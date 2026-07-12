Gianni Infantino, FIFA’nın Fas, Portekiz ve İspanya’da düzenlenecek 2030 Dünya Kupası öncesinde 64 takımlı Dünya Kupası genişletme planını “inceleyeceğini” doğruladı

Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 finalleri için 48 takımlı formata daha yeni geçiş yapmış olsa da, Infantino şimdiden bir sonraki hedefe yönelmiş durumda.

2030 Dünya Kupası'nın şu anki planına göre 48 takım yer alacak; Fas, Portekiz ve İspanya ana ev sahibi ülkeler olacak, Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise turnuvanın yüzüncü yılını kutlamak amacıyla açılış maçlarına ev sahipliği yapacak. Ancak Güney Amerika liderlerinden gelen resmi bir teklif, FIFA'yı turnuvanın ölçeğini yeniden gözden geçirmeye sevk etti.

Infantino, İsviçreli medya kuruluşu Bluewin’e verdiği röportajda, “(64 takımlı bir turnuva) kesinlikle bu Dünya Kupası’nın ardından ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu” dedi. FIFA Başkanı, turnuvanın “sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için” olduğunu belirterek, yarışmanın sadece geleneksel güçlerden ibaret olmaması gerektiği konusunda ısrar etti.