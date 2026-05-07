AFP
Çeviri:
Gianni Infantino, yaz turnuvasında bilet fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması üzerine, 2 milyon dolarlık Dünya Kupası bilet sahiplerine bizzat hot dog dağıtacağına söz verdi
Dünya Kupası biletlerinin yeniden satış fiyatları fırladı
Infantino, Dünya Kupası finali bileti için 2 milyon dolar ödemeye hazır olan herhangi bir taraftara şahsen yemek götüreceğini söyleyerek şaka yaptı. Bu açıklaması, taraftarların ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek 2026 turnuvasına katılmanın maliyeti konusunda artan hayal kırıklıklarını dile getirmelerinin ardından geldi. New Jersey’deki final maçının biletlerinin yeniden satış platformlarında aşırı fiyatlarla ortaya çıktığı ve bazı ilanlarda koltuk başına fiyatın 2,3 milyon dolara yaklaştığı yönündeki haberlerin ardından tartışmalar daha da alevlendi.
Infantino, 2 milyon dolarlık Dünya Kupası bilet ilanları hakkında şaka yaptı
Infantino, final maçı için ikinci el bilet fiyatlarının olağanüstü seviyelere ulaştığına dair haberlere değindi. Bu açıklamalar, futbol taraftarlarının biletlere erişimi konusundaki eleştirilerin giderek artması üzerine yapıldı. Infantino, konferansta yaptığı konuşmada bu rakamları önemsiz göstermeye çalıştı. Birinin bir bilet için gerçekten 2 milyon dolar ödediği takdirde, o kişinin “harika bir deneyim” yaşamasını sağlamak için “şahsen bir sosisli sandviç ve bir kola getireceğini” söyleyerek espri yaptı.
Sky'ın aktardığına göre Infantino, "Bazı kişiler final maçının biletlerini yeniden satış piyasasında 2 milyon dolara satıyor olabilir, ancak bu, öncelikle biletin orijinal fiyatının 2 milyon dolar olduğu anlamına gelmez ve ikincisi, kimsenin bu biletleri alacağı anlamına da gelmez" dedi.
"Biletlerin yeniden satılmasına izin verilmektedir"
Ayrıca, ABD'deki yeniden satış dinamiklerinin diğer birçok ülkeden farklı olduğunu öne sürerek genel fiyatlandırma yapısını savundu. Infantino şunları ekledi: "ABD'de biletlerin yeniden satışı da serbesttir; dolayısıyla biletleri çok düşük bir fiyata satarsanız, bunlar daha sonra çok daha yüksek fiyatlara yeniden satılacaktır."
"Aslında, bazıları bilet fiyatlarımızın yüksek olduğunu söylese de, bunlar yeniden satış piyasasında orijinal fiyatının iki katından fazla, çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Grup aşaması biletlerinin yüzde 25'i 300 dolardan daha ucuza satın alınabilir."
2026 turnuvasının maliyetinin karşılanabilirliği konusundaki tartışma
2026 FIFA Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte bilet fiyatları konusundaki tartışmalar kızışıyor. Turnuva yaklaşırken, hem resmi hem de ikincil pazarlarda bilet talebinin nasıl gelişeceği dikkatle izlenecek. FIFA'nın taraftarlar için daha uygun fiyatlı seçeneklerin sunulmasını teşvik etmeye devam ettiği belirtiliyor.