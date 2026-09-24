Bu organizasyon, yerel düzenleyiciler açısından önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor; zira Cidde, tarihinde ilk kez Arabian Gulf Cup'a ev sahipliği yapıyor. Turnuvada Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen dahil sekiz ülke yer alıyor.

Infantino, Gulf Football Federation Başkanı Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani ile Saudi Arabian Football Federation yöneticileri dahil olmak üzere önde gelen yerel isimlere teşekkürlerini iletti. Ayrıca, önerilen FIFA reformlarına ilişkin olumlu geri bildirimlerin dünyanın dört bir yanından gelmeye başladığını ekledi.

Infantino, "27. Arabian Gulf Cup'ın açılış maçlarından birini izlemekten büyük mutluluk duydum. Özellikle de bu büyük turnuvanın ilk kez Cidde'de düzenleniyor olması beni ayrıca sevindirdi" dedi.

"Teşekkürlerimi, Ekselansları Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani'nin liderliğindeki Gulf Football Federation'a, ev sahiplerimiz Saudi Arabian Football Federation'a ve Başkan Bader bin Sulaiman Al-Reztiza'ya, Makkah Bölgesi Vali Yardımcısı Prens Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud'a, Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki Al-Faisal'a ve FIFA Konsey Üyesi Yasser Al Misehal'e sunuyorum. Ayrıca, bölge genelinde ve ötesinde bulunan büyük taraftarları için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklarından emin olduğum yarışmacı sekiz takıma da en iyi dileklerimi iletiyorum."