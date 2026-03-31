Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda kesinlikle oynayacağını vurguluyor

Infantino, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımıyla ilgili spekülasyonları sonlandırmak amacıyla harekete geçti ve takımın turnuvada yerini alacağını kesin bir dille ifade etti. Türkiye’de İran ile Kosta Rika arasında oynanan hazırlık maçının devre arasında konuşan FIFA Başkanı, ABD ve İsrail ile devam eden savaşın planlarda bir değişikliğe yol açacağına dair iddiaları reddetti.

Infantino, "İran Dünya Kupası'nda olacak" dedi. "Bu yüzden buradayız. Çok, çok güçlü bir takım oldukları için çok mutluyuz, ben çok mutluyum. Takımı gördüm, oyuncularla ve teknik direktörle konuştum, her şey yolunda." Maça habersiz olarak katılması, yoğun siyasi baskıların yaşandığı bir dönemde Team Melli'ye kamuoyu önünde destek gösterisi niteliğindeydi.



