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Gianni Infantino, Dünya Kupası satış skandalı ortasında FIFA başkanlığını kurtarmak için çaresizce Trump yönetimine başvuruyor
Rubio ile kritik diplomatik görüşmeler planlandı
Infantino'nun, dünya futbolunun başındaki görevini korumak için yüksek riskli bir girişim kapsamında Trump yönetimiyle temasa geçtiği bildiriliyor. Duruma yakın kaynaklar, New York Post'a, Dünya Kupası'nın ticari varlıklarını özelleştirmeye yönelik feci girişimin ardından istifa etmesi yönündeki baskı artarken, Infantino'nun pazartesi sabahı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile özel görüşmeler planladığını doğruladı.
Bu hamle, Infantino'nun spor dünyasında giderek daha fazla yalnızlaştığını hissettiği bir dönemde geldi; özellikle de Başkan Donald Trump ile yakın ilişkisinin belirgin şekilde soğuduğu görülürken. 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD Başkanı ile bir bağ kurma çabalarına rağmen, kulis bilgilerine göre başkomutan şu anda onun telefonlarına çıkmak istemiyor. İkinci bir kaynak ise FIFA başkanının, son dönemdeki olumsuz medya haberleri dalgası nedeniyle kendisini “yalnızlaşmış” hissettiğini ve kendisine kamuoyu önünde destek verecek “öne çıkan müttefikler aradığını” belirtti.
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Başarısız olan 20 milyar dolarlık Kushner anlaşması
Bu eşi benzeri görülmemiş krizin fitilini ateşleyen gelişme, FIFA Forward Enterprise olarak bilinen bir bağlı şirket kurmaya yönelik gizli planın ortaya çıkması oldu. Bu yapı, sporun en prestijli turnuvasının ticari haklarını yönetecekti ve Josh Kushner'ın Thrive Capital'inin yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında yüzde 20'lik hisse alması öngörülüyordu. Anlaşmanın toplam değerlemesi 20 milyar dolar olarak tahmin edildi, ancak teklif ulusal federasyonlar arasında anında ve geniş çaplı öfkeye yol açtı. Birçok futbol yöneticisi, gelişmelerden haberdar edilmediklerini ve olası satıştan ancak medya haberleri üzerinden bilgi sahibi olduklarını söyledi.
FIFA içindeki gerilim kaynama noktasına ulaşmış durumda; üst düzey FIFA yetkilileri ihanete uğramışlık hissini dile getiriyor. FIFA'nın operasyon direktörü Kevin Lamour, müzakerelerin çökmesinin ardından hayal kırıklığını kamuoyu önünde ifade etti. Lamour, cuma günü Associated Press'e yaptığı açıklamada, Infantino'nun eylemleri nedeniyle kendisini “aldatılmış” hissettiğini söyledi ve özel sermaye şirketini içeren gizli görüşmelerden tamamen habersiz olduğunu açıkça belirtti. İddialara göre bu iç bölünme, “Project Kill The Monster” olarak adlandırılan bir hareketin oluşmasına yol açtı; bu girişim, FIFA yöneticileri tarafından özellikle Infantino'yu başkanlıktan uzaklaştırmayı hedefliyor.
UEFA öncülüğünde boykot ve Avrupa isyanı
Infantino’nun otoritesine en büyük darbe, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA’dan geldi. 30 Temmuz’da UEFA üyeleri, 2030 erkekler Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA’nın organize ettiği tüm turnuvaları boykot etme yönünde oybirliğiyle karar aldı. Eşi benzeri görülmemiş bu karar, önerilen 20 milyar dolarlık anlaşmaya doğrudan bir yanıttı ve FIFA için lojistik ve siyasi bir kâbus yarattı. 2030 turnuvasına İspanya, Portekiz ve Fas’ın ev sahipliği yapması planlanıyor; bu da boykotun, iki ev sahibi ülkenin kendi turnuvalarına katılmayı reddettiği tuhaf bir senaryoya yol açabileceği anlamına geliyor.
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Blatter'inkine neredeyse benzer bir durum
Çember daralırken, Infantino'nun ABD'li siyasi figürlere bel bağlaması içinde bulunduğu durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Rubio ile yapması planlanan görüşme, birçok kişi tarafından futbol dünyasının dışında güçlü bir koruyucu bulmaya yönelik son çare bir girişim olarak görülüyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı ve FIFA, bu görüşmelerin niteliğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Sepp Blatter'ın dönemini sona erdiren yolsuzluk skandallarının ardından FIFA'nın başına geçen İsviçre-İtalyan yönetici, şimdi kariyeri açısından benzer ölçüde varoluşsal bir tehditle karşı karşıya bulunuyor.
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