FIFA Konseyi üyesi, kurumun mevcut mali ve seçim yapısını eleştirilere karşı güçlü biçimde savundu. Eşit finansman ve eşit oy hakkının, dünya futbolunun yönetiminde dokunulmaz ilkeler olduğunu vurguladı.

Avrupa'dan gelen kurumsal reform çağrılarına yanıt veren Yahya, değişimin her düzeyde gerçekleşmesi koşuluyla bunu memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Infantino ve Konsey'in şeffaflığı ve demokrasiyi güçlendirecek adımlara tamamen açık olduğunu belirtti.

“Başkan Gianni Infantino, sonunda bu öneriyi geri çektikten sonra İcra Komitesi üyelerinden özür diledi,” diyen Yahya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ardından sorumlu bir tartışma yürütüldü ve bu konu büyük ölçüde rafa kaldırıldı. Futbolun çıkarları doğrultusunda İcra Komitesi'nin ileriye baktığına ve her şeyden önce olumlu bir tutumla, futbolun bugün sunduğu iyi yönlere odaklanıp ilerlemeye çalışarak çözüm aradığına inanıyorum.

“Bugün de masada tüm federasyonlara 25 milyon dolar verilmesine yönelik bir öneri vardı. Dört yıla yayılan bu tutar, 10 yıl önce sağlanan miktarın 25 katı. Belki başka projeler de gelecektir, ancak bizim için asıl nokta, sorunuza da yanıt olarak, Gianni'yi futbolu yönetmeye devam edecek doğru kişi olarak görmemiz.”

“Başkan Gianni Infantino'nun futbolu dünya çapında ileri taşıdığını söyledim. Önemsiz göstermeye çalıştığınız bu mali kaynaklar, bugün gençlerin taşlı veya çakıllı sahalar yerine çim sahalarda futbol oynamasını sağlayabilir. Önemli olan da tam olarak budur. FIFA Konseyi'ndeki sorumluluğumuz, etik standartları gözetip FIFA'nın tüzüğüne ve kurallarına uyarak futbolu daha da geliştirmektir.”