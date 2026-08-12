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Gianni Infantino, başarısız satış planının ardından FIFA başkanlığını kurtarmak için Dünya Kupası'nda bir radikal değişikliği daha değerlendiriyor
Baskı altındaki FIFA başkanının üzerindeki baskı artıyor
The Times'ın haberine göre FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı şaşırtıcı bir şekilde 64 takıma çıkarma hamlesini değerlendirirken liderliğinde belirleyici bir anla karşı karşıya. Bu olası değişim, ticari hakların özel yatırımcılara satılmasına yönelik başarısız planın yarattığı krizin ardından Infantino'nun pozisyonunun yoğun biçimde sorgulandığı bir dönemde gündeme geliyor.
UEFA, CONCACAF ve AFC'nin yönetimi “aldatma yoluyla güven ihlali” ile suçlayan sert ortak açıklamasını yayımlamasıyla durum kaynama noktasına ulaştı.
- Getty Images
Oyları güvence altına almak için yeni genişleme planları
Başkanlığı tehlikedeyken, habere göre Infantino siyasi desteği yeniden kazanmak için gözünü 2030 turnuvasına çevirmiş durumda. Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarma yönündeki iddialı teklif ilk olarak Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL tarafından ortaya atıldı. Infantino artık tüm ağırlığını onların planının arkasına koymaya hazır. Turnuvanın büyük çaplı şekilde genişletilmesini savunarak daha fazla ülkeye küresel sahnede kazançlı bir yer açmayı, böylece de başkanlığını kurtarmak için gereken oyları toplamak adına daha geniş bir ülke koalisyonunun desteğini stratejik olarak güvence altına almayı umuyor.
Bu hamle, turnuvanın Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 edisyonu için zaten 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasına rağmen geliyor. Habere göre Infantino kısa süre önce, 64 takımlı modelle ilgili görüşmelerin yapıldığı Kolombiya'da Başkan Abelardo de la Espriella'nın göreve başlama törenine katılmak için seyahat etti. Bu formatın 2030 Dünya Kupası için kabul ettirilmesi, şu anda ağırlıklı olarak İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliğinde, ilave maçların ise Arjantin, Uruguay ve Paraguay'a dağıtıldığı, zaten lojistik açıdan karmaşık olan organizasyon üzerinde büyük bir yük yaratacaktır.
Trump kamuoyu önünde destek verdi
Futbol dünyası ikiye bölünmüş durumda kalmayı sürdürürken, Infantino ABD Başkanı Donald Trump'ta yüksek profilli bir müttefik buldu. İsviçreli yetkiliyi savunmak için sosyal medyaya başvuran Trump, yönetim organının son dönemdeki mali başarılarının doğrudan Infantino'nun yönetiminin sonucu olduğunu savundu. Trump, FIFA'nın 'korkunç bir hata yapmış olacağını' ve böylesine kritik bir dönemde mevcut başkanı değiştirmeye yönelmesi halinde bunun gerçekleşeceğini öne sürdü.
- AFP
Ayrılıkçı turnuvaların tehdidi kapıda
FIFA içindeki gerilim öyle bir noktaya ulaştı ki, ayrılıkçı turnuvalar seçeneğinin masaya yatırıldığı bildiriliyor. UEFA ise özellikle yüksek sesle itiraz eden taraf oldu; daha önce, yönetim ve ticari şeffaflık konusundaki endişeleri giderilmezse FIFA organizasyonlarını tamamen boykot etmekle tehdit etmişti.
Infantino, son dönemdeki tekliflerin ele alınış biçimi nedeniyle özür diledi, ancak bu adım birçok kişi için çok geç atılmış görünüyor. Mevcut görev süresi 2027'ye kadar devam eden ve 2031'e kadar görevde kalmayı hedefleyen FIFA Başkanı, geri adım atmıyor.
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