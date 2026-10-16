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Gianni Infantino kamuoyu önünde özür diledi, FIFA ise Dünya Kupası başarısının ardından 6,35 milyar dolarlık dev yatırım planını açıkladı
Dev finansman paketi açıklandı
FIFA Başkanı Infantino, Zürih'teki FIFA Merkezi'nde düzenlenen son FIFA Konseyi toplantısının ardından kamuoyundan özür diledi. FIFA'nın en üst düzey yöneticisi, tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) önerisiyle ilgili geçmişte yapılan hatalara değindi. Öneri artık kalıcı olarak geri çekildi.
Yönetim alanındaki bu aksaklığa rağmen FIFA, FIFA Bütçe Fazlası Dayanışma Programı adlı çığır açıcı bir mali girişim tanıttı. 48 takımlı 2026 Dünya Kupası'ndan elde edilen olağanüstü ticari gelirlerin desteklediği plan, 2027-2030 dönemi için kalkınma finansmanını iki katından fazla seviyeye çıkaracak.
Toplam destek paketi, ilgili dönemde 5,2 milyar ila 5,6 milyar dolar arasında olması tahmin edilen bütçe fazlasından karşılanarak 6,35 milyar dolara ulaşacak. Yeni öneri kapsamında FIFA üyesi federasyon başına ayrılan pay 25 milyon dolara yükselirken 1,7 milyar dolarlık rezerv korunacak.
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Infantino geçmişi ele alıyor
Toplantının ana gündem maddesi, son aylarda önemli paydaşların sert eleştirilerine hedef olan ve geri çekilen FFE girişimiydi. Infantino, projenin ele alınış ve dünya futbol camiasına duyuruluş biçiminin sorumluluğunu üstlendi.
Infantino, “2016’dan bu yana defalarca söylendiği gibi, rezervleri de dahil olmak üzere FIFA’nın parası, FIFA üyesi 211 federasyona aittir. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın olağanüstü mali sonucu sayesinde FIFA üyesi tüm federasyonlara, konfederasyonlara ve diğer paydaşlara yapılan yatırımı 6,35 milyar ABD dolarına çıkarma önerisi, dünya genelinde futbolun gelişimini ve futbola erişimi daha fazla destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı pekiştirmeyi amaçlıyor” dedi.
“FIFA Başkanı olduğumdan bu yana geçen on yılda, dünyanın dört bir yanındaki FIFA üyesi federasyonların her birine sağlanan tutarı 1 milyon ABD dolarından 25 milyon ABD dolarına çıkardık. Aynı zamanda, FIFA kaynaklarının üyesi olan 211 federasyona dağıtımı konusunda son birkaç ayda önerilerde bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlik ruhuyla ve futbolun çıkarlarını gözeterek geleceğe bakmamız gerekiyor.”
Yönetişim mercek altında
FIFA Konseyi, FFE girişiminin hiçbir biçimde yeniden gündeme gelmeyeceğini doğruladı. Dışarıdan görevlendirilen avukatlar ise üyeleri ABD'deki gizli hukuki süreçler hakkında bilgilendirdi. Konfederasyonların tamamından temsilcilerin yer alacağı yeni bir çalışma grubu, FIFA'nın genel yönetişim çerçevesini inceleyecek.
Şeffaflığı sağlamak amacıyla 6,35 milyar dolarlık fonun dağıtımı; kadın futbolu, gençlerin gelişimi, uzun vadeli projeler ve altyapıyla doğrudan uyumlu olacak. Plan, sıkı denetim ve kontrol standartlarını sağlamak için nihai onay mekanizmalarına tabi olmaya devam ediyor.
Infantino, "FIFA Forward Enterprise projesiyle ilgili görüşmeler yaptık. Herkesin soru sorma ve görüşlerini ifade etme fırsatı oldu" dedi.
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Önemli kararlar ufukta
FIFA yönetimi, Surplus Solidarity Programme'un uygunluk, başvuru ve ödeme kurallarını kesinleştirmek için ilgili komitelerle birlikte çalışacak. Programın tüm çerçevesi, Aralık 2026'daki bir sonraki toplantısında FIFA Konseyi'ne sunulacak.
Zürih'teki zirvede diğer bazı idari konularda da ilerleme kaydedildi. Futbol Sosyal Sorumluluk Komitesi, FIFA Barış Ödülü'nü değerlendirecek. Hukuk Komitesi ise Folarin Balogun'un ertelenen men cezasının ardından disiplin prosedürlerini gözden geçirecek.
Genişletilmiş fon dağıtım planı da dâhil olmak üzere tüm önemli öneriler, resmî onay için Mart 2027'deki 77. FIFA Kongresi'ne sunulacak.
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