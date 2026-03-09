Gianni Infantino, ABD ve İsrail'in İran ile olan çatışmasıyla ilgili endişelerin artmasına rağmen, stadyumların dolup taşacağı bir Dünya Kupası'nın "tam bir şenlik" olacağını vaat ediyor

48 takımın katıldığı bu dev turnuvayı bozabilecek uluslararası çatışmaların çok gerçek bir tehdidi olmasına rağmen, Infantino neredeyse tamamen etkinliğin ticari boyutuna odaklanmayı tercih etti. FIFA başkanı, katılımcı ülkelerin dile getirdiği artan güvenlik ve lojistik endişelerini tamamen görmezden geldi. Bunun yerine, mutlak mükemmellik tablosu çizdi. "Dünya Kupası fantastik, olağanüstü olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da eşi görülmemiş bir heyecan var" dedi.

"Dört hafta içinde 500 milyondan fazla bilet talebi aldık. Bu inanılmaz bir şey. Neredeyse yedi milyon biletimiz var, ancak 500 milyon, FIFA veya başka herhangi bir kurumun tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir rakam.

104 maçın 77'sinde bir milyondan fazla bilet talebi var, geri kalan maçlarda da bu rakam civarında. Turnuvanın ilerleyen günleri ve final günleri için bazı biletleri saklıyoruz. Tüm stadyumlar dolup taşacak; tam bir parti olacak.

"İnsanlar futbolun Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olmadığını söylerdi, ama bu değişti. Büyük bir başarı olacak. 48 takım, 104 maç, 16 şehir, üç ülke ile ilk Dünya Kupası olacak... çok büyük bir olayla karşı karşıyayız. Bu bir turnuvadan, bir spor yarışmasından daha fazlası; dünyanın izlemek için duracağı bir sosyal etkinlik."