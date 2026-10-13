Barcelona'nın salı akşamı Galatasaray'ı 4-1 yenmesi, Katalan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdüğü sıradan bir galibiyet değildi; detaylarında, Alman teknik direktör Hansi Flick'in krizlerle baş etme ve eksikleri aşma kabiliyetine dair önemli bir mesaj taşıyordu. Raphinha'nın yokluğuna ve başlangıçtan itibaren net bir santrfora başvurulmamasına rağmen zorlu bir maçı ezici bir hücum gösterisine dönüştürmeyi başaran Flick, takımının gücünün belirli bir isme bağlı olmadığını teyit etti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın öne geçmesiyle Barcelona taraftarları açısından endişe verici bir şekilde başladı; ancak Joao Cancelo, ilk yarının bitimine iki dakika kala attığı golle Barcelona'yı maça döndürdü. Bu sırada Katalan ekibinin topa sahip olma üstünlüğünü sahada gerçek bir hâkimiyete çevirip çeviremeyeceği soruları gündemdeydi.

Ancak ikinci yarıda Barcelona bambaşka bir yüz gösterdi. Sihirbaz Lamine Yamal'ın öncülüğünde, 3 dakika içinde iki gol pası veren genç yıldız Türk ekibinin umutlarını tüketti; Barça da dikkat çeken bir hücum performansıyla karşılaşmayı bitirdi. Böylece bazı etkili isimlerin yokluğunun, Flick'in zor anlarda doğru çözümleri bulmasına engel olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.







