Gianni Infantino’ya karşı isyan mı? DFB, Dünya Kupası skandalının ardından FIFA Başkanı’na karşı tavır aldı

"DFB, Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesi için herhangi bir destek mektubu imzalamadı," diye bildirdi DFB, SID'nin sorusu üzerine: "İleride atılacak adımlar DFB Yönetim Kurulu'nda görüşülecek." Bild gazetesine göre, FIFA'nın Avrupa'dan sorumlu direktörü, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası finalleri sırasında 16 Avrupalı katılımcıdan imza toplamaya çalıştı. DFB, Infantino’nun yeniden seçilmesine ilişkin tutumunu şu ana kadar netleştirmedi.

DFB ve UEFA ile FIFA arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar, en geç "Folarin Balogun vakası"ndan bu yana açıkça gün yüzüne çıktı. UEFA, FIFA’nın tutumunu nadir görülen bir sertlikle eleştirmiş ve bir “kırmızı çizginin” aşıldığından söz etmişti. Neuendorf, SID’e yaptığı açıklamada, “bu olayın rafa kaldırılmaması gerektiğini” belirtti.