalan ekibinin topa sahip olma üstünlüğünü sahada gerçek bir hâkimiyete çevirip çeviremeyeceği soruları gündemdeydi.

Ancak ikinci yarıda Barcelona bambaşka bir yüz gösterdi. Sihirbaz Lamine Yamal'ın öncülüğünde, 3 dakika içinde iki gol pası veren genç yıldız Türk ekibinin umutlarını tüketti; Barça da dikkat çeken bir hücum performansıyla karşılaşmayı bitirdi. Böylece bazı etkili isimlerin yokluğunun, Flick'in zor anlarda doğru çözümleri bulmasına engel olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.



  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    İlk yenilik: Raphinha ideal çözüm

    Barcelona, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'ten yollarını ayırmasının ardından hücum seçeneklerinde önemli değişikliklerle içinde bulunduğumuz sezona girdi ve yaz boyunca ilgisini Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i transfer etmeye yöneltti. Ancak girişimleri başarıyla sonuçlanmadı ve kulüp, santrfor bölgesini güçlendirmek için bel bağladığı transferi tamamlayamadan golcü gücünü koruma şeklindeki açık bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı.

    Bu koşullar altında Hansi Flick, transfer piyasasında ideal çözümü bulmayı beklemedi; bunun yerine kendi kadrosunun içinde çözüm aramaya başladı ve Raphinha'yı santrfor bölgesinde kullanmaya karar verdi. Bu kararda oyuncunun boşluklara hareket etme, defans oyuncuları üzerinde baskı kurma ve doğru zamanlamayla ceza sahasına girme becerisinin yanı sıra sahip olduğu hız, teknik kalite ve hücumları sonuçlandırma kabiliyeti etkili oldu.

    Sonuçlar da Alman teknik direktörün fikrinin başarısını teyit etti. Raphinha, rakipler için gerçek bir tehlike kaynağına dönüştü; rolü artık kanattan hareket etmek ya da takım arkadaşlarına fırsat üretmekle sınırlı kalmadı, hücumları sonuçlandırmada da belirleyici bir unsur hâline geldi. Brezilyalı oyuncu, La Liga'da 12 ve Avrupa kupasında 2 olmak üzere İspanya La Liga'sı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 gol kaydetmeyi başardı.

    Üst üste gelen güçlü performanslarla birlikte Barcelona'nın santrfor krizine Raphinha'da pratik bir çözüm bulduğu görülüyordu. Oyuncu, takıma ihtiyaç duyduğu hücum hareketliliğini ve kale önündeki etkinliği sunmuş, kesintisiz formu Flick'in kurduğu hücum sisteminin temel bir parçası hâline gelmişti. Ancak milli takım arası dönemi bu çözümü zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı ve takımın Brezilyalı yıldızının yokluğunda seviyesini koruyabilme becerisine dair soruyu yeniden gündeme getirdi.

  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    Katalan taraftarlarını endişelendiren sakatlık: Lamine Yamal

    Barcelona, milli ara döneminde ağır bir darbe aldı. Raphinha, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanırken, bu durum oyuncunun gol açısından en verimli dönemlerinden birini yaşadığı bir zamanda geldi ve takımın onun yokluğunu telafi edip edemeyeceğine dair endişeleri beraberinde getirdi. Özellikle Flick, oyuncuyu hücum organizasyonunun en önemli anahtarlarından birine dönüştürmeyi başardıktan sonra ona santrfor pozisyonunda açıkça güveniyordu.

    Raphinha'nın elde ettiği sayılar ve sahada üstlendiği rol göz önüne alındığında endişeler mantıklıydı; zira o yalnızca gol atan bir oyuncu değildi, savunmaları şaşırtmak için sürekli hareket ediyor, takım arkadaşlarına alan açıyor ve hücumun kurulma anından itibaren rakiplere baskı yapıyordu. Bunlar, aynı işi aynı şekilde yapacak başka bir oyuncuya güvenerek telafi edilmesi zor görevlerdi.

