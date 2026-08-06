Grafstrom daha önce personele gönderdiği özel e-postalarda teklifi "üzücü ve kınanması gereken" olarak nitelendirmiş olsa da, toplantının resmî bildirisi yeniden sağlanan dayanışma tablosu çizdi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Hiçbir şüpheye yer vermemek adına, toplantıya katılan FIFA Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu, FIFA'ya üye 211 federasyon tarafından seçilen tek resmî kişi olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tam desteklerini bir kez daha teyit etmektedir

"Toplantıda, bu vizyonun hayata geçirilmesini destekleyen FIFA Başkanı, FIFA Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu arasındaki süreçlerin, iletişimin ve etkileşimlerin etkinlik ve verimlilik açısından sürekli olarak geliştirilebileceği ve geliştirilmesi gerektiği görüşülmüş ve kararlaştırılmıştır.

"Bugünkü toplantının sonuçlarının FIFA'nın yönetimini güçlendireceğine, kuruma olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağına ve dünya genelinde oyunu geliştirme misyonumuzu sürdürürken bizi önümüzdeki büyük etkinliklere ve zorluklara birlik ve şeffaflık içinde hazırlayacağına tamamen inanıyoruz."

Rabat'taki görüşmeler sırasında konumunu güçlendirmek için, haberlere göre FIFA başkanı gelecekteki turnuvaları da içeren siyasi manevralara başvurdu. Infantino'nun, hayati önem taşıyan kamuoyu desteği karşılığında Fas'a 2030 Dünya Kupası finalini teklif ettiği iddia edildi.







