Infantino, geniş çaplı tepkilerin ardından Dünya Kupası’ndaki ticari hisseleri satma yönündeki tartışmalı planından resmen vazgeçti. Bu karar, spordaki üst düzey isimler tarafından liderliği "ciddi şekilde sarsılmış" olarak tanımlanan FIFA başkanı için büyük bir yenilgi anlamına geliyor.

Tartışmalı girişim, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları da dahil olmak üzere büyük uluslararası turnuvaların ticari ve operasyonel yönlerini denetleyecek bir bağlı şirket kurulmasını içeriyordu. Ancak üç kıtasal konfederasyon teklifi doğrudan reddetti ve UEFA, planın hayata geçirilmesi halinde Avrupa ülkelerinin FIFA organizasyonlarını boykot edebileceği uyarısında bulundu.

Cumartesi günü erken saatlerde geri adımı doğrulayan Infantino, projenin kurum içinde ciddi çekişmelere yol açtığını kabul etti. Infantino, "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin ayrılıklar yarattığı netleşti... Sonuç olarak, bu teklif ilerlemeyecek" dedi.