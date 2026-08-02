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Gianni Infantino için oyun bitti mi? UEFA, Dünya Kupası satış planındaki geri adımın ardından FIFA başkanını devirmek için planlarını "hızlandırıyor"
Infantino’nun başarısız ticari devrimi
FIFA Başkanı, FIFA Forward Enterprise olarak bilinen 20 milyar dolarlık ticari bir iştirak kurma önerisinin çarpıcı şekilde çökmesinin ardından savunmasız bir konumda kaldı. Proje, federasyonun en kârlı varlıklarının yüzde 20 hissesinin özel yatırımcılara satılmasını amaçlıyordu ve ESPN'in haberinde, Joshua Kushner tarafından kurulan New York merkezli bir yatırım şirketi potansiyel ana yatırımcı olarak gösterildi. Ancak plan, sporun en büyük güç odaklarından anında ve sert bir isyanı tetikledi ve Infantino'yu geri adım atmaktan başka çare bırakmadı.
Projenin rafa kaldırıldığını doğrulayan açıklamasında Infantino, planın devam ettirilemeyecek kadar zehirli hale geldiğini kabul etti. Infantino, "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek düzeyi ne olursa olsun, projenin en başta ortaya konan hedefin artık çıkarına olmayan nitelikte ayrışmalar yarattığı netleşti. Amacımız her zaman birleştirmek ve geliştirmek oldu, her zaman da böyle olacak. Sonuç olarak, bu teklif hayata geçirilmeyecek" dedi.
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UEFA değişim için öncülük ediyor
UEFA, ticari satış planı önerisinin en yüksek sesli eleştirmeni oldu ve daha önce plan yürürlükte kalırsa FIFA organizasyonlarını tamamen boykot etmekle tehdit etmişti. Şimdi ise Avrupa futbolunun yönetim organı, Sky News'in haberine göre Infantino'nun bir dönem daha görev yapmamasını sağlamak için çabalarını "hızlandırıyor". Habere göre artık mesele Infantino'ya meydan okunup okunmayacağı değil, bunun ne zaman olacağı. UEFA Başkan Yardımcısı Laura McAllister, "FIFA başkanına duyulan güven ciddi şekilde sarsıldı" diyerek değişen havayı doğruladı. Ayrıca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, talkSPORT'un aktardığına göre ulusal federasyonlardan Infantino'nun yeniden seçilmesine verdikleri önceki destek mektuplarını geri çekmelerini istedi.
Avrupa futbolunun yönetim organı, planın çökmesinin ardından cumartesi günü sert bir resmî açıklama yayımladı ve mevcut yönetime olan tüm güvenini kaybettiğini açıkça ortaya koydu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gizli planlar, hızlandırılmış takvimler, kim olduğu belli olmayan kişiler tarafından hazırlanmış ve oyuna faydası şüpheli girişimlerle bu şekilde devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap vermelerini sağlamalıyız.
"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda UEFA'nın, bunun nasıl yaşandığını değerlendirmek ve tekrar yaşanmamasını sağlayacak bir plan oluşturmak için üye federasyonlarıyla ve diğer konfederasyonlarla yakın iş birliği içinde çalışacak olması doğrudur.
"Bu inceleme kapsamlı ve köklü olmalı. Hiçbir seçenek masadan kaldırılmamalı. Mevcut FIFA yönetimi yalnızca UEFA'nın değil, futbol ailesinin diğer birçok üyesinin de güvenini kaybetti."
Potansiyel meydan okuyucular ve iç isyan
Halef arayışı başlarken, başkanlık için adaylıkla birkaç yüksek profilli isim anılmaya başladı. CONCACAF başkanı Victor Montagliani potansiyel bir aday olarak görülürken, PSG Başkanı ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, Infantino'nun son dönemdeki mali hamlelerine net şekilde karşı çıkmasına rağmen, UEFA'dan adaylığını koyması yönündeki çağrıları geri çevirdiği bildirildi. Al-Khelaifi'nin ekibi, kendisinin bu görev için herhangi bir hedefi olmadığını ve mevcut pozisyonlarından kurumları desteklemeyi sürdürmeyi planladığını vurguladı.
Baskı, FIFA'nın kendi merkezinden de artıyor. Tartışmalı teklif, kıdemli danışman Carlos Cordeiro ile Operasyon Direktörü Kevin Lamour'un üst düzey istifalarına yol açtı. Başkanın yönetim tarzına sert bir eleştiri getiren Lamour, bu girişimi "tek kişinin projesi" olarak tanımladı.
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Güvensizlik oylamasına giden yol
UEFA, şimdi Infantino'yu 2027'de yapılması planlanan bir sonraki seçimden önce görevden uzaklaştırmak için birden fazla yolu değerlendiriyor. Gönüllü bir istifa en basit sonuç olsa da, yönetim organı olağanüstü bir FIFA Kongresi toplama ihtimalini inceliyor. Bunun resmî bir güvensizlik oylamasını tetiklemesi için 211 üye federasyondan 43'ünün desteği gerekecek.
Küresel oyunun kontrolü için verilen mücadele en yoğun aşamasına giriyor. UEFA'nın açıklaması, yatırım planına karşı elde edilen bu zaferin daha başlangıç olduğu yönünde net bir uyarıyla sona erdi. "Bu, tüm oyun için bir zafer. Ama hikâyenin sonu bu olmamalı. Teklif ortadan kalktı. FIFA'ya duyulan güveni yeniden inşa etme görevi ise daha yeni başladı." Zürih ile Nyon arasındaki ilişkiler tarihin en düşük seviyesindeyken, önümüzdeki aylar Infantino'nun on yıllık iktidarına yönelik en önemli meydan okumadan sağ çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.
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