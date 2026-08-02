UEFA, ticari satış planı önerisinin en yüksek sesli eleştirmeni oldu ve daha önce plan yürürlükte kalırsa FIFA organizasyonlarını tamamen boykot etmekle tehdit etmişti. Şimdi ise Avrupa futbolunun yönetim organı, Sky News'in haberine göre Infantino'nun bir dönem daha görev yapmamasını sağlamak için çabalarını "hızlandırıyor". Habere göre artık mesele Infantino'ya meydan okunup okunmayacağı değil, bunun ne zaman olacağı. UEFA Başkan Yardımcısı Laura McAllister, "FIFA başkanına duyulan güven ciddi şekilde sarsıldı" diyerek değişen havayı doğruladı. Ayrıca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, talkSPORT'un aktardığına göre ulusal federasyonlardan Infantino'nun yeniden seçilmesine verdikleri önceki destek mektuplarını geri çekmelerini istedi.

Avrupa futbolunun yönetim organı, planın çökmesinin ardından cumartesi günü sert bir resmî açıklama yayımladı ve mevcut yönetime olan tüm güvenini kaybettiğini açıkça ortaya koydu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gizli planlar, hızlandırılmış takvimler, kim olduğu belli olmayan kişiler tarafından hazırlanmış ve oyuna faydası şüpheli girişimlerle bu şekilde devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap vermelerini sağlamalıyız.

"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda UEFA'nın, bunun nasıl yaşandığını değerlendirmek ve tekrar yaşanmamasını sağlayacak bir plan oluşturmak için üye federasyonlarıyla ve diğer konfederasyonlarla yakın iş birliği içinde çalışacak olması doğrudur.

"Bu inceleme kapsamlı ve köklü olmalı. Hiçbir seçenek masadan kaldırılmamalı. Mevcut FIFA yönetimi yalnızca UEFA'nın değil, futbol ailesinin diğer birçok üyesinin de güvenini kaybetti."