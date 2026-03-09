Getty Images News
Gianni Infantino, ABD ve İsrail'in İran ile olan çatışmasıyla ilgili endişelerin artmasına rağmen, stadyumların dolup taşacağı bir Dünya Kupası'nın "tam bir şenlik" olacağını vaat ediyor
Jeopolitik gerilimler Dünya Kupası'nı tehdit ediyor
İspanyol yayın organı AS ile yaptığı röportajda FIFA Başkanı Infantino, 2026 Dünya Kupası'nı kusursuz bir küresel kutlama olarak tanıtmak için etrafındaki jeopolitik kaosu görmezden geldi. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvanın hazırlıkları, özellikle ABD, İsrail ve İran'ın dahil olduğu aktif askeri çatışmanın tırmanması nedeniyle şu anda büyük ölçüde gölgede kalıyor.
Bu savaşın dalga etkisi, uluslararası futbol takvimlerinde şimdiden büyük aksaklıklara neden oluyor. Kısa süre önce Irak Futbol Federasyonu, Meksika'da yapılması planlanan Dünya Kupası kıtalararası play-off maçının ertelenmesini talep etti. Bu çaresiz talep, İran ile tırmanan güvenlik durumunun doğrudan sonucu olarak hava sahasının kapatılması ve karmaşık vize krizleri gibi ciddi lojistik engellerden kaynaklanıyor.
Infantino bilet satışlarındaki kaosu görmezden geliyor
48 takımın katıldığı bu dev turnuvayı bozabilecek uluslararası çatışmaların çok gerçek bir tehdidi olmasına rağmen, Infantino neredeyse tamamen etkinliğin ticari boyutuna odaklanmayı tercih etti. FIFA başkanı, katılımcı ülkelerin dile getirdiği artan güvenlik ve lojistik endişelerini tamamen görmezden geldi. Bunun yerine, mutlak mükemmellik tablosu çizdi. "Dünya Kupası fantastik, olağanüstü olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da eşi görülmemiş bir heyecan var" dedi.
"Dört hafta içinde 500 milyondan fazla bilet talebi aldık. Bu inanılmaz bir şey. Neredeyse yedi milyon biletimiz var, ancak 500 milyon, FIFA veya başka herhangi bir kurumun tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir rakam.
104 maçın 77'sinde bir milyondan fazla bilet talebi var, geri kalan maçlarda da bu rakam civarında. Turnuvanın ilerleyen günleri ve final günleri için bazı biletleri saklıyoruz. Tüm stadyumlar dolup taşacak; tam bir parti olacak.
"İnsanlar futbolun Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olmadığını söylerdi, ama bu değişti. Büyük bir başarı olacak. 48 takım, 104 maç, 16 şehir, üç ülke ile ilk Dünya Kupası olacak... çok büyük bir olayla karşı karşıyayız. Bu bir turnuvadan, bir spor yarışmasından daha fazlası; dünyanın izlemek için duracağı bir sosyal etkinlik."
Trump, İran'ın katılımını reddetti
Infantino'nun dünyanın durduğu bir an vizyonu, ev sahibi ülkelerin karşı karşıya olduğu acımasız siyasi gerçeklerle keskin bir tezat oluşturuyor. Spor dünyası, İranlı yetkililerin katılımları konusunda şüphelerini dile getirmeleriyle, aktif bir askeri çatışmanın içinde olan bir ev sahibiyle mücadele ediyor. Bölgesel gerilimi daha da artıran bir gelişme olarak, ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce İran'ın Dünya Kupası umutlarına oldukça küçümseyici bir bakış açısı sergiledi.
POLITICO'ya konuşan Trump, Orta Doğu ülkesinin turnuvadan çekilme olasılığı sorulduğunda, "Gerçekten umursamıyorum" dedi. İran'ı "ağır bir yenilgiye uğramış, son nefesini veren bir ülke" olarak nitelendirdi. Bu yorum, FIFA yetkililerinin turnuva lojistiğini görüşmek üzere Atlanta'da bir araya geldiği sırada, İran temsilcilerinin hiçbiri hazır bulunmadığı bir ortamda geldi ve turnuvaya sadece birkaç ay kala iletişimde ciddi bir kopukluk olduğunu ortaya koydu.
Vize kabusu ve hayranların tepkisi
Orta Doğu çatışmasının ötesinde, lojistik kabuslar ve taraftarların öfkesi şu anda ev sahibi ülkeleri rahatsız ediyor. Sıkı ABD göçmenlik politikaları şimdiden büyük aksaklıklara neden oldu; kısa süre önce Jamaika takımı Mount Pleasant'ın 10 oyuncusu bölgesel bir maç öncesinde ülkeye giriş izni alamadı. Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası Görev Gücü başkanı Andrew Giuliani, bazı ülkeler için standart girişin imkansız olduğunu vurgulayarak, yönetimin sert güvenlik tutumunu iki katına çıkardı.
Giuliani, Ayetullah'ın yakın zamanda ortadan kaldırılmasını örnek göstererek, mevcut ortamda sınırları açmanın aptalca olacağını belirtti. Turnuvanın genişlemesi yaklaşırken, taraftarların, personelin ve oyuncuların aşılmaz vize engelleriyle karşılaşacağına dair endişeler artıyor. Ayrıca, FIFA rekor kıran başvuru sayısıyla övünürken, yönetim organı, aşırı bilet fiyatlandırma politikaları nedeniyle taraftar gruplarının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalıyor ve bu da sıradan taraftarların turnuvadan mahrum bırakıldığı yönünde suçlamalara yol açıyor.
