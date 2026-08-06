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Gianni Infantino, Dünya Kupası satış planı için yalvarırcasına özür diledi ancak kriz görüşmelerinin ardından FIFA başkanı olarak kaldı
Infantino, Fas'taki kriz toplantısından sağ çıktı
Fas'ta düzenlenen acil FIFA kriz toplantısının ardından Infantino, Dünya Kupası'nın bazı bölümlerini özelleştirmeye yönelik başarısız girişimi sırasında yapılan "hatalar" için resmen özür diledi. İsviçreli yönetici, tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi konusunda küçük düşürücü bir geri adım atmak zorunda kalsa da, zirvedeki üst düzey yetkililerin başkanlığına tam desteklerini yeniden teyit etmesiyle liderliğine yönelik büyük bir tehdidi atlatmayı başardı.
Infantino'nun geri adımı, turnuvadaki hisseleri özel yatırımcılara satma planının futbolun küresel yönetim organı içinde adeta bir iç savaş başlatmasının ardından geldi. Kurum içindeki gerilim, Avrupa'nın ağır toplarından gelen birleşik bir isyanla doruğa ulaştı; UEFA, ticari teklifin onaylanması halinde FIFA organizasyonlarını tamamen boykot etmekle tehdit etmişti.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası “hataları” için özür yayımlandı
Çarşamba akşamı yayımlanan ortak açıklamada Infantino ve genel sekreter Mattias Grafstrom, sürecin kusurlu olduğunu kabul etti. Mektupta, "FFE'nin önerilen kuruluşu sürecinde hatalar yapıldığını kabul ediyoruz" denildi. "FIFA Konseyi ile FIFA Üye Federasyonlarının süreçten dışlanmış hissetmesi kesinlikle amaçlanmıyordu ve süreç farklı şekilde ele alınmalıydı.
"Teklif medyaya sızdırıldıktan sonra da hatalar yapıldığını kabul ediyoruz. Bu hatalar için içtenlikle özür diliyoruz ve bunun bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atacağımıza söz veriyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak gerekli bir inceleme yürüteceğiz ve bir sonraki planlı toplantısında FIFA Konseyi'ne bir rapor sunulacak."
Ağır eleştirilere rağmen iç destek
Grafstrom daha önce personele gönderdiği özel e-postalarda teklifi "üzücü ve kınanması gereken" olarak nitelendirmiş olsa da, toplantının resmî bildirisi yeniden sağlanan dayanışma tablosu çizdi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Hiçbir şüpheye yer vermemek adına, toplantıya katılan FIFA Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu, FIFA'ya üye 211 federasyon tarafından seçilen tek resmî kişi olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tam desteklerini bir kez daha teyit etmektedir
"Toplantıda, bu vizyonun hayata geçirilmesini destekleyen FIFA Başkanı, FIFA Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu arasındaki süreçlerin, iletişimin ve etkileşimlerin etkinlik ve verimlilik açısından sürekli olarak geliştirilebileceği ve geliştirilmesi gerektiği görüşülmüş ve kararlaştırılmıştır.
"Bugünkü toplantının sonuçlarının FIFA'nın yönetimini güçlendireceğine, kuruma olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağına ve dünya genelinde oyunu geliştirme misyonumuzu sürdürürken bizi önümüzdeki büyük etkinliklere ve zorluklara birlik ve şeffaflık içinde hazırlayacağına tamamen inanıyoruz."
Rabat'taki görüşmeler sırasında konumunu güçlendirmek için, haberlere göre FIFA başkanı gelecekteki turnuvaları da içeren siyasi manevralara başvurdu. Infantino'nun, hayati önem taşıyan kamuoyu desteği karşılığında Fas'a 2030 Dünya Kupası finalini teklif ettiği iddia edildi.
Efsaneler istifa talep ediyor
FIFA merkezindeki birlik görüntüsüne rağmen, futbol dünyası Infantino'nun özrü konusunda ikna olmuş değil. UEFA'da danışman olarak görev yapan Real Madrid ve Portekiz efsanesi Luis Figo, başkanın tutumuna sert bir saldırı başlattı. Figo, "FIFA'daki sorunlar hakkında 10.000 kelime yazabilirim. Ama çözüm için sadece üç kelime yeter: Infantino gitmeli" dedi. Baskı altındaki başkanın bu tavsiyeye uyup uymayacağını ise zaman gösterecek.
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