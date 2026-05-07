Gianni Infantino, yaz turnuvasında bilet fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması üzerine, 2 milyon dolarlık Dünya Kupası bilet sahiplerine bizzat hot dog dağıtacağına söz verdi

Infantino, final maçı için ikinci el bilet fiyatlarının olağanüstü seviyelere ulaştığına dair haberlere değindi. Bu açıklamalar, futbol taraftarlarının biletlere erişimi konusundaki eleştirilerin giderek artması üzerine yapıldı. Infantino, konferansta yaptığı konuşmada bu rakamları önemsiz göstermeye çalıştı. Birinin bir bilet için gerçekten 2 milyon dolar ödediği takdirde, o kişinin “harika bir deneyim” yaşamasını sağlamak için “şahsen bir sosisli sandviç ve bir kola getireceğini” söyleyerek espri yaptı.

Sky'ın aktardığına göre Infantino, "Bazı kişiler final maçının biletlerini yeniden satış piyasasında 2 milyon dolara satıyor olabilir, ancak bu, öncelikle biletin orijinal fiyatının 2 milyon dolar olduğu anlamına gelmez ve ikincisi, kimsenin bu biletleri alacağı anlamına da gelmez" dedi.