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Gianni Infantino büyük bir destek aldı! UEFA, birleştirici bir aday bulmak için yarışırken FIFA'daki potansiyel rakibi Victor Montagliani adaylığını dışladı
Montagliani, Concacaf'taki geleceğine bağlılığını teyit etti
Küresel futbol yönetimindeki siyasi tabloyu netleştiren bir adımda, Montagliani'nin gelecek yıl konfederasyon başkanlığı için yeniden seçime gireceğini çalışanlarına ve Concacaf'ın 41 üye federasyonunun büyük çoğunluğuna bildirdiği, The Guardian tarafından aktarıldı.
61 yaşındaki Kanadalı iş insanı, özellikle Avrupa genelinde olmak üzere futbol içindeki çeşitli gruplar tarafından Infantino'ya karşı güçlü bir alternatif olarak görülüyordu. Ancak Montagliani, yakın zamanda çalışanlarla düzenlenen bir toplantıda, FIFA düzeyinde süren yönetişim krizlerine rağmen Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesindeki çalışmalarını sürdürme isteğini dile getirdi.
- Getty Images Sport
Montagliani, FIFA yarışına girmek yerine Concacaf'ı seçti
Kararın zamanlaması kritik önem taşıyor; çünkü Concacaf seçiminin gelecek yılın ilk çeyreğinde, Fas'ın Rabat kentinde 18 Mart'ta yapılacak FIFA başkanlık oylamasından hemen önce gerçekleştirilmesi planlanıyor. Montagliani, mevcut görevine bağlı kalarak UEFA üyelerinin statükoya meydan okuyacak birleştirici bir figür aradığı bir dönemde kendisini yönetim kurulunun dışında bırakmış oldu.
Montagliani, eski başkan Jeffrey Webb'in tutuklanmasına yol açan büyük bir yolsuzluk skandalının ardından şeffaflık vaadiyle on yıl önce göreve gelmişti. O tarihten bu yana, FBI öncülüğünde yürütülen rüşvet ve haraç soruşturmasının merkez üssü olan bir konfederasyonda istikrarı sağladığı için kendisine paye veriliyor.
Concacaf bünyesinde kalma kararı, FIFA'nın en üst koltuğu için verilecek dalgalı mücadele yerine bölgesel istikrara yönelik stratejik bir tercihe işaret ediyor. The Guardian'ın haberine göre Montagliani, birçok kişinin elde etmek için son derece uygun bir konumda olduğuna inandığı bir terfiyi kovalamaktan ziyade, kendi bölgesindeki üyelere hizmet etmeye odaklanmayı sürdürüyor. Bu gelişme, 2016'dan bu yana dünya futbolunun yönetim organının başındaki görevini sürdüren Infantino'nun görev süresini uzatmaya hazırlanırken karşısında daha az sayıda yüksek profilli engel kalması anlamına geliyor.
Ceferin, UEFA üzerindeki hakimiyetini güçlendiriyor
Kuzey Amerika’daki gelişmelere paralel olarak, Aleksander Ceferin de Avrupa futbolu içindeki konumunu sağlamlaştırdı. UEFA’nın 55 üye federasyonunun Berlin’deki toplantısında Sloven yönetici, UEFA başkanlığı için dördüncü dönemine aday olma niyetini doğruladı. Bu, Şubat 2024’te bir daha aday olmayacağı konusunda ısrar ettiği önceki kamuoyu önündeki tutumuna kıyasla önemli bir U dönüşüne işaret ediyor.
Ceferin’in kendisinin de Infantino’ya meydan okumaya yönelebileceğine dair bazı spekülasyonlar olsa da, UEFA’ya bağlılığı bu ihtimali fiilen ortadan kaldırıyor. Bunun yerine Sloven lider artık oyunun etrafında birleşebileceği bir aday bulmaya odaklanmış durumda. Ramon Vega ise FIFA başkanlığına aday olmayı planladığını söylüyor, ancak eski Tottenham savunmacısını beş farklı federasyondan gerekli resmî desteği alma konusunda zorlu bir süreç bekliyor.
- AFP
FIFA'da kurumsal reform çağrısı
Başkanlık yarışında aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen hem Montagliani'nin hem de Ceferin'in, FIFA başkanlığının yetkilerini sınırlamayı amaçlayan bir reform gündemi üzerinde yakın iş birliği yapması bekleniyor. Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Salman bin Ibrahim al-Khalifa ile birlikte, FIFA Forward Enterprise (FFE) planının bağımsız bir incelemeden geçirilmesi için bastırıyorlar.
Üçlü, karar alma süreçlerinde FIFA Konseyi'nin rolünü resmileştirecek ve mevcut yönetim tarafından dışlandığını düşünen çeşitli futbol paydaşlarına daha fazla söz hakkı verecek daha kapsamlı yönetişim değişiklikleri talep etme konusunda da açık sözlü oldu.
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