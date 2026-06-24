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Gianni Infantino, FIFA’nın su molalarından kâr elde ettiğini reddediyor; başkan ise tartışmalı Dünya Kupası kuralını savunuyor
FIFA Başkanı, maddi çıkar peşinde olduğunu yalanladı
Infantino, maçların 22. ve 67. dakikalarında uygulanan yeni zorunlu üç dakikalık su molalarının reklam geliri elde etmek amacıyla tasarlandığına dair iddiaları şiddetle reddetti. Bazı haberlerde, ABD’de oynanan maçlar sırasında bazı televizyon reklam dilimlerinin 750.000 dolara satıldığı öne sürülmüş ve bu da taraftarların bu molaların ticari amaçlı bir karar olduğuna inanmasına yol açmıştı.
Ancak Infantino, The Guardian’a verdiği demeçte FIFA’nın bu molalardan herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı. Infantino şöyle konuştu: “Tüm reklam anlaşmaları çok önceden imzalandığı için FIFA’ya ek bir gelir sağlanmıyor. Dolayısıyla bu bizim için mali bir mesele değil. Bizim için bu tamamen sportif bir konudur.”
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Aşırı turnuva koşullarıyla başa çıkmak
Zorunlu molalar, maçın ritmini ve ivmesini bozduğunu düşünen oyuncuları ve antrenörleri hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen Infantino, molaların temel nedeninin fiziksel olarak zorlu bir turnuva sırasında oyuncuların refahı olduğunu savunuyor. Takvim, takımların 39 gün boyunca sekiz maça kadar oynamasını gerektiriyor ve bu da yorgunluğu ciddi bir endişe haline getiriyor.
Bu zorluklara değinen Infantino, şunları ekledi: "Ana neden sıcaklık, ancak şunu da anlamamız gerekiyor ki, 39 gün süren ve takımların bu 39 gün içinde potansiyel olarak sekiz maç oynayabileceği Dünya Kupası gibi bir turnuvada, dinlenmek için bir an ayırmak son derece önemlidir."
Tüm maçlarda spor adaletini sağlamak
Infantino, oyuncuların güvenliğinin ötesinde, bu molaların evrensel olarak uygulanmasının tüm turnuva boyunca adaleti garanti ettiğini savundu. Sadece olağanüstü sıcak geçen maçlarda teknik direktörlere taktiksel ayarlamalar yapma süresi tanınmasının, spor açısından bir dengesizliğe yol açacağını açıkladı.
Bu noktayı vurgulayan Infantino, “Bizim için daha da önemli olan, tüm takımların her maçta aynı koşullar altında oynamasını sağlamaktır. Bir antrenörün, sırf hava daha sıcak olduğu için taktiksel değişiklikler yaparak maçı etkileme fırsatına sahip olması, oysa sıcaklığın biraz daha düşük olduğu başka bir maçta aynı antrenörün bu fırsatı bulamaması durumunu kabul etmek çok zordur.” dedi.
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Su molaları Dünya Kupası’ndan sonra da devam edecek mi?
FIFA, bu turnuvanın geri kalanı için bu otomatik molalara kesin olarak bağlı kalmayı taahhüt etse de, gelecekteki turnuvalarda farklı bir yaklaşım benimsenebilir. UEFA, Euro 2028’de su molalarını zorunlu kılmak yerine, bunları gerçek sıcaklık değerlerine göre belirleyeceğini şimdiden doğruladı. FIFA’nın ileride benzer şekilde esnek bir düzenlemeyi benimsemesi gerekip gerekmeyeceği ise henüz belli değil.