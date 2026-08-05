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Gianni Infantino, Arsene Wenger'in Dünya Kupası satış planına karşı isyana katılması üzerine Fas'ta FIFA kriz toplantısı çağrısı yaptı
İç isyan ve Wenger'in müdahalesi
The Times'a göre baskı altındaki FIFA Başkanı, dünya futbolunun yönetim organı üzerindeki hakimiyetini korumak için telaşlı bir girişimle üst düzey personeli Fas'ın başkenti Rabat'a çağırdı. Bu hamle, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in safları bozup kurumun stratejik yönünü kınadığı çarpıcı kamuoyu çıkışının ardından geldi.
Wenger, yönetimi sert şekilde eleştirdiği açıklamasında, "FIFA'daki son olaylarla ilgili benim tarafımdan bazı şeylerin netleştirilmesi gerekiyor. Bu stratejik planda yer almadım ve projeden ilk kez medya haberleri aracılığıyla haberdar oldum" dedi. "Projeyi geri çekme kararı kesinlikle gerekliydi ve tartışmaya kapalıydı, çünkü ben oyunumuzun hizmetinde kararlılık, şeffaflık ve dürüstlükle çalışan bağımsız bir FIFA'ya yürekten inanıyorum."
- AFP
Şantaj iddiaları ve mali baskı
Infantino, Rabat'ta gücünü pekiştirmeye çalışırken aynı zamanda Orta Doğu'dan gelen çarpıcı suçlamalarla da uğraşıyor. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Hussein, sansasyonel bir şekilde FIFA başkanını siyasi destekleri güvence altına almak için şantaj kullanmakla suçladı.
Duruma ilişkin ayrıntılı bir açıklamada bulunan Hussein, şunları söyledi: "Aylar boyunca FIFA bize yardım etmeyi reddetti... ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak, Infantino'yu desteklemem halinde bunun federasyonumuza yardım edilmesi açısından çok işe yarayacağı iletilene kadar. Ürdün'de etik değerleri korumakla gurur duyuyoruz. Daha önce onu desteklemedik ve şimdi de kesinlikle desteklemeyeceğiz. Ancak tüm bu durum şantaja varıyor ve buna boyun eğmeyi reddediyoruz."
Genel Sekreter, "kaos"u sert sözlerle eleştirdi
Infantino'nun ikinci adamı Genel Sekreter Mattias Grafstrom da, personele gönderilen sızdırılmış bir e-postada üzüntüsünü dile getirdi. Grafstrom, FIFA genel merkezindeki mevcut atmosferi, anlamanın bile zor olduğu bir "kaos" olarak nitelendirirken sözünü sakınmadı.
Grafstrom, kurum içi yazışmada şunları yazdı: "Hepimiz, anlaması ve kabullenmesi zor bir kaosun ortasına atıldık ancak Genel Sekreter olarak sizden, bizi her zaman birleştiren şeye odaklanmayı sürdürmenizi rica ediyorum: futbola hizmet etmek ve 211 üye federasyonumuza hizmet etmek.
"Neyse ki FFE projesinin kalıcı olarak terk edilmesiyle sona eren üzücü ve kınanması gereken olaylar silsilesi, bunlardan ne kadar rahatsızlık duysak da bu gerçeğin önüne geçmemeli.
"Şunu temin ederim ki, yönetimin üyeleri olarak sizler, şu anda yaşadığımız siyasi bağlamdan korunacak ve savunulacaksınız. Endişelenmenize gerek yok.
"Kişiler, istikrarsız anlar ve talihsiz olaylar gelir geçer. Kurum, misyonu ve dünya futboluna karşı sorumluluğu ise devam eder ve bu yüzden profesyonelliğimizi, perspektif duygumuzu ve soğukkanlılığımızı her zaman korumalıyız."
- (C)Getty Images
Ticari projenin çöküşü
Krizinin özü, Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA'nın en değerli varlıklarındaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik beceriksizce hazırlanmış bir plandan kaynaklanıyor. Üst düzey yöneticilerden oluşan bir grubun salı günü Infantino olmadan bir yönetim toplantısı yaptığı bildirilirken, toplantıda bulunan yetkililerin neredeyse tamamının bu plana karşı çıktığı ortaya çıktı. Başkan Fas'ta gözlerden uzak kalmayı sürdürürken, UEFA ve diğer konfederasyonlardan gelen baskı artmaya devam ediyor; bazıları onun derhal istifa etmesi çağrısında bulunuyor.
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