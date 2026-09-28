Gianni Infantino, son tartışmalara rağmen JFF Başkanı Michael Ricketts'ın FIFA başkanına tam destek sözü vermesiyle Jamaika'ya geldi

Yarım kalan ticari planın yarattığı sonuçlara değinen Ricketts, Infantino'nun ilk niyetlerini savunurken, planın geliştirilme sürecinde yapılan hatalar konusunda da açık sözlüydü. FIFA başkanının istifa etmesi için çeşitli uluslararası kurumlardan çağrılar gelmesine rağmen, Jamaikalı yönetici kendisine tam destek vermeyi tercih etti.

"Sanırım şu anda dört Karayip ülkesini ziyaret ediyor, bugün saat 16.00'da toplam sekiz kişilik bir FIFA heyetiyle buraya gelecek" dedi The Gleaner'a. "Süreç çok şeffaf değildi, bu yüzden birçok ülkeden tepki gördü ama bence küçük ülkelere yardımcı olmak amaçlanmıştı. Bu yüzden onu affettim ve asla nankörlük etmeyeceğim."