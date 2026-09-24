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US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP
Yosua Arya
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Gianni Infantino, FIFA başkanının Suudi Arabistan'da Arap Körfez Kupası'na katıldığı sırada 'saygı kültürü' talep ettiğini söyledi

Dünya Kupası
Gulf Cup

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Cidde'de 27. Arabian Gulf Cup'ın başlamasının ardından saygı ve diyalog kültürü çağrısında bulundu. Futbolun patronu, bölgesel turnuva başlarken ev sahibi ülkeyi överken FIFA'da önerilen reformlara da değindi.

  • Arabian Gulf Cup Cidde'de başlıyor

    Infantino, Cidde'de 27. Arap Körfez Kupası'nın başlamasının ardından saygı ve açık diyalog kültürü çağrısında bulundu. Bölgesel turnuva, çarşamba günü Suudi Arabistan Ulusal Günü kutlamalarıyla birlikte başladı.

    Ev sahibi Suudi Arabistan, günün geç saatlerde oynanan maçında Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda Kuveyt'i 1-0 mağlup etti. Günün daha erken saatlerinde ise Irak ile Umman, Prens Abdullah Al-Faysal Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçta turnuvanın açılışını 1-1 beraberlikle yaptı.

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  • Infantino açık diyalog kültürü talep ediyor

    Açılış maçlarını takip eden Infantino, dünya futbolundaki yönetim tartışmalarına ilişkin vizyonunu sosyal medyada paylaştı. FIFA Konseyi'ne yapısal reformlar öneren bir mektup gönderildiğini vurgulayan Infantino, bunun FIFA'nın 211 üye federasyonunun tamamı arasında yapıcı iş birliği gerektirdiğinin altını çizdi.

    Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bir diyalog, birbirimizi dinleme ve birbirimize saygı gösterme kültürü olmalı" ifadelerini kullandı. "Bu, olumlu manşetler üretmekle ilgili değil, oyun için doğru olanı yapmakla ilgili. Bunu yapma konusunda hiç olmadığım kadar kararlı ve adanmış durumdayım. FIFA her zaman sürecin içinde. Ben de her zaman sürecin içindeyim ve futbolu herkesin, her yerde faydasına olacak şekilde büyütmeye nasıl devam edebileceğimizi duymak istiyorum."



  • Tarihi önem taşıyan turnuvada ilk Cidde maçları oynanıyor

    Bu organizasyon, yerel düzenleyiciler açısından önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor; zira Cidde, tarihinde ilk kez Arabian Gulf Cup'a ev sahipliği yapıyor. Turnuvada Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen dahil sekiz ülke yer alıyor.

    Infantino, Gulf Football Federation Başkanı Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani ile Saudi Arabian Football Federation yöneticileri dahil olmak üzere önde gelen yerel isimlere teşekkürlerini iletti. Ayrıca, önerilen FIFA reformlarına ilişkin olumlu geri bildirimlerin dünyanın dört bir yanından gelmeye başladığını ekledi.

    Infantino, "27. Arabian Gulf Cup'ın açılış maçlarından birini izlemekten büyük mutluluk duydum. Özellikle de bu büyük turnuvanın ilk kez Cidde'de düzenleniyor olması beni ayrıca sevindirdi" dedi.

    "Teşekkürlerimi, Ekselansları Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani'nin liderliğindeki Gulf Football Federation'a, ev sahiplerimiz Saudi Arabian Football Federation'a ve Başkan Bader bin Sulaiman Al-Reztiza'ya, Makkah Bölgesi Vali Yardımcısı Prens Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud'a, Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki Al-Faisal'a ve FIFA Konsey Üyesi Yasser Al Misehal'e sunuyorum. Ayrıca, bölge genelinde ve ötesinde bulunan büyük taraftarları için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklarından emin olduğum yarışmacı sekiz takıma da en iyi dileklerimi iletiyorum."

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  • 잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images

    FIFA Konseyi reform planlarını görüşecek

    Yönetişim önerilerine ilişkin kritik görüşmeler, FIFA Konseyi gelecek ay toplandığında devam edecek. Futbol yöneticileri, tüm kıtalardaki üye federasyonlardan toplanan geri bildirimleri ve görüşleri değerlendirmek için bir araya gelecek.

    Bu arada, 27. Arabian Gulf Cup'taki mücadele Cidde'de devam edecek ve turnuvaya katılan sekiz takım, tutkulu taraftarlarının önünde başarı için sahaya çıkacak.