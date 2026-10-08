Avrupa futbolundaki güç tabanını pekiştiren bir hamleyle Ceferin, UEFA başkanlığı için bir dönem daha aday olacağını ulusal federasyon başkanlarına resmen bildirdi. Sloven avukat, perşembe sabahı Berlin'de düzenlenen toplantıda, daha önce görev süresini uzatmak istemediğini öne sürmesine rağmen liderliğini 2031'e kadar sürdürmeyi amaçladığını doğruladı.

ESPN'e göre Nasser Al-Khelaifi, kısa süre önce Kopenhag'da yapılan bir toplantıda Ceferin'i yeniden aday olmaya teşvik etti ve bu durum, Ceferin'in kıtanın en etkili kulüp ve federasyon figürleri arasında gördüğü üst düzey desteği ortaya koydu.

Görevde kalma kararı, UEFA'nın başkanlık dönem sınırlarıyla ilgili tüzüğünde yapılan tartışmalı değişikliklerin ardından geldi. 2024'te Paris'teki Kongre'de onaylanan bu değişiklikler, Ceferin'in standart üç dönemlik sınırın ötesinde görevde kalmasının önündeki hukuki yolu fiilen açtı.