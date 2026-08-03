Bu eşi benzeri görülmemiş krizin fitilini ateşleyen gelişme, FIFA Forward Enterprise olarak bilinen bir bağlı şirket kurmaya yönelik gizli planın ortaya çıkması oldu. Bu yapı, sporun en prestijli turnuvasının ticari haklarını yönetecekti ve Josh Kushner'ın Thrive Capital'inin yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında yüzde 20'lik hisse alması öngörülüyordu. Anlaşmanın toplam değerlemesi 20 milyar dolar olarak tahmin edildi, ancak teklif ulusal federasyonlar arasında anında ve geniş çaplı öfkeye yol açtı. Birçok futbol yöneticisi, gelişmelerden haberdar edilmediklerini ve olası satıştan ancak medya haberleri üzerinden bilgi sahibi olduklarını söyledi.

FIFA içindeki gerilim kaynama noktasına ulaşmış durumda; üst düzey FIFA yetkilileri ihanete uğramışlık hissini dile getiriyor. FIFA'nın operasyon direktörü Kevin Lamour, müzakerelerin çökmesinin ardından hayal kırıklığını kamuoyu önünde ifade etti. Lamour, cuma günü Associated Press'e yaptığı açıklamada, Infantino'nun eylemleri nedeniyle kendisini “aldatılmış” hissettiğini söyledi ve özel sermaye şirketini içeren gizli görüşmelerden tamamen habersiz olduğunu açıkça belirtti. İddialara göre bu iç bölünme, “Project Kill The Monster” olarak adlandırılan bir hareketin oluşmasına yol açtı; bu girişim, FIFA yöneticileri tarafından özellikle Infantino'yu başkanlıktan uzaklaştırmayı hedefliyor.