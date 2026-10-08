Kararın zamanlaması kritik önem taşıyor; çünkü Concacaf seçiminin gelecek yılın ilk çeyreğinde, Fas'ın Rabat kentinde 18 Mart'ta yapılacak FIFA başkanlık oylamasından hemen önce gerçekleştirilmesi planlanıyor. Montagliani, mevcut görevine bağlı kalarak UEFA üyelerinin statükoya meydan okuyacak birleştirici bir figür aradığı bir dönemde kendisini yönetim kurulunun dışında bırakmış oldu.

Montagliani, eski başkan Jeffrey Webb'in tutuklanmasına yol açan büyük bir yolsuzluk skandalının ardından şeffaflık vaadiyle on yıl önce göreve gelmişti. O tarihten bu yana, FBI öncülüğünde yürütülen rüşvet ve haraç soruşturmasının merkez üssü olan bir konfederasyonda istikrarı sağladığı için kendisine paye veriliyor.

Concacaf bünyesinde kalma kararı, FIFA'nın en üst koltuğu için verilecek dalgalı mücadele yerine bölgesel istikrara yönelik stratejik bir tercihe işaret ediyor. The Guardian'ın haberine göre Montagliani, birçok kişinin elde etmek için son derece uygun bir konumda olduğuna inandığı bir terfiyi kovalamaktan ziyade, kendi bölgesindeki üyelere hizmet etmeye odaklanmayı sürdürüyor. Bu gelişme, 2016'dan bu yana dünya futbolunun yönetim organının başındaki görevini sürdüren Infantino'nun görev süresini uzatmaya hazırlanırken karşısında daha az sayıda yüksek profilli engel kalması anlamına geliyor.