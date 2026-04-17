Gianni Infantino, 'utanç verici' 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları konusunda eleştirilere yanıt verdi

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na geri sayım sürerken, biletlerin erişilebilirliği konusundaki tartışmalar doruk noktasına ulaştı. Taraftarlar, “fahiş” olarak nitelendirdikleri fiyatlara öfkelerini dile getirirken, MetLife Stadyumu’ndaki final maçı için bazı koltukların birkaç bin sterlin fiyatla satışa sunulduğu bildiriliyor.

FIFA başkanı, tepkilere rağmen yönetim organının neden mevcut fiyatlandırma yapısında ısrar ettiğini açıklamak için harekete geçti. 39 gün sürecek turnuva sırasında elde edilecek sezonluk gelirin, etkinlikler arasındaki yıllarda örgütün küresel faaliyetlerini sürdürmesini sağladığını savundu.