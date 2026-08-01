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Gianni Infantino’nun liderliği, FIFA başkanının tartışmalı Dünya Kupası satış planını rafa kaldırmak zorunda kalmasıyla ciddi şekilde sarsıldı
Infantino tartışmalı öneriden vazgeçti
Infantino, geniş çaplı tepkilerin ardından Dünya Kupası’ndaki ticari hisseleri satma yönündeki tartışmalı planından resmen vazgeçti. Bu karar, spordaki üst düzey isimler tarafından liderliği "ciddi şekilde sarsılmış" olarak tanımlanan FIFA başkanı için büyük bir yenilgi anlamına geliyor.
Tartışmalı girişim, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları da dahil olmak üzere büyük uluslararası turnuvaların ticari ve operasyonel yönlerini denetleyecek bir bağlı şirket kurulmasını içeriyordu. Ancak üç kıtasal konfederasyon teklifi doğrudan reddetti ve UEFA, planın hayata geçirilmesi halinde Avrupa ülkelerinin FIFA organizasyonlarını boykot edebileceği uyarısında bulundu.
Cumartesi günü erken saatlerde geri adımı doğrulayan Infantino, projenin kurum içinde ciddi çekişmelere yol açtığını kabul etti. Infantino, "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin ayrılıklar yarattığı netleşti... Sonuç olarak, bu teklif ilerlemeyecek" dedi.
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İç kargaşa ve üst düzey istifalar
Bu teklif, FIFA'nın Zürih'teki genel merkezinde benzeri görülmemiş bir kurumsal kaosu tetikledi ve üst düzey ayrılıklarla sonuçlandı. Independent'a göre Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro ile Operasyon Direktörü Kevin Lamour, ticari stratejiye tepki olarak istifa etti.
Sert ifadeler içeren ayrılık açıklamasında Lamour, girişimi açıkça "tek kişinin projesi" olarak nitelendirdi. Siyasi liderler de bu adıma tepki gösterdi; Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, ticari planı "akıl almaz" diye tanımladı ve Infantino'nun "kurumu yönetmek için yanlış kişi" olduğunu söyledi.
Utanç verici geri adıma rağmen Infantino, ana önceliğinin sporun küresel yönetim organlarını yeniden bir araya getirmek olmaya devam ettiğini savunuyor. Önümüzdeki haftalarda ilgili tarafları bir araya getirerek odağı yeniden oyunun dünya çapında büyütülmesine çevirmeyi planladığını doğruladı.
UEFA, Infantino'nun geleceğini sorguluyor
Yatırım planının dramatik çöküşü, Infantino'yu uzun vadeli konumuna ilişkin yoğun bir sorgulamayla karşı karşıya bıraktı. BBC Radio 4'ün Today programına konuşan UEFA Başkan Yardımcısı Laura McAllister, FIFA başkanına duyulan güvenin ciddi şekilde zedelendiğini açıkladı.
"Bence FIFA başkanına duyulan güven bu hafta ciddi biçimde sarsıldı, buna hiç şüphe yok," dedi McAllister. "İnsanlar, onun bizi küresel bir futbol organizasyonu olarak ileriye taşıyacak lider olup olmadığına dair soruları haklı olarak soracaktır... İlginç şekilde, bu hafta yaşananların futbol sporuna zarar verdiğini düşünmüyorum. Bence zarar gören FIFA'nın bir organizasyon olarak kendisi ve başkanı."
UEFA'nın gelecekteki seçimlerde Infantino'ya karşı aday olacak bir ismi destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda McAllister, "Bence artık tüm konfederasyonlar seçenekleri mutlaka değerlendiriyordur ve UEFA'da da bunu kesinlikle yapacağız" dedi.
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Küresel futbol için sırada ne var?
Özelleştirme teklifi resmen rafa kalkmışken, FIFA artık dünya futbolundaki çatlamış ilişkileri yeniden inşa etmek zorunda. Avrupa futbolunun önde gelen isimleri, Infantino'nun yönetimini bundan sonra değerlendirirken durumu dikkatle gözden geçirmeye hazırlanıyor. Infantino, uyumu yeniden sağlamayı ve standart gelişim girişimlerini ilerletmeyi amaçlasa da, bu olayın kurumsal düzeyde yol açtığı zarar aylarca sürebilir. Bu süreç, onun başkanlık döneminin bugüne kadarki en çalkantılı bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.
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