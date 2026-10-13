Galatasaray maçı başlamadan önce birçok kişi, Getafe karşısında gol attıktan sonra Flick'in maça santrfor pozisyonunda Gabriel Jesus ile başlayacağını tahmin ediyordu; özellikle de Barcelona'nın hücumun merkezini doldurup takıma ceza sahası içinde varlık gösterecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğu düşünülürse. Ancak Alman teknik adam, Brezilyalı forveti yedek kulübesinde bırakarak ve net bir santrfor içermeyen bir hücum hattına güvenerek herkesi şaşırttı.
Flick ileri uçta Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez ve Dani Olmo dörtlüsünü tercih etti. Kağıt üzerinde Olmo'ya ileri uç forvet rolünü veriyor gibi görünen bir dizilişti, ancak sahada olanlar çok daha karmaşık ve esnekti. Zira oyuncular sabit pozisyonlara bağlı kalmadı; bilhassa ikinci yarıda oyun ritminin yükselmesiyle Galatasaray savunmasının hesaplarını karıştıracak biçimde rolleri ve hareketleri birbirleriyle değiştirdiler.
Bazı anlarda Olmo derinliğe hareket ederek kaleye en yakın forvet olarak göründü, fakat iki stoperin arasında kalmaya bağlı kalmıyordu; zaman zaman topu almak ve hücumun kurulumuna katılmak için geriye çekiliyordu. Buna karşılık Fermin Lopez, Olmo'nun bıraktığı alana ilerleyerek santrfor konumunda belirip takıma ceza sahası içinde ek bir seçenek sunuyordu.
Mesele bununla da sınırlı kalmadı. Gordon zaman zaman kanattan derinliğe hareket ediyor ve takım arkadaşlarının hareketleri sonucu ortaya çıkan alanlardan yararlanıyordu. Yamal ise kanatlardan ya da içe kat ederek hareket etme ve fırsat üretme serbestliğini korudu. Bu da Galatasaray savunmacıları için hangi oyuncunun markaja alınması gerektiğini belirlemeyi ya da bir sonraki anda forvet pozisyonunda kimin belireceğini bilmeyi zorlaştırdı.
Hareketteki bu serbestlik, pozisyonların yalnızca rastgele değiştirilmesi değildi; Flick'in ileri hattını daha esnek ve alanlardan faydalanmaya daha yetkin hale getirme isteğini yansıtıyordu. Galatasaray savunmasına tek bir forveti markaja alma görevini vermek yerine, onu ceza sahasına girebilen, fırsat üretebilen ve hücumları sonlandırabilen birkaç oyuncuyla uğraşmaya mecbur bıraktı. Bu da Barcelona'nın üç gol attığı ikinci yarıda açıkça görüldü.
Lamine Yamal, bu sistemden en çok yararlanan oyunculardan biriydi. Önünde açılan alanlardan faydalanıp usta bir ortayla Fermin Lopez'in golünü hazırladı, ardından üç dakika sonra ceza sahası içindeki etkileyici bir çalımın ardından Gordon'a üçüncü golü servis etti. Daha sonra Karim Adeyemi'nin attığı dördüncü golle sonuçlanan hücumun kurulumuna da katkı sağladı. Böylece etkisinin sabit bir pozisyona değil, hareket serbestliğine ve son üçlük bölgede doğru kararı verme becerisine bağlı olduğunu kanıtladı.
Buna karşılık Galatasaray, bu değişimle baş etmekte aciz kaldı. İkinci yarıda hücumda silindi ve Barcelona kalesini tehdit etme kabiliyetini yitirdi; savunmada ise sürekli baskı ve ileri hat oyuncuları arasındaki karşılıklı hareketler karşısında zorlandı. Flick, net bir santrforun yokluğunu potansiyel bir zayıflık noktasından rakibi şaşkına çeviren taktiksel bir avantaja dönüştürmeyi başarınca Türk ekibi belirgin bir kafa karışıklığı içine düştü.