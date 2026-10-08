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Gianni Infantino için yeni bir darbe mi? Alexander Ceferin, ayrılık planlarında U dönüşü yapmasının ardından 2031'e kadar UEFA Başkanı olarak görevine devam etmeye hazırlanıyor
Ceferin, Berlin'de yeniden aday olacağını doğruladı
Avrupa futbolundaki güç tabanını pekiştiren bir hamleyle Ceferin, UEFA başkanlığı için bir dönem daha aday olacağını ulusal federasyon başkanlarına resmen bildirdi. Sloven avukat, perşembe sabahı Berlin'de düzenlenen toplantıda, daha önce görev süresini uzatmak istemediğini öne sürmesine rağmen liderliğini 2031'e kadar sürdürmeyi amaçladığını doğruladı.
ESPN'e göre Nasser Al-Khelaifi, kısa süre önce Kopenhag'da yapılan bir toplantıda Ceferin'i yeniden aday olmaya teşvik etti ve bu durum, Ceferin'in kıtanın en etkili kulüp ve federasyon figürleri arasında gördüğü üst düzey desteği ortaya koydu.
Görevde kalma kararı, UEFA'nın başkanlık dönem sınırlarıyla ilgili tüzüğünde yapılan tartışmalı değişikliklerin ardından geldi. 2024'te Paris'teki Kongre'de onaylanan bu değişiklikler, Ceferin'in standart üç dönemlik sınırın ötesinde görevde kalmasının önündeki hukuki yolu fiilen açtı.
- AFP
UEFA Başkanı dördüncü dönemi için aday olacak
Görevinde kalarak başkan, özellikle kuruluşun uluslararası maç takviminin gelecekteki yönü ve ticari hakların yönetimi konusunda küresel yönetim organı FIFA ile giderek daha fazla karşı karşıya geldiği bir dönemde, UEFA'ya istikrar ve birlik duygusu sağlamayı amaçlıyor.
Başkanlık için resmi oylamanın gelecek yıl Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek UEFA Kongresi'nde yapılması planlanıyor. Ceferin daha önce 2027'de ayrılma kararını verdiğini belirtmiş olsa da, spor içindeki değişen siyasi tablo onun rotasını değiştirmiş görünüyor.
Eşi görülmemiş dördüncü dönemine hazırlanırken ana odağı, Avrupa spor modelini dış baskılara karşı güçlendirmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin mali üstünlüğünü korumak olmaya devam ediyor. Adaylığı haberi Press Association aracılığıyla delegelere iletildi ve bu da başarılı olması halinde Ceferin'in 15 yılı başkanlık koltuğunda tamamlayacağı idari süreklilik döneminin zeminini hazırladı.
UEFA ile FIFA arasındaki büyüyen ayrılık
Görevde kalma kararı, FIFA Başkanı Infantino’nun etkisine karşı stratejik bir hamle olarak yaygın şekilde değerlendiriliyor. Son birkaç yılda iki lider sık sık karşı karşıya geldi; Ceferin, Infantino’nun dünya futbolunu köklü biçimde değiştirme girişimlerinin önde gelen eleştirmenlerinden biri haline geldi.
Temmuz ayında, Infantino’nun FIFA’nın amiral gemisi turnuvalarının ticari haklarını yönetmek için tasarlanan bir şirket adına devasa özel yatırım sağlamaya yönelik bir planı değerlendirdiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından gerilim doruk noktasına ulaştı.
Hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası’nı etkileyecek olan bu teklif, futbol ekosistemi üzerindeki kontrolün kaybedileceğinden endişe eden yetkililerin bulunduğu Nyon’da sert bir direnişle karşılandı. UEFA, bu yatırım planlarını ele alış biçimi nedeniyle FIFA başkanına olan güvenini kaybettiğini söyleyecek kadar ileri gitti.
- Getty Images Sport
Infantino, üye federasyonların baskısıyla karşı karşıya
Ceferin Avrupa'daki konumunu güçlendirirken, Infantino ise İskandinavya'dan gelen önemli bir iç sorunla karşı karşıya. Norveç etik şikâyeti, Norveç Futbol Federasyonu (NFF) tarafından yapılırken, FIFA başkanının tutumu ve kuruluşun etik kurallarına bağlılığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.
Üç bölümden oluşan bu şikâyet, siyasi müdahale iddialarına ve olası güç suistimaline odaklanıyor; bu da bir üye federasyonun küresel yönetime karşı doğrudan hukuki adım attığı nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor. NFF, karar alma süreçlerinin şeffaflığı ve özel sermayenin yönetim organının uzun vadeli stratejisi üzerindeki etkisi konusunda derin endişelerini dile getirdi.
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