Toplantının ana gündem maddesi, son aylarda önemli paydaşların sert eleştirilerine hedef olan ve geri çekilen FFE girişimiydi. Infantino, projenin ele alınış ve dünya futbol camiasına duyuruluş biçiminin sorumluluğunu üstlendi.

Infantino, “2016’dan bu yana defalarca söylendiği gibi, rezervleri de dahil olmak üzere FIFA’nın parası, FIFA üyesi 211 federasyona aittir. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın olağanüstü mali sonucu sayesinde FIFA üyesi tüm federasyonlara, konfederasyonlara ve diğer paydaşlara yapılan yatırımı 6,35 milyar ABD dolarına çıkarma önerisi, dünya genelinde futbolun gelişimini ve futbola erişimi daha fazla destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı pekiştirmeyi amaçlıyor” dedi.

“FIFA Başkanı olduğumdan bu yana geçen on yılda, dünyanın dört bir yanındaki FIFA üyesi federasyonların her birine sağlanan tutarı 1 milyon ABD dolarından 25 milyon ABD dolarına çıkardık. Aynı zamanda, FIFA kaynaklarının üyesi olan 211 federasyona dağıtımı konusunda son birkaç ayda önerilerde bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlik ruhuyla ve futbolun çıkarlarını gözeterek geleceğe bakmamız gerekiyor.”