    Ancak Flick bu endişelere uzun süre yer bırakmadı ve La Liga'da Getafe karşılaşmasında pratik bir yanıt verdi. Transfer döneminin son günlerinde Barcelona'ya katılan Gabriel Jesus'a güvenmeye karar verdi ve ona santrfor pozisyonunda oynama şansı tanıdı. Oyuncu da olumlu bir görüntü vererek 3-0'lık galibiyette bir gol kaydetti.

    Getafe maçı, Alman teknik direktöre yeni bir seçenek sunarken, Raphinha'nın yokluğunun hücum sisteminin çökmesi anlamına gelmediğini de teyit etti. Jesus'un varlığı, Flick'e gerektiğinde net bir forvete güvenme imkânı tanırken, oyun şeklini rakibin özelliğine göre değiştirme kabiliyetini de korumasını sağladı. Bu da Barcelona'ya Galatasaray'a karşı oynanacak Avrupa mücadelesi öncesinde ek bir esneklik kazandırdı.

    Jesus'un ilk sınavı başarıyla geçmesiyle, Türk ekibi karşısında ilk 11'de yer alacağı beklentilerinin oluşması normaldi; özellikle de santrfor pozisyonunda Brezilyalı forvet ve genç Mısırlı Hamza Abdelkerim dışında fazla seçenek bulunmadığı düşünüldüğünde. Ancak Flick tamamen farklı bir çözüme gitmeye karar verdi ve net bir forvetin varlığının tehlike yaratmak için temel bir şart olmadığını kanıtladı.

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    Flick'ten yeni bir sürpriz

    Galatasaray maçı başlamadan önce birçok kişi, Getafe karşısında gol attıktan sonra Flick'in maça santrfor pozisyonunda Gabriel Jesus ile başlayacağını tahmin ediyordu; özellikle de Barcelona'nın hücumun merkezini doldurup takıma ceza sahası içinde varlık gösterecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğu düşünülürse. Ancak Alman teknik adam, Brezilyalı forveti yedek kulübesinde bırakarak ve net bir santrfor içermeyen bir hücum hattına güvenerek herkesi şaşırttı.

    Flick ileri uçta Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez ve Dani Olmo dörtlüsünü tercih etti. Kağıt üzerinde Olmo'ya ileri uç forvet rolünü veriyor gibi görünen bir dizilişti, ancak sahada olanlar çok daha karmaşık ve esnekti. Zira oyuncular sabit pozisyonlara bağlı kalmadı; bilhassa ikinci yarıda oyun ritminin yükselmesiyle Galatasaray savunmasının hesaplarını karıştıracak biçimde rolleri ve hareketleri birbirleriyle değiştirdiler.

    Bazı anlarda Olmo derinliğe hareket ederek kaleye en yakın forvet olarak göründü, fakat iki stoperin arasında kalmaya bağlı kalmıyordu; zaman zaman topu almak ve hücumun kurulumuna katılmak için geriye çekiliyordu. Buna karşılık Fermin Lopez, Olmo'nun bıraktığı alana ilerleyerek santrfor konumunda belirip takıma ceza sahası içinde ek bir seçenek sunuyordu.

    Mesele bununla da sınırlı kalmadı. Gordon zaman zaman kanattan derinliğe hareket ediyor ve takım arkadaşlarının hareketleri sonucu ortaya çıkan alanlardan yararlanıyordu. Yamal ise kanatlardan ya da içe kat ederek hareket etme ve fırsat üretme serbestliğini korudu. Bu da Galatasaray savunmacıları için hangi oyuncunun markaja alınması gerektiğini belirlemeyi ya da bir sonraki anda forvet pozisyonunda kimin belireceğini bilmeyi zorlaştırdı.

    Hareketteki bu serbestlik, pozisyonların yalnızca rastgele değiştirilmesi değildi; Flick'in ileri hattını daha esnek ve alanlardan faydalanmaya daha yetkin hale getirme isteğini yansıtıyordu. Galatasaray savunmasına tek bir forveti markaja alma görevini vermek yerine, onu ceza sahasına girebilen, fırsat üretebilen ve hücumları sonlandırabilen birkaç oyuncuyla uğraşmaya mecbur bıraktı. Bu da Barcelona'nın üç gol attığı ikinci yarıda açıkça görüldü.

    Lamine Yamal, bu sistemden en çok yararlanan oyunculardan biriydi. Önünde açılan alanlardan faydalanıp usta bir ortayla Fermin Lopez'in golünü hazırladı, ardından üç dakika sonra ceza sahası içindeki etkileyici bir çalımın ardından Gordon'a üçüncü golü servis etti. Daha sonra Karim Adeyemi'nin attığı dördüncü golle sonuçlanan hücumun kurulumuna da katkı sağladı. Böylece etkisinin sabit bir pozisyona değil, hareket serbestliğine ve son üçlük bölgede doğru kararı verme becerisine bağlı olduğunu kanıtladı.

    Buna karşılık Galatasaray, bu değişimle baş etmekte aciz kaldı. İkinci yarıda hücumda silindi ve Barcelona kalesini tehdit etme kabiliyetini yitirdi; savunmada ise sürekli baskı ve ileri hat oyuncuları arasındaki karşılıklı hareketler karşısında zorlandı. Flick, net bir santrforun yokluğunu potansiyel bir zayıflık noktasından rakibi şaşkına çeviren taktiksel bir avantaja dönüştürmeyi başarınca Türk ekibi belirgin bir kafa karışıklığı içine düştü.

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    Flick'in Barcelona'sı eksiklerden büyük

    Galatasaray karşılaşması, Flick'in krizlerle baş ederken tek bir çözüme bağlı kalmadığını, eldeki seçeneklere göre takımın görünümünü değiştirme becerisine sahip olduğunu gösterdi. Raphinha'yı santrfor pozisyonunda görevlendirip oyuncu dikkat çekici bir başarı elde ettikten sonra, Getafe karşısında onun yokluğunu telafi etmek için Gabriel Jesus'a yöneldi; ardından Galatasaray karşısında gerçek bir forvetten tamamen vazgeçerek pozisyon değişimleri ve sürekli baskı üzerine kurulu bir hücum düzenine güvenmeye karar verdi.

    Daha da önemlisi, bu çözümler yalnızca teorik fikirler değildi; sonuçları sahada da görüldü. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandıktan sonra Barcelona, oyuncularının hareketliliğinden ve rollerindeki serbestlikten faydalanarak ikinci yarıda üç gol kaydetmeyi başardı. Galatasaray ise Katalan ekibinin dayattığı değişikliklere karşı uygun bir yanıt bulmakta yetersiz kaldı.

    Böylece Flick, Raphinha'nın yokluğunun Barcelona'nın tehlikesini yitirmesi anlamına gelmediği, Jesus'un yedek kulübesinde oturmasının da takımın güçlü bir hücum performansı sergilemesine engel olmadığı yönünde net bir mesaj verdi; yeter ki takımın belirgin bir iskeleti, esnek roller ve oyun biçimine dair ortak bir anlayış olsun.

    Galatasaray gecesi, Barcelona'nın artık kaleye ulaşmak için birden fazla yola sahip olduğunu ve koşullar karmaşıklaştığında Flick'in yenilik yapabildiğini kanıtladı. Flick, önemi ne olursa olsun bir oyuncunun yokluğunda durup kalmıyor; kâğıtlarını yeniden diziyor ve maça uygun çözümü arıyor. Bu da takımın gerçek gücünün yalnızca isimlerde değil, her oyuncuyu bir diğerinin yerini doldurabilir ve farkı yaratmaya katkı sunabilir hâle getiren düzende olduğunu teyit ediyor.


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