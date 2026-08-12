Gianni Infantino, başarısız satış planının ardından FIFA başkanlığını kurtarmak için Dünya Kupası'nda bir radikal değişikliği daha değerlendiriyor

Başkanlığı tehlikedeyken, habere göre Infantino siyasi desteği yeniden kazanmak için gözünü 2030 turnuvasına çevirmiş durumda. Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarma yönündeki iddialı teklif ilk olarak Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL tarafından ortaya atıldı. Infantino artık tüm ağırlığını onların planının arkasına koymaya hazır. Turnuvanın büyük çaplı şekilde genişletilmesini savunarak daha fazla ülkeye küresel sahnede kazançlı bir yer açmayı, böylece de başkanlığını kurtarmak için gereken oyları toplamak adına daha geniş bir ülke koalisyonunun desteğini stratejik olarak güvence altına almayı umuyor.

Bu hamle, turnuvanın Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 edisyonu için zaten 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasına rağmen geliyor. Habere göre Infantino kısa süre önce, 64 takımlı modelle ilgili görüşmelerin yapıldığı Kolombiya'da Başkan Abelardo de la Espriella'nın göreve başlama törenine katılmak için seyahat etti. Bu formatın 2030 Dünya Kupası için kabul ettirilmesi, şu anda ağırlıklı olarak İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliğinde, ilave maçların ise Arjantin, Uruguay ve Paraguay'a dağıtıldığı, zaten lojistik açıdan karmaşık olan organizasyon üzerinde büyük bir yük yaratacaktır.