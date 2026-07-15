Bild gazetesine göre Neuendorf, Infantino’nun 18 Mart 2027’de Rabat/Fas’ta yapılacak Dünya Futbol Federasyonu Kongresi’nde yeniden seçilme hedefine yönelik bir destek mektubunu imzalamayı reddetti.
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Gianni Infantino’ya karşı isyan mı? DFB, Dünya Kupası skandalının ardından FIFA Başkanı’na karşı tavır aldı
"DFB, Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesi için herhangi bir destek mektubu imzalamadı," diye bildirdi DFB, SID'nin sorusu üzerine: "İleride atılacak adımlar DFB Yönetim Kurulu'nda görüşülecek." Bild gazetesine göre, FIFA'nın Avrupa'dan sorumlu direktörü, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası finalleri sırasında 16 Avrupalı katılımcıdan imza toplamaya çalıştı. DFB, Infantino’nun yeniden seçilmesine ilişkin tutumunu şu ana kadar netleştirmedi.
DFB ve UEFA ile FIFA arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar, en geç "Folarin Balogun vakası"ndan bu yana açıkça gün yüzüne çıktı. UEFA, FIFA’nın tutumunu nadir görülen bir sertlikle eleştirmiş ve bir “kırmızı çizginin” aşıldığından söz etmişti. Neuendorf, SID’e yaptığı açıklamada, “bu olayın rafa kaldırılmaması gerektiğini” belirtti.
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Balogun olayı, Dünya Kupası’nın en büyük skandallarından biri haline geliyor
Infantino, ne kendisinin ne de ABD Başkanı Donald Trump’ın Disiplin Komisyonu’nun kararını etkilemediğini vurgulamıştı. Komisyon da bunu doğruladı ve bağımsızlığını vurguladı. ABD’li forvet Balogun, Bosna-Hersek’e karşı oynanan 16’da 1’lik tur maçında (2-0) gördüğü kırmızı karta rağmen, Belçika’ya karşı oynanan 8’de 1’lik tur maçında (1-4) forma giyebildi. Disiplin Komisyonu’nun cezasını askıya almasından önce Trump, Infantino’yu arayarak davanın yeniden incelenmesini talep etmişti.
Birçok konfederasyonun açık desteğiyle, Infantino’nun 2031 yılına kadar son kez yeniden seçilmesi şu anda kesin olarak görülüyor. Ancak insan hakları örgütü FairSquare, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) Infantino aleyhine on sayfalık bir şikayet dilekçesi sundu. Bunun nedeni, siyasi tarafsızlık kurallarına yönelik birçok ihlal olduğu iddia ediliyor. Bu ihlallerin başında, IOC üyesi Infantino’nun Trump ile olan yakınlığı geliyor.
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