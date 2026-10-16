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Gianni Infantino’ya FIFA başkanlığı için destek: Moritanya Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Yahya, genişlemeyi ve finansmanı eleştirenlere yüklendi
Infantino güçlü desteği koruyor
Yahya, FIFA Konseyi'ndeki son tartışmaların ardından FIFA Başkanı Infantino'ya kamuoyu önünde destek verdi. Yahya, Infantino'nun bir tartışmalı öneriyi geri çektikten sonra Yürütme Komitesi üyelerinden özür dilediğini ve ardından yapıcı görüşmelerin yeniden başladığını doğruladı.
Yahya, Konsey'in dünya futbolunun gelişimini sağlayacak olumlu çözümlere odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı. Her üye federasyona dört yıl içinde 25 milyon dolar sağlayan yeni mali paketi ilerlemenin kanıtı olarak gösterdi.
Yahya'ya göre bu rakam, on yıl önce sağlanan miktarın 25 katı. Yahya, 48 takımın katılacağı şekilde genişletilen Dünya Kupası gibi girişimleri, daha küçük ülkeler için hayati gelir yarattıkları gerekçesiyle övdü.
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Küresel eşitliği savunmak
FIFA Konseyi üyesi, kurumun mevcut mali ve seçim yapısını eleştirilere karşı güçlü biçimde savundu. Eşit finansman ve eşit oy hakkının, dünya futbolunun yönetiminde dokunulmaz ilkeler olduğunu vurguladı.
Avrupa'dan gelen kurumsal reform çağrılarına yanıt veren Yahya, değişimin her düzeyde gerçekleşmesi koşuluyla bunu memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Infantino ve Konsey'in şeffaflığı ve demokrasiyi güçlendirecek adımlara tamamen açık olduğunu belirtti.
“Başkan Gianni Infantino, sonunda bu öneriyi geri çektikten sonra İcra Komitesi üyelerinden özür diledi,” diyen Yahya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ardından sorumlu bir tartışma yürütüldü ve bu konu büyük ölçüde rafa kaldırıldı. Futbolun çıkarları doğrultusunda İcra Komitesi'nin ileriye baktığına ve her şeyden önce olumlu bir tutumla, futbolun bugün sunduğu iyi yönlere odaklanıp ilerlemeye çalışarak çözüm aradığına inanıyorum.
“Bugün de masada tüm federasyonlara 25 milyon dolar verilmesine yönelik bir öneri vardı. Dört yıla yayılan bu tutar, 10 yıl önce sağlanan miktarın 25 katı. Belki başka projeler de gelecektir, ancak bizim için asıl nokta, sorunuza da yanıt olarak, Gianni'yi futbolu yönetmeye devam edecek doğru kişi olarak görmemiz.”
“Başkan Gianni Infantino'nun futbolu dünya çapında ileri taşıdığını söyledim. Önemsiz göstermeye çalıştığınız bu mali kaynaklar, bugün gençlerin taşlı veya çakıllı sahalar yerine çim sahalarda futbol oynamasını sağlayabilir. Önemli olan da tam olarak budur. FIFA Konseyi'ndeki sorumluluğumuz, etik standartları gözetip FIFA'nın tüzüğüne ve kurallarına uyarak futbolu daha da geliştirmektir.”
Son dönemdeki tartışmaları ele almak
Yahya, kurallar ve Barış Ödülü'ne ilişkin son tartışmaların yanı sıra Folarin Balogun'un kırmızı kartıyla ilgili tartışmanın da Konsey toplantısında ele alındığını doğruladı. İlgili komitelere olası kural ihlallerini araştırma talimatı verildiğini belirtti.
“Bütün bunlar ele alındı,” diye kabul etti. “Gündeme getirdiğiniz tüm konular bugün Konsey'de görüşüldü. İlgili komitelerin bunları incelemesini sağlamak için adımlar atıldı. Her şeyden önce, kurallar ihlal edildi mi?
“Bunu herkes bilmiyor, çünkü size hatırlatmalıyım: Kırmızı kartı iptal eden organ Disiplin Komitesi'dir. Disiplin Komitesi de kararlarını yönetmeliklere dayandırır; bu, komitenin çalışma usullerinde açıkça belirtilmiştir.
“Bu, diğer federasyonlar ve yönetim organları için de geçerlidir. Futbol tarihinde ilk kez bir kırmızı kart iptal edilmiyor. Ancak bir kez daha tekrarlıyorum: Bütün bunları görüştük ve Konsey, tüm bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.”
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Gözler başkanlık seçimine çevrildi
Olası adaylar için son başvuru tarihi yaklaşırken dikkatler FIFA başkanlığı sürecine çevrildi. Federasyonların başkanlık için aday göstermelerini resmen bildirmek üzere 18 Kasım'a kadar süresi var.
Federasyonlar kasım ayındaki son tarihten önce resmî yanıtlarını hazırlarken Infantino başkanlıktaki konumunu sağlam biçimde koruyacak gibi görünüyor. Konsey, önümüzdeki aylarda kurum içi komitelerin incelemelerini izlemeyi sürdürecek.
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