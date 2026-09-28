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Gianni Infantino, son tartışmalara rağmen JFF Başkanı Michael Ricketts'ın FIFA başkanına tam destek sözü vermesiyle Jamaika'ya geldi
Infantino, Karayipler misyonu kapsamında Jamaika'ya gidiyor
Infantino, bölgesel yönetim organlarıyla güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan dört ülkeli Karayipler turunun bir parçası olarak Jamaika'ya geldi. Ziyaret, tartışmalı FIFA Forward Enterprise önerisi etrafındaki küresel çapta büyük tepkinin ardından gerçekleşti. Söz konusu öneri, yakın zamanda yaygın eleştiriler sonrası rafa kaldırılmıştı.
JFF Başkanı Ricketts, Infantino'nun Afrika ve Karayipler'den sorumlu yeni atanan yetkili Gelson Fernandez'in de aralarında bulunduğu sekiz kişilik bir heyetle ülkeye geldiğini doğruladı. FIFA Başkanı, milli takımın Guatemala ile karşılaştığı maçı izlemek için doğrudan Ulusal Stadyum'a geçti.
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Ricketts, yönetime yönelik eleştirilere rağmen affetmeyi öneriyor
Yarım kalan ticari planın yarattığı sonuçlara değinen Ricketts, Infantino'nun ilk niyetlerini savunurken, planın geliştirilme sürecinde yapılan hatalar konusunda da açık sözlüydü. FIFA başkanının istifa etmesi için çeşitli uluslararası kurumlardan çağrılar gelmesine rağmen, Jamaikalı yönetici kendisine tam destek vermeyi tercih etti.
"Sanırım şu anda dört Karayip ülkesini ziyaret ediyor, bugün saat 16.00'da toplam sekiz kişilik bir FIFA heyetiyle buraya gelecek" dedi The Gleaner'a. "Süreç çok şeffaf değildi, bu yüzden birçok ülkeden tepki gördü ama bence küçük ülkelere yardımcı olmak amaçlanmıştı. Bu yüzden onu affettim ve asla nankörlük etmeyeceğim."
Bölgesel gerilim ve turun daha geniş ayrıntıları
Kingston'daki durak, FIFA heyetinin kapsamlı bölgesel programının bir parçasını oluşturuyor. Infantino'nun turu, Jamaika'nın yanı sıra Britanya Virjin Adaları, Saint Kitts ve Nevis ile Antigua ziyaretlerini de kapsıyor.
Ricketts ayrıca Infantino ile Concacaf başkanı Victor Montagliani arasındaki gergin ilişkiye de değindi. İki önde gelen isim arasındaki sürtüşmeyi talihsiz olarak nitelendiren JFF patronu, her iki yöneticinin de Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler genelinde futbol için ne kadar çok şey başardığını vurguladı.
"Ben Infantino hayranıyım. Aynı zamanda Montagliani hayranıyım ama ayağa kalkıp elimi kaldırarak Infantino'ya destek vereceğim ve seçimler geldiğinde onun yeniden FIFA başkanı seçilmesini umacağım," diye açıkladı Ricketts.
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Kritik Fas oylaması öncesinde seçim desteği
Guatemala maçını izlemek için Kingston’da kısa süre kalan Infantino ve beraberindeki heyetin cumartesi sabahı Jamaika’dan ayrılması planlanıyor. Bu ziyaret, FIFA başkanının yeniden seçilme kampanyasına hazırlanırken Karayipler’den kritik destek almasını sağlıyor.
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