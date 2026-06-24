Gianni Infantino, FIFA’nın su molalarından kâr elde ettiğini reddediyor; başkan ise tartışmalı Dünya Kupası kuralını savunuyor

Infantino, maçların 22. ve 67. dakikalarında uygulanan yeni zorunlu üç dakikalık su molalarının reklam geliri elde etmek amacıyla tasarlandığına dair iddiaları şiddetle reddetti. Bazı haberlerde, ABD’de oynanan maçlar sırasında bazı televizyon reklam dilimlerinin 750.000 dolara satıldığı öne sürülmüş ve bu da taraftarların bu molaların ticari amaçlı bir karar olduğuna inanmasına yol açmıştı.

Ancak Infantino, The Guardian’a verdiği demeçte FIFA’nın bu molalardan herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı. Infantino şöyle konuştu: “Tüm reklam anlaşmaları çok önceden imzalandığı için FIFA’ya ek bir gelir sağlanmıyor. Dolayısıyla bu bizim için mali bir mesele değil. Bizim için bu tamamen sportif bir konudur.”