Getty Images Entertainment
Çeviri:
Gianni Infantino, 'utanç verici' 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları konusunda eleştirilere yanıt verdi
Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik başlıca eleştiriler
Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na geri sayım sürerken, biletlerin erişilebilirliği konusundaki tartışmalar doruk noktasına ulaştı. Taraftarlar, “fahiş” olarak nitelendirdikleri fiyatlara öfkelerini dile getirirken, MetLife Stadyumu’ndaki final maçı için bazı koltukların birkaç bin sterlin fiyatla satışa sunulduğu bildiriliyor.
FIFA başkanı, tepkilere rağmen yönetim organının neden mevcut fiyatlandırma yapısında ısrar ettiğini açıklamak için harekete geçti. 39 gün sürecek turnuva sırasında elde edilecek sezonluk gelirin, etkinlikler arasındaki yıllarda örgütün küresel faaliyetlerini sürdürmesini sağladığını savundu.
- AFP
Infantino, FIFA'nın mali modelini açıklıyor
Eleştirmenler, özellikle de önemli maçlar için ayrılan "Kategori 1" koltukların fiyatlarının ilk satıştan bu yana yüzde 80'in üzerinde arttığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, sıradan taraftarların turnuvaya erişimindeki engeller konusunda seslerini yükseltmişlerdi. Ancak Infantino, 48 takımlı turnuvaya yönelik benzeri görülmemiş küresel ilgiyi gerekçe göstererek bu maliyetleri haklı çıkardı.
L'Equipe'in aktardığına göre Infantino, "FIFA'nın ana ve şu ana kadar tek gelir kaynağı Dünya Kupası'dır. Gelirimizi bir ayda elde ediyoruz" dedi. "Bir sonraki Dünya Kupası'na kadar kalan 47 ay boyunca bu parayı harcıyoruz."
Talep, fiyatları rekor seviyelere çıkarıyor
Yıl boyu süren lig tarzı bir gelir kaynağı olmadan küresel futbolun gelişimini finanse etmenin zorluğu, uzun süredir FIFA yönetiminin gündeminde yer alıyor.
Infantino, turnuvayı yıllarca sürecek harcamaları karşılaması gereken kısa süreli bir kâr fırsatı olarak sunarak, konuyu kurumsal açgözlülükten uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Buna rağmen taraftar grupları, "halkın oyunu"nun geleneksel taraftarlar için ulaşılmaz hale geldiğini iddia ederek memnuniyetsizliklerini sürdürmektedir.
- Getty Images Sport
Taraftarlar benzeri görülmemiş masraflarla karşı karşıya
11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva yaklaşırken, taraftarlar yoğun bir mali baskı dönemiyle karşı karşıya. Biletlerin ötesinde, taraftarlar ev sahibi şehirlerdeki toplu ulaşım ücretlerindeki "utanç verici" artışları da eleştirmekte; ABD'de maç günleri için bazı gidiş-dönüş tren biletlerinin fiyatlarının yedi katına çıktığı bildiriliyor.
Son satış aşaması şu anda devam ederken, Infantino üzerindeki baskının azalması pek olası görünmüyor. O, 48 aylık bütçenin ekonomik gerçeklerini vurgulamaya devam ederken, yönetim organı, mali gerekliliklerini giderek daha fazla yabancılaşan küresel taraftar kitlesinin beklentileriyle uzlaştırmak konusunda zor bir görevle karşı karşıya.