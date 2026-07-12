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Gianni Infantino, FIFA’nın Fas, Portekiz ve İspanya’da düzenlenecek 2030 Dünya Kupası öncesinde 64 takımlı Dünya Kupası genişletme planını “inceleyeceğini” doğruladı
Infantino, küresel kapsayıcılığı savunuyor
Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 finalleri için 48 takımlı formata daha yeni geçiş yapmış olsa da, Infantino şimdiden bir sonraki hedefe yönelmiş durumda.
2030 Dünya Kupası'nın şu anki planına göre 48 takım yer alacak; Fas, Portekiz ve İspanya ana ev sahibi ülkeler olacak, Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise turnuvanın yüzüncü yılını kutlamak amacıyla açılış maçlarına ev sahipliği yapacak. Ancak Güney Amerika liderlerinden gelen resmi bir teklif, FIFA'yı turnuvanın ölçeğini yeniden gözden geçirmeye sevk etti.
Infantino, İsviçreli medya kuruluşu Bluewin’e verdiği röportajda, “(64 takımlı bir turnuva) kesinlikle bu Dünya Kupası’nın ardından ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu” dedi. FIFA Başkanı, turnuvanın “sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için” olduğunu belirterek, yarışmanın sadece geleneksel güçlerden ibaret olmaması gerektiği konusunda ısrar etti.
- Getty Images Sport
Küçük ulusların hayali
Infantino’nun argümanının merkezinde, daha büyük bir turnuvanın gelişmekte olan futbol ülkelerine bu spora yatırım yapmaları için gerekli motivasyonu sağladığına dair inanç yer almaktadır.
“Her ülkenin Dünya Kupası’na katılma hayali kurmasına izin verilmelidir. Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünya çapında giderek daha da yükseldiğini görebilirsiniz,” diye ekledi Infantino.
Infantino, daha küçük federasyonlar için teşvik yapısını daha ayrıntılı olarak açıkladı ve şunları söyledi: “Küçük ülkelere Dünya Kupası’na katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etmeleri için gerekli motivasyonları olmaz.”
2026 Dünya Kupası’nı bu konseptin kanıtı olarak gösteren Infantino, takım sayısının 48’e çıkarılmasını “yüzde 100 bir başarı” olarak nitelendirdi ve sıralamada alt sıralarda yer alan takımların performansının bu genişlemeyi haklı çıkardığını belirtti.
Güney Amerika’nın etkisi ve ev sahipliği lojistiği
64 takımlı teklif, Uruguaylı yetkili Ignacio Alonso’nun attığı adım ve ardından CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez’in desteğiyle önemli bir ivme kazandı. Dominguez, 2030 turnuvasının daha büyük ölçekli olmasını istediğini açıkça dile getirmiş, bunu “hayali” olarak nitelendirmiş ve böyle bir genişlemenin “dünyayı bir kez olsun birleştireceğini” iddia etmişti. Mevcut 48 takımlı plana göre, üç Güney Amerika ülkesinin her birinin sadece birer maç düzenlemesi öngörülüyor; ancak 64 takımlı bir düzenlemede bu ülkeler, grupların tamamına ev sahipliği yapabilir.
Bu lojistik değişiklik, FIFA’nın dönüşüm politikası nedeniyle turnuvaya tekrar ev sahipliği yapmak için uzun bir süre beklemek zorunda olan Güney Amerika için özellikle önemli olacaktır. 2030 turnuvası bu kıtada düzenleneceği için, Güney Amerika ülkeleri 2042 yılına kadar ana ev sahipliği rolü için aday olamayacaktır.
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Eleştiriler ve ‘kaba’ futbol tehdidi
FIFA genel merkezinden gelen iyimserliğe rağmen, 64 takımlı bir Dünya Kupası fikri birçok üst düzey isimden sert bir dirençle karşılandı. Eleştirenler, daha fazla takımın eklenmesinin eleme sürecinin değerini düşürdüğünü ve finallerin kalitesini azalttığını savunuyor. Gana milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, değerlendirmelerinde özellikle açık sözlüydü ve son genişlemenin turnuvayı “kaba ve sıradan” bir şeye dönüştürdüğünü öne sürdü.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de endişelerini dile getirdi. Ceferin, uluslararası futbolun prestijini zedeleyeceğinden korkarak 64 takımlı öneriyi “kötü bir fikir” olarak nitelendirdi.
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