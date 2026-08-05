Infantino'nun ikinci adamı Genel Sekreter Mattias Grafstrom da, personele gönderilen sızdırılmış bir e-postada üzüntüsünü dile getirdi. Grafstrom, FIFA genel merkezindeki mevcut atmosferi, anlamanın bile zor olduğu bir "kaos" olarak nitelendirirken sözünü sakınmadı.

Grafstrom, kurum içi yazışmada şunları yazdı: "Hepimiz, anlaması ve kabullenmesi zor bir kaosun ortasına atıldık ancak Genel Sekreter olarak sizden, bizi her zaman birleştiren şeye odaklanmayı sürdürmenizi rica ediyorum: futbola hizmet etmek ve 211 üye federasyonumuza hizmet etmek.

"Neyse ki FFE projesinin kalıcı olarak terk edilmesiyle sona eren üzücü ve kınanması gereken olaylar silsilesi, bunlardan ne kadar rahatsızlık duysak da bu gerçeğin önüne geçmemeli.

"Şunu temin ederim ki, yönetimin üyeleri olarak sizler, şu anda yaşadığımız siyasi bağlamdan korunacak ve savunulacaksınız. Endişelenmenize gerek yok.

"Kişiler, istikrarsız anlar ve talihsiz olaylar gelir geçer. Kurum, misyonu ve dünya futboluna karşı sorumluluğu ise devam eder ve bu yüzden profesyonelliğimizi, perspektif duygumuzu ve soğukkanlılığımızı her zaman korumalıyız."



