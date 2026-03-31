Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda kesinlikle oynayacağını vurguluyor
Infantino turnuvanın durumunu doğruladı
Infantino, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımıyla ilgili spekülasyonları sonlandırmak amacıyla harekete geçti ve takımın turnuvada yerini alacağını kesin bir dille ifade etti. Türkiye’de İran ile Kosta Rika arasında oynanan hazırlık maçının devre arasında konuşan FIFA Başkanı, ABD ve İsrail ile devam eden savaşın planlarda bir değişikliğe yol açacağına dair iddiaları reddetti.
Infantino, "İran Dünya Kupası'nda olacak" dedi. "Bu yüzden buradayız. Çok, çok güçlü bir takım oldukları için çok mutluyuz, ben çok mutluyum. Takımı gördüm, oyuncularla ve teknik direktörle konuştum, her şey yolunda." Maça habersiz olarak katılması, yoğun siyasi baskıların yaşandığı bir dönemde Team Melli'ye kamuoyu önünde destek gösterisi niteliğindeydi.
G Grubu için stadyum değişikliği yok
İran Futbol Federasyonu daha önce, ülkenin Dünya Kupası maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması için FIFA ile “görüşmelerde” olduğunu belirtmişti. Bu açıklama, milli takımın güvenliği ve kendi ülkeleriyle şu anda askeri çatışma içinde olan bir ülkede maçların oynanmasının uygunluğu konusundaki endişelerin ardından gelmişti. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, taşınma kararı alınması halinde maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bile ifade etmişti.
Ancak Infantino, turnuva çekilişinde belirlenen programın kesin olduğunu vurgulayarak bu görüşmeleri sonlandırdı. FIFA başkanı, sahayla ilgili endişelere doğrudan değinerek, İran'ın "maçlarının çekilişe göre olması gereken yerde oynanacağını" vurguladı. Bu, Team Melli'nin Los Angeles ve Seattle'da planlanan programına devam edeceği anlamına geliyor.
FIFA’nın küresel çatışmalara ilişkin tutumu
Yönetim organı, sık sık spor ve siyasetin kesişme noktasında bulunmuştur ve Infantino, küresel gerilimler konusunda FIFA’nın felsefesini hemen yineledi.
Zürih'ten yapılan son FIFA Konseyi çevrimiçi toplantısında, mevcut durumun ciddiyetini kabul etmekle birlikte, futbolun dünya liderlerinin eylemlerine boyun eğmek yerine birleştirici bir güç olarak hizmet etmesi gerektiğini belirtti.
Infantino, “FIFA, Dünya Kupası’na katılan tüm takımların fair play ruhu ve karşılıklı saygı içinde rekabet etmesini bekliyor” dedi. “FIFA jeopolitik çatışmaları çözemez, ancak devam eden savaşların sonucu olarak acı çekenlerle düşüncelerimiz birlikte olduğundan, futbolun ve Dünya Kupası’nın gücünü köprüler kurmak ve barışı teşvik etmek için kullanmaya kararlıyız.”
Lojistik ve turnuva programı
İran, 2026 turnuvasına katılma hakkını kazanan ilk AFC ülkeleri arasında yer aldı ve üst üste dördüncü kez eleme turlarını geçmeyi başardı. Eleme başarısına rağmen, takım hala eleme turlarında tarihi bir ilk kez yer almayı hedefliyor.
Mevcut programa göre, İran 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile G Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak, ardından 21 Haziran'da Belçika ile karşılaşacak ve 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile grup son maçını oynayacak.