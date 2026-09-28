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잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images
Yosua Arya
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Gianni Infantino, son tartışmalara rağmen JFF Başkanı Michael Ricketts'ın FIFA başkanına tam destek sözü vermesiyle Jamaika'ya geldi

Dünya Kupası

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tartışmalı ticari önerileri nedeniyle son dönemde dünya genelinde oluşan tepkinin ardından ulusal federasyonlarla güveni yeniden inşa etmeye çalışırken Karayipler turuna çıktı. Bölge genelinde yaygın eleştirilere rağmen Jamaica Football Federation (JFF) Başkanı Michael Ricketts, zor durumdaki yöneticiyi kamuoyu önünde affetti ve yaklaşan seçimler öncesinde desteğini doğruladı.

  • Infantino, Karayipler misyonu kapsamında Jamaika'ya gidiyor

    Infantino, bölgesel yönetim organlarıyla güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan dört ülkeli Karayipler turunun bir parçası olarak Jamaika'ya geldi. Ziyaret, tartışmalı FIFA Forward Enterprise önerisi etrafındaki küresel çapta büyük tepkinin ardından gerçekleşti. Söz konusu öneri, yakın zamanda yaygın eleştiriler sonrası rafa kaldırılmıştı.

    JFF Başkanı Ricketts, Infantino'nun Afrika ve Karayipler'den sorumlu yeni atanan yetkili Gelson Fernandez'in de aralarında bulunduğu sekiz kişilik bir heyetle ülkeye geldiğini doğruladı. FIFA Başkanı, milli takımın Guatemala ile karşılaştığı maçı izlemek için doğrudan Ulusal Stadyum'a geçti.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    Ricketts, yönetime yönelik eleştirilere rağmen affetmeyi öneriyor

    Yarım kalan ticari planın yarattığı sonuçlara değinen Ricketts, Infantino'nun ilk niyetlerini savunurken, planın geliştirilme sürecinde yapılan hatalar konusunda da açık sözlüydü. FIFA başkanının istifa etmesi için çeşitli uluslararası kurumlardan çağrılar gelmesine rağmen, Jamaikalı yönetici kendisine tam destek vermeyi tercih etti.

    "Sanırım şu anda dört Karayip ülkesini ziyaret ediyor, bugün saat 16.00'da toplam sekiz kişilik bir FIFA heyetiyle buraya gelecek" dedi The Gleaner'a. "Süreç çok şeffaf değildi, bu yüzden birçok ülkeden tepki gördü ama bence küçük ülkelere yardımcı olmak amaçlanmıştı. Bu yüzden onu affettim ve asla nankörlük etmeyeceğim."

  • Bölgesel gerilim ve turun daha geniş ayrıntıları

    Kingston'daki durak, FIFA heyetinin kapsamlı bölgesel programının bir parçasını oluşturuyor. Infantino'nun turu, Jamaika'nın yanı sıra Britanya Virjin Adaları, Saint Kitts ve Nevis ile Antigua ziyaretlerini de kapsıyor.

    Ricketts ayrıca Infantino ile Concacaf başkanı Victor Montagliani arasındaki gergin ilişkiye de değindi. İki önde gelen isim arasındaki sürtüşmeyi talihsiz olarak nitelendiren JFF patronu, her iki yöneticinin de Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler genelinde futbol için ne kadar çok şey başardığını vurguladı.

    "Ben Infantino hayranıyım. Aynı zamanda Montagliani hayranıyım ama ayağa kalkıp elimi kaldırarak Infantino'ya destek vereceğim ve seçimler geldiğinde onun yeniden FIFA başkanı seçilmesini umacağım," diye açıkladı Ricketts.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    Kritik Fas oylaması öncesinde seçim desteği

    Guatemala maçını izlemek için Kingston’da kısa süre kalan Infantino ve beraberindeki heyetin cumartesi sabahı Jamaika’dan ayrılması planlanıyor. Bu ziyaret, FIFA başkanının yeniden seçilme kampanyasına hazırlanırken Karayipler’den kritik destek almasını sağlıyor